Sony Ericsson S600i - stylovka pro náročnou mládež

V pondělí představený Sony Ericsson S600i je jednou ze tří aktuálních novinek výrobce. Další novinkou je véčko Z520i a low-endový model J210i. Telefony jsme měli možnost krátce vyzkoušet, takže vám je nyní postupně představíme. Začneme tím nejlepším a to je právě otáčecí mobil S600i.

Sony Ericsson S600i je telefon vyšší střední třídy určený především mladým zákazníkům. Je hodně podobný luxusnímu modelu S700i, který ale dnes svou cenou nikterak nevybočuje z masy dalších telefonů vyšší střední třídy. Na trhu se oba modely potkají, novinka starší model S700i nenahrazuje, v portfoliu výrobce budou oba modely nabízené souběžně. Dokonce budou mít i téměř stejnou cenu – zhruba 10 000 Kč. Novinka bude asi o pár stokorun dražší.

Konstrukce telefonu je vytáčecí, horní část lze oproti spodní vytočit o 180 stupňů do obou směrů. To je sice zajímavé řešení, pokud ale někomu nebude vadit, že po otevření telefonu ho bude v ruce držet vzhůru nohama. Nám se tento konstrukční prvek příliš nelíbil, ale asi se na něj dá zvyknout. Otevření telefonu jde docela snadno, žádná pružina při tom ale nepomůže.

Telefon je menší a lehčí než starší model S700i, ale rozdíly nejsou příliš výrazné. Ke zpracování telefonu nemáme výhrady, použité materiály ale podle nás nekorespondují s vyšší cenou telefonu. Telefon má přední výměnný panel, s kterým ladí kryt baterie. Panel drží na telefonu velmi dobře, to samé platí o krytu baterie. Posoudit můžeme jen barevnou verzi telefonu na fotografiích, jiné kryty nebyly na prezentaci výrobce k dispozici.

Drobné výhrady máme i k alfanumerické klávesnici. Místa je na ní poměrně dost, přesto jsou klávesy malé a ve třech sloupcích těsně seřazené. Horní a spodní klávesy jsou navíc menší, mají zaoblenou jednu stranu. Naopak ovládací kurzorový kříž s potvrzovací klávesou je přesný a dobře se s ním pracuje. Telefon má i dvě klávesy nad displejem, jsou určené pro hraní her. V tomto případě se bude telefon držet na šířku jako herní konzole (v této pozici lze přehrávat i videa). Praktická je i posuvná klávesa na boku telefonu pro uzamčení klávesnice.

Displej telefonu je kvalitní, má poměrně jemný rastr, výborný jas a kontrast, jen na slunci příliš dobře čitelný není. To ale platí i o konkurenčních displejích, důležité údaje přečíst lze. Rozlišení displeje je slušné: 176 x 220 obrazových bodů (ale menší než u modelu S700i), úhlopříčka je asi 5 cm. Spořič displeje zobrazuje rozměrné hodiny, které jsou velmi dobře čitelné.

Výbava telefonu je poněkud kontroverzní. Výrobce jej vybavil dvěma reproduktory, telefon tak dokáže nahlas vyhrávat stereofonně. Reprodukce je kvalitní, ačkoliv rozmístění reproduktorů je trochu podivné. Jeden je na boku telefonu, druhý na zadní straně. Při poslechu tak nemá cenu telefon položit na stůl zadní stranou dolů. Kvalita reprodukce se vyrovná Motorole E398, patří tedy mezi to nejlepší, co lze u mobilů dnes slyšet. Stereofonní reprodukci lze využít především pro integrované rádio, použití MP3 přehrávače je sporné.

Telefon jej má, ale aby jej bylo možné považovat za plnohodnotný, musela by v telefonu být dostatečná paměť na hudební soubory. To bohužel není, celková paměť telefonu je jen 64 MB a paměťové karty přístroj nepodporuje. Vnitřní paměť přístroje je dostatečně velká pro běžné ukládání multimediálních souborů (fotografií, videa a dalších), pro MP3 skladby ho je jí ale málo. Naopak potěší paměť na 1 000 vícepoložkových kontaktů.

Fotoaparát by měl být kvalitní. Alespoň na displeji vypadají pořízené fotografie velmi dobře, z telefonu se nám je dostat nepodařilo, k dispozici jsme měli jen předprodejní vzorek. Nový je systémový konektor telefonu. Další parametry telefonu najdete v tomto článku.

Celkově se nám nový Sony Ericsson S600i líbil. Je to telefon, který by se v cílové skupině, tedy u mládeže, měl líbit. Otázkou je, jestli je pro cílovou skupinu optimálně nasazená cena. Zhruba 10 000 Kč je přeci jen poměrně vysoká částka a konkurence mnohdy nabídne za stejné peníze více muziky. Respektive podobnou výbavu za méně peněz. Telefonu chybí EDGE, které výrobce pravděpodobně do konce roku v evropských modelech nenabídne. Proč, to ví asi jen on sám.

Také paměť telefonu poněkud popírá jeho multimediální zaměření. MP3 přehrávač ztrácí při celkové paměti 64 MB smysl a melodie se tak budou hodit spíš jen pro vyzvánění a nebo se majitel bude muset smířit s velkou kompresí hudby. Další lákadlo – 3D hry - by mohlo zabrat, záleží na dostupnosti herních titulů. Velkou konkurencí bude pro tuto novinku model z vlastní stáje, podobně koncipovaný Sony Ericsson S700i. Už teď je o trochu levnější než je předpokládaná cena novinky. Má lepší displej a paměťové karty. Něco mu naopak chybí. Uvidíme, který model bude úspěšnější.

Další dvě novinky Sony Ericssonu, modely Z520i a J210i, vám představíme v dalších dnech.