Sony Ericsson S700 - mobil nebo fotoaparát? (dojmy)

Japonské "mobilní" manýry v Evropě. To je Sony Ericsson S700. Díky Samsungu a LG jsme si již zvykli na předělávky korejských telefonů standardu CDMA pro evropské sítě GSM. Nyní je v podobě Sony Ericssonu S700 příležitost ochutnat pro změnu japonské mobily přímo v Evropě. Japonsko i Jižní Korea, ač s rozdílnými standardy, mají před Evropou v mobilních komunikacích náskok. To, co se v Evropě objeví jako novinka, je na tamních trzích již hezkou chvíli v prodeji.

Dobrým příkladem je právě i nejnovější Sony Ericsson, který odpovídá zhruba rok starému japonskému modelu SO505i. Mezi tím se ale již v Japonsku prodává novější model SO505iS, který má dvoumegapixelový fotoaparát (fotografie obou japonských modelů najdete zde). S ohledem na to, že evropská verze S700 se začne prodávat až na podzim, můžete si snadno udělat obrázek, jak daleko za Japonskem v Evropě jsme. Jsme pozadu minimálně o jednu a půl generaci.

S tím ale nic nenaděláme, takže se pojďme pokochat jedním z prvních funkčních vzorků Sony Ericssonu S700. Telefon jsme si mohli krátce vyzkoušet na veletrhu CeBIT, a to stranou ruchu v místnosti pro novináře. Přímo na stánku bychom telefon vyfotografovali jen stěží. Výrobce ukazoval jediný kus, který byl neustále v obležení davu návštěvníků.

Sony Ericsson S700 je pořádný kus. Jeho rozměry (107,5 x 49 x 24,5 milimetrů) jsou hodně nad běžným průměrem a to samé platí o hmotnosti 134 gramů, kterou se dnes chlubí jen některé chytré mobily. Na druhou stranu, je to zhruba stejně, kolik má Nokia 3310. Díky poměrně velkým rozměrům je klávesnice telefonu velmi pohodlná. Sony Ericsson u tohoto modelu klade největší důraz na fotoaparát. Proto také telefon v zavřeném stavu vypadá spíš jako přístroj pro fotografování než jako mobil. Ač je objektiv poměrně malý, tak je zakomponován do velkého okruží, které má připomínat právě solidní digitální fotoaparát.

Telefon se v při fotografování v zavřeném stavu drží na šířku, tedy opět jako běžný "digitál". Spoušť je na vrchní straně telefonu, na zadní je pak obrovský displej špičkové kvality. Displej je samozřejmě aktivní, umí zobrazit 260 000 barev a má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. S přehledem se jedná o nejlepší displej, jaký jsme u mobilu pro GSM kdy viděli. To platí jak pro grafiku menu, tak pro obrázky a také pro obraz z hledáčku fotoaparátu. Pokud je telefon otevřený, tak s ním lze fotografovat i v běžné pozici na výšku. Obraz na displeji se automaticky překlopí.

Kvalita fotografií by měla být již velmi slušná. Výrobce na stánku měl několik vytisknutých fotografií ve formátu 10 x 15 cm a nutno podotknout, že kvalita již stačí na běžnou archivaci snímku z dovolené. Samozřejmě že se nevyrovná kvalitě snímků z dnes nejlevnějších značkových digitálů s minimálně dvojnásobným rozlišením, ale běžný digitál zase neumí telefonovat. Zde platí, že kdo chce kvalitní fotky pořizované v různých režimech, koupí si samotný fotoaparát, pro příležitostnou fotografii mu ale bohatě vystačí mobil, který bude mít pravděpodobně téměř vždy u sebe. To o samotném fotoaparátu platit asi nebude. Fotografie pořízené japonskými mobily s dvoumegapixelovým fotoaparátem s autofokusem se pak vyrovnají fotografiím z nejlevnějších digitálů. Výrobci samotných fotoaparátů by s tímto trendem měli počítat, za dva tři roky by totiž taky nemuseli v základní třídě mít co prodávat. Trend jasně směřuje k přesunu jednoduchým fotoaparátů do mobilů, ať se to někomu líbí, či nikoliv.

Ale zpátky k Sony Ericssonu S700. Pokud vás zajímá, jak vypadá menu telefonu a jak se s mobilem pracuje, tak vězte, že nás to zajímá také. Testovaný vzorek byl totiž velmi syrový a vlastně uměl jen fotografovat. Funkční klávesy pod displejem nebyly popsané a zobrazit šlo jen hlavní menu a i to jen s velkými obtížemi. Funční pak byl ještě prohlížeč obrázků. To je asi také důvod, proč se tento telefon bude prodávat až na podzim. Asi nejkontroverznější položkou bude cena telefonu. Sony Ericsson tvrdí, že cena bude zhruba stejná jako u modelu P900, tedy asi 24 000 Kč včetně daně. To je opravdu hodně a konkurence s megapixelovým fotoaparátem bude mnohem levnější, v některých případech až o 10 000 Kč. Nyní nelze hodnotit, jestli bude fotoaparát S700 o tolik lepší, než konkurenční megapixelové fotoaparáty v mobilech. Cenový rozdíl je ale příliš velký absolutně. Další technické parametry Sony Ericssonu S700 najdete v tomto článku.