Sony Ericsson R600 - nemusí pršet, stačí když kape… (recenze)

Na mobilní telefon Ericsson R600 čekali čeští zákazníci pěkně dlouhou dobu. Dočkali se až na konci prázdnin, tedy v době, kdy na trh přišel zcela nový Sony Ericsson T200, telefon téměř stejně drahý, ale co do funkcí bohatší a propracovanější. Velké zdržení uvedení R600 - podle prvních zpráv se měl začít prodávat již letos na jaře - mu přisoudilo hodně složitou situaci. Jednak oproti konkurenci přišel jako dražší letošní low-endový model mezi posledními, a navíc jej z trůnu oblíbenců „Eriků“ střední třídy rychle sesadí nová T200. Jaký tedy vlastně Ericsson R600 je? Na první pohled velice přitažlivý v decentní kombinaci barev kovového lesku, celkem bohatě vybavený funkcemi a s některými nedostatky v ovládání a při psaní SMS. Malé plus mu ale ještě přidává lehký nádech nostalgie, je to totiž zřejmě poslední model, který nese označení pouze švédského výrobce.

Před časem jsme vám přinesli recenzi Ericssonu R600, který byl určený pro asijský trh. „Česká“ verze má oproti němu několik podstatných odlišností, jako například možnost volby barvy podsvícení nebo animované spořiče, kdo by ale čekal českou T9, čekal by zatím marně. O tom ale později.

Vzhled



„Ten je ale malej a roztomilej.“



Tak přesně tohle vykřikla kamarádka Zuzka, když viděla Ericsson R600 poprvé. A není se co divit, na první pohled vypadá R600 opravdu dobře, a hlavně u dívek s ním lze slavit poměrně dobré úspěchy. Není to ale pouze velikost mobilu, co jej činí přitažlivým.

Designově telefon vychází ze svých Ericssonovských předků, je to čistokrevný potomek, žádný levoboček. Typické jsou především modernistické otvory reproduktoru a celkově hranaté a zároveň zaoblené tvary. Barevná kombinace námi testovaného telefonu byla opravdu povedená - z čelního pohledu, ale pouze pod určitým sklonem odrazu světla, vás upoutá zářivá šampaň, z boků lemovaná krémově bílou barvou; při pootočení mobilu nebo jiném nasvícení vás překvapí změna sledu barev - prostřední část kolem klávesnice přejde do krémově bílé, takže splyne s boky, o to výraznější je v tu chvíli kryt od funkčních kláves, okolo displeje až po horní část, který opalizuje od temné šampaně po kovově zelenou barvu. Podíváte-li se na telefon z boku, hned poznáte, u kterých částí výrobce předpokládá, že se na ně nebudete tak často koukat. Zadní a přední kryt jsou totiž spojeny v polovině profilu a přesně tady veškerá hra barev a skotačení světelných paprsků končí. Zadní část telefonu je kovově šedivá a matná, stejně jako kryt baterie, na kterém je vyraženo logo výrobce. Stejné logo, ale v bílém provedení, je také na předním krytu těsně nad displejem.

Na zadní straně je ještě poutko pro zavěšení mobilu na krk nebo pro nasazení nějakého pestrého asijského přívěšku, na pravém boku telefonu pak protáhlé gumové tlačítko pro ovládání hlasitosti a zobrazení stavových informací na displeji. Telefon je ještě dodáván v ledově modré barevné kombinaci, ten jsme ale bohužel neměli k dispozici.

Kryty R600 jsou vyrobeny z pružného plastu, jednotlivé díly jsou do sebe výborně zasazeny, takže ani při větším zatlačení byste neměli zaslechnout sebemenší skřípot. Horší je to už s konstrukcí zadního krytu baterie, ten sice na své místo poměrně dobře zapadne, je ale jištěn pouze dvěma tenkými háčky z plastu, takže se dá předpokládat, že po delší době používání by se mohl snadno uvolnit. Asi centimetr nad vrcholem krytu baterie je vstup pro externí anténu.

Trochu možná někoho zamrzí, že kryty nejsou výměnné, ale nutno podotknout, že mobil v obou barevných mutacích silně budí dojem drahého stylového telefonu. To také evokují jeho rozměry 105 x 45 x 20 mm a velice nízká hmotnost 82 gramů. Výměnné kryty opravdu nechybí.

Celkově lze vzhled Erickssonu R600 hodnotit velice kladně, barevné kombinace dobře ladí s podsvícením displeje (mně osobně se nejvíce líbilo netradiční krvavě rudé podsvícení) a ani lesklé gumové klávesy (bílé číselné a šedé funkční) nijak neruší finální designový lad mobilu. Opravdu se dá říci: „Je malej a roztomilej.“

Displej

Posteskla si Zuzanka. A dá se říct, že opět vystihla hlavní problém celkem velkého plně grafického displeje eršestistovky - za denního světla je totiž opravdu velmi špatně čitelný a ve tmě při využití podsvícení to také není žádná sláva. Navíc se symboly při přepínání, například při procházení menu, jen velice pomalu načítají, zdá se vám, jako byste při každém přepnutí položky museli nuceně mrknout, a to není pocit nikterak příjemný.

