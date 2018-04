Sony Ericsson S700i a Z1010 živě (fotogalerie)

U příležitosti představení tří nových modelů Z500i, K500i, P910 a nového příslušenství, ukázal Sony Ericsson minulý týden v Praze i své dva dříve představené modely Z1010 a S700. Sony Ericsson Z1010 je už telefon v letech. Výrobce jej představil již před loňským CeBITem, takže je dobře známý. Většinou ale jen z obrázků, v prodeji je totiž jen chvíli a to ještě jen na vybraných trzích. Důvodů je několik, ten hlavní je, že se jedná především o telefon pro sítě 3G a mimo ně se většinou neprodává, i když je i plně použitelný i v běžné GSM síti. Jenomže oproti konkurenci běžných telefonů pro GSM je příliš drahý. U německého Vodafone stojí nedotovaný závratných 999 EUR a jako dotovaný 299 EUR (v přepočtu přes 30 000 Kč a přes 9 000 Kč), čímž se řadí mezi vůbec nejdražší telefony na trhu nepočítaje mobily vylepšené diamanty a telefony značky Vertu.

My jsme neměli ná páteční prezentaci Sony Ericssonu možnost telefon podrobně vyzkoušet a stejně bychom u nás nemohli otestovat jeho funkce pro 3G v kterých exceluje. Tak se o něm alespoň vyjadřují zahraniční média, kde již 3G sítě běžně fungují. Oproti běžným véčkům pro GSM je telefon trochu přerostlý, má ale integrovanou anténu. Především právě kvůli videotelefonování v sítích 3G má hned dva fotoaparáty/kamery. Jeden na zadní straně telefonu, druhý pod hlavním displejem. Hlavní displej je velmi kvalitní, vnější je dobře čitelný, ale barvami příliš nehýří. Zpracování telefonu je perfektní a pochvalu zaslouží i klávesnice. Pokud byste o tuto novinku Sony Ericssonu projevili zájem, budete si pro ní muset zajet do Německa nebo ještě dále. U nás se zatím tento model prodávat nebude. Je to vcelku logické rozhodnutí. Operátoři by o něj asi zájem neprojevili a jako nedotovaný by byl příliš drahý.

Nic levného ale nebude ani model S700i, který se na rozdíl od předchozího véčka Z1010 u nás určitě prodávat bude. Výrobce tento špičkový multimediální mobil představil již před CeBITem, na kterém vystavoval první vzorky, které uměly fotografovat a to bylo všechno. V Praze představený vzorek na tom již byl mnohem lépe a měl přístupné celé menu.

Sony Ericsson S700i je megapixelový mobil se špičkovým displejem. Zaujme jeho otočná konstrukce podobná Motorole V80. I v případě Sony Ericssonu se telefon otvírá směrem doleva, takže leváci si s ním moc neužijí. Ze zadní strany tento mobil vypadá jak fotoaparát a to také byl záměr výrobce. Při fotografování by se také telefon měl držet jako běžný fotoaparát se spouští na horní straně telefonu. Zpracování telefone je excelentní, stejně jako použité materiály. Třešničkou na dortu je displej, který je zatím asi to nejlepší, co jsme u GSM mobilů mohli vidět. Další informace o tomto telefonu najdete v tomto článku.

Kdo by měl o tento mobil zájem, může už teď začít šetřit. Sony Ericsson S700i se začne prodávat před koncem roku, pravděpodobně od prosince. Cena telefonu bude velmi vysoká, výrobce tvrdí, že bude stejná, jako u modelu P910. Zájemci tedy musí počítat se sumou přes 20 000 Kč. Konkurenti budou nebo již jsou levnější a někteří docela výrazně. Na závěr dodejme, že výrobce minulý týden představil i americkou verzi tohoto telefonu S710a.

Další fotografie: