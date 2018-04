Sony Ericsson se možná rozpadne

Sdružení dvou výrobců mobilních telefonů, Sony a Ericssonu, mělo přinést šťastné zítřky. Snížit náklady na vývoj, zlepšit propagaci nových telefonů a především ze dvou ztrátových divizí učinit jednu ziskovou. Podle posledních zpráv se ale Sony Ericssonu tento záměr nedaří. Po necelém roce existence tohoto spojení vůbec poprvé zazněla slova vedení Ericssonu: Pokud se ve dvou nebo třech následujících kvartálech nezaplatíte, ukončíme spolupráci.

„Tato zpráva je jasná, neuděláme stejnou chybu,“ prohlásila Ase Lindskogová. Podle ní rovněž nebude Ericsson dávat další kapitál do této akvizice, pokud nezačne vykazovat výsledky. Současně však odmítla specifikovat, jaké řešení problému je pro společnost přijatelné. Mluvčí Sony, Gerald Cavanagh, prohlásil, že jejich pozice se v této aktivizici nezměnila. Dělají vše pro to, aby se Sony Ericsson dokázal prosadit.

V současnosti ztrácející Ericsson, největší výrobce mobilních sítí, chce bojovat za navrácení svých zisků. Na někdejší hodnoty by se rád dostal v roce 2003, tedy uprostřed období opadávajícího zájmu o jeho produkty. Podle posledních informací z tohoto týdne se podíl Sony Ericssonu na trhu snížil z 7,7 procent v druhém kvartálu 2001 na současných 5,4 procent.

Tato varovná zpráva by však neměla mít vliv na uvedení nových modelů. V dohledné době se dočkáme zahájení prodeje modelu T300 a během září by měl na trh přijít rovněž pokrokový P800. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí chce Sony Ericsson zvýšit svůj podíl na trhu uvedením nových low-endových modelů, které by měly být tím správným receptem k zisku.