Sony Ericsson sází na příslušenství s Bluetooth a pro hry

Zatímco mezi výrobci mobilních telefonů už Sony Ericsson není takovým průkopníkem jako v minulosti, v oblasti příslušenství se mu stále daří působit dojmem inovátora. Sony Ericsson totiž jako jeden z prvních vývojářů Bluetooth neúnavně přichází každý rok s několika zajímavými doplňky, které právě Bluetooth využívají.

Bondovky a sluchátka s Bluetooth

Ještě jako Ericsson představila v roce 2001 tato firma první bezdrátové sluchátko, které využívalo pro komunikaci s mobilem Bluetooth. Tehdejší HBH-10 však mělo dost problémů s výdrží a použitelností a velmi rychle se dočkalo nástupců. Bezdrátová sluchátka nikdy nedokázala porazit klasické bondovky a nebylo to způsobené jenom vysokou cenou sluchátek a malým množstvím mobilů s Bluetooth. Na vině je také nepraktičnost používání.

Bondovku můžete mít připnutou na oblečení, a i když rozmotáváte drát se sluchátkem a mikrofonem, stojí vás to jen pár vteřin. Když ve sluchátku nic neuslyšíte, vytrhnete konektor a mluvíte přímo do mobilu. Bezdrátové sluchátko ale nemůžete mít nikde připnuté u krku, musíte ho mít v nějakém pouzdře za pasem nebo v kapse. Takže když vám někdo volá, musíte ho vyjmout z pouzdra nebo kapsy, nasadit za ucho, nahmatat tlačítko příjmu (to musíte i u bondovky) a hovor přijmout. Trvá to mnohem déle a přitom se může objevit více problémů – spojení mobilu se sluchátkem se nemusí podařit, sluchátko může být vypnuté (třeba došly baterie, musíte jej často dobíjet častěji než mobil) nebo může mít poruchu.

Zřejmě tyto potenciální problémy vedly Sony Ericsson k vývoji bondovky s Bluetooth HBH-200. Je to klasické sluchátko a mikrofon z bondovky; obojí spojené drátem. Ten ale není dlouhý okolo metru a nekončí konektorem do mobilu. Krátce pod mikrofonem je malá část s baterií, čipem pro spojení přes Bluetooth a displejem, na kterém je vidět číslo nebo jméno volajícího (pokud jde o mobil Sony Ericsson s podporou předání této informace přes Bluetooth). Tato část také sama vyzvání, vedle mobilu a zvuku ve sluchátku.

Tuto bezdrátovou bondovku tak můžete nosit připnutou na oblečení a mít ji tak neustále po ruce. Protože kabel je krátký, nezaplete se tak snadno sluchátko do přívodního drátu. A když vám někdo volá, můžete se snadno podívat na displej a podle toho hovor přijmout, což vám žádná jiná bondovka nebo bezdrátové sluchátko neumožní.

Sony Ericsson HBH-200 má vydržet 70 hodin v pohotovostním režimu nebo 3,5 hodiny hovoru. Hmotnost celé bondovky je 33 gramů. V prodeji by se měla objevit ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. V tuto chvíli není známá ani předpokládaná cena pro český trh.

Sony Ericsson nebo Playstation?

O tom, že hry na mobilech mají budoucnost, nepochybuje asi nikdo. Jenže hrát na klasické klávesnici není příliš pohodlné. Když někdo předělá mobil do podoby herní konzole, není zase moc příjemné telefonování. A že nejde o legraci, dokazuje i velmi propracovaná a dlouho připravovaná Nokia N-Gage, která se při telefonování drží bokem k hlavě, nikoliv přední stranou, jak je tomu u mobilu zvykem.

Sony Ericsson proto nově začíná vyrábět ovládací herní konzoli, která se připojí k mobilu a na které je možné hrát pohodlně i hry, kde je důležité ovládat citlivě pohyb. V současnosti je jediným mobilem, který podporuje tuto herní konzoli, Sony Ericsson Z600. V budoucnu se samozřejmě začnou objevovat i další mobily, které bude možné ke konzoli připojit.

Pevný kontakt zajišťuje nasunutí mobilu do plastových drážek. Spojení je zajištěno nikoliv přes Bluetooth, jak by se od novinek Sony Ericsson možná dalo čekat, ale prostřednictvím kabelu.