Displej je plně grafický, zobrazí čtyři odstíny šedi a má tři možnosti volby barvy podsvícení. Na výběr máte ze tří barev, automaticky je v telefonu nastaveno klasické tmavězelené podsvícení, které si můžete změnit na nevýrazné oranžové nebo netradiční sytě červenou. Červený displej vypadá sice zajímavě, ale přináší asi nejhorší čitelnost písmen a znaků, takže jej nelze doporučit pro psaní SMS, ale pro vzbuzení zájmu přátel vám jistě postačí. Barevné světlo můžete využít navíc ještě jako upozorňující signál pro vámi vybraný kontakt. Stejně jako u jiných telefonů můžete ke kontaktům přidávat melodie, Ericsson vám umožňuje definovat barvy zvonění, bohužel máte ale pouze zmíněné tři barvy, takže této funkce využijete maximálně pro odlišení dvou kontaktů (například: přítelkyně červená, tchyně zelená, ostatní oranžová). Displej nabízí dva zajímavé spořiče, na výběr je poskakující předmět neodhadnutelného tvaru, který do zblbnutí monotónně opakuje levotočivý pohyb, nebo standardní uvítání Ericsson, tedy grafický motiv ústa - ucho - oko - logo. Pokud vás spořiče omrzí (mně na telefonu vydržel asi dva dny, Zuzanka zůstala u skákající hmoty), můžete si je jednoduše vypnout, potom se vám při nečinnosti telefonu zobrazí na displeji pouze spodní stavový řádek s ikonami signálu, baterie a časem, pravidelně se střídající s názvem operátora.

Pro vylepšení vzhledu displeje můžete do jeho středu ještě navíc umístit obrázek, na výběr máte z pěti grafických motivů, nebo si v editoru můžete vytvořit obrázek vlastní. Věřte ale, že v tomto obrázkovém editoru žádné malířské zázraky nepředvedete. Při výběru přednastavených obrázků poslouží funkce náhledu, pro potvrzení obrázku jednoduše zmáčknete klávesu YES, pro změnu obrázku se musíte vrátit zpět do menu (Nastavení - Displej - Pozadí). V menu displeje je také funkce kontrast pro úpravu sytosti a výrazu barev. Nám se ale přesto optimální a dobře čitelný displej vytvořit bohužel nezdařilo. R600 nabízí také změnu velikosti písma, na výběr máte ze tří možností - velké (4 řádky textu), střední (5 řádků textu) a malé (6 řádků textu). Velikost fontu se ale neprojeví při psaní textové zprávy, ta se stále píše na pěti a půl řádcích.

Displej Ericsson R600 není ozdobou, kterou by se telefon mohl stavět na odiv, svými vlastnostmi spadá spíše mezi podprůměrné displeje telefonů low-endové třídy, nejmladší telefonisté ale určitě ocení možnosti ukládání obrázků na pozadí a animované spořiče a stranou nenechají ani obrázkový editor. Celkově se dá říci - displej je hůře čitelný, ale nabízí některé zajímavé grafické úpravy.

Ovládání

„Mačkám šipku, a nic se neděje.“

Pro ovládání telefonu jsou asi nejdůležitější mechanické vlastnosti jeho klávesnice, tedy materiál, ze kterého jsou tlačítka vyrobena, velikost kláves a jejich rozmístění a také odpor tlačítka při jeho stisku. Ericsson R600 má tradičních 12 numerických kláves, dostatečně velkých a s dobrým rozestupem, dvě klávesy s modrým a červeným sluchátkem pro přijetí či odmítnutí hovoru, zapnutí a vypnutí telefonu a výběr či zrušení položky v menu. Až potud jsou ovládací prvky klasicky „ericssonovské“, novinkou je velká čtyřsměrová funkční klávesa přímo pod displejem, ta je také ale zároveň největším problémem ovládání mobilu. Všechna tlačítka jsou vyrobena z poměrně měkké gumy, takže se při zmáčknutí různě deformují a pro navolení požadovaného znaku musíte značně přitlačit. Hlavní směrová klávesa se svou nepraktickou prohlubní uprostřed (prst často sklouzne doprostřed klávesy) je snad ještě měkčí než ostatní tlačítka, takže při stisknutí konkrétní šipky se často neděje nic, nebo úplně něco jiného, než jste měli v úmyslu.

Vstup do menu umožňují levá a pravá směrová klávesa (nikoli šipka dolů, jak každého při prvním setkáním s telefonem napadne) a pohybujete se v něm oběma směry, pro výběr položky slouží klávesa se šipkou dolů. Menu ale není rolovací, takže dosáhnete-li poslední položky, musíte se vracet šipkou nahoru zpět. Pod velkou hlavní klávesou se nachází klávesa „C“ pro mazání napsaných znaků a také blokování klávesnice (dlouhý stisk a potvrzení). Vlastní menu telefonu je stejné jako u většiny typů Ericssonu, poměrně přehledné, nejsnáze se v něm lze orientovat při zvolení největšího fontu písma.

Při součtu všech plusů a mínusů ovládání telefonu vychází rozpačitý výsledek. Vizuálně má eršestistovka velmi přehledné menu, ale ovládání je mírně řečeno nedokonalé. Pokud tedy také mačkáte šipku, a nic se neděje, nevěšte hlavu, nejste v tom sami.

Telefonování a psaní SMS

„Na tom nejde psát.“

Tak to trochu Zuzka přehnala. Psát na tomto telefonu jde, ale díky již zmíněným horším kvalitám klávesnice není vytváření textovek věcí příliš pohodlnou. Telefonování je ale na vysoké úrovni, vlastnosti mikrofonu i reproduktoru jsou vynikající - volaného dobře slyšíte a věřte, že i on dobře slyší vás (pokud ovšem zrovna jednomu či druhému nekolabuje signál).

Pro vstup do telefonního seznamu můžete kromě klasického výběru v menu použít také zrychlenou funkci podržením pravé směrové klávesy. V seznamu kontaktů, který je bohužel trochu archaicky pouze jednopoložkový, se vám zobrazí jméno a začátek čísla, při setrvání na jedné položce se vám ovšem číslo střídavě promítá na místě jména. Telefon nabízí ve vlastní paměti místo na 200 kontaktů, mezi SIM kartou a telefonem můžete čísla libovolně kopírovat. Příchozí hovor si, kromě již zmíněné indikace barvou podsvícení, můžete odlišit jiným typem vyzvánění. O zvláštní zvonění můžete obohatit ale pouze deset kontaktů. Velmi užitečnou funkcí je upozorňování na délku provolané doby v průběhu hovoru, a to pípnutím v minutových intervalech. V telefonní seznamu se zobrazují najednou čísla ze SIM karty i paměti telefonu.

Přenesete-li se přes horší klávesnici, dají se SMS zprávy psát celkem dobře, bohužel ale námi testovaný telefon neměl již dříve výrobcem avizovanou českou T9, ale pouze anglickou verzi eZi, takže se musíte spokojit s klasickým psaním. Není ale vyloučena možnost, že českou verzi Zi bude možné do softwaru telefonu v budoucnosti dohrát. Mobil má paměť na 40 textovek, což je slušná kapacita. Při psaní zprávy se ale setkáváme s dalším problémem. Po vytvoření většího počtu znaků se mobil velmi nápadně zpomaluje, takže napsání delší SMS se značně prodlužuje, a tím je možnost odeslání více než standardních 160 znaků téměř nevyužitelná. K chvályhodným funkcím R600 patří podpora EMS - každou textovku můžete doplnit obrázkem, animací nebo melodií. Příchozí zpráva se vám ohlásí pouze tónem nebo cvaknutím, pro upozornění na příchozí hovor si můžete vybrat z deseti přednastavených vyzvánění nebo z osmi vlastních skladeb.



Při hodnocení této kapitolky se opět nedá říct jednoznačné ano či ne. Eršestistovka má výborné vlastnosti pro telefonování, ale při psaní SMS narazíte na několik problémů. A právě pro vášnivé esemeskáře je tento typ telefonu určen, ale s touto klávesnicí si je jen těžko získá. Psát na ní jde, ale na jiných mobilech často lépe.

Baterie

„Je to držák.“

S tím se dá jen souhlasit. Tento Ericsson vydrží opravdu nadprůměrnou dobu na jedno nabití baterie, čemuž také jistě přispívají šetřící elementy, jako například spořič displeje.

Telefon je vybaven standardní Li-Ion baterií kapacity 700 mAh, nabití zcela prázdné baterie trvalo 2 hodiny 50 minut. Telefon by podle sdělení výrobce měl vydržet až 150 hodin v pohotovostním stavu a až 4 hodiny hovoru. V našem testu telefon celou energii baterie vypotřeboval, při několika krátce trvajících hovorech a pár SMS, v prvním případě za 144 hodin, v případě druhém při větší frekvenci hovorů za 103 hodin, takže se s uvedenými výrobními časy výdrže dá souhlasit. Baterie v R600 je dobrá, telefon nemá žádné velké nároky na spotřebu, takže - je to držák.

Wap a manažerské funkce

„Kalendář je moc hezkej.“

Tak tady se Zuzka trefila. Kalendář, jak je u telefonů švédské značky zvykem, je dobře řešen, je přehledný a umožňuje denní, týdenní či měsíční náhled. Také wapový prohlížeč (verze 1.2.1) připojený přes technologii GPRS, funguje bez problémů (podporu GPRS můžete navíc využít pro připojení počítače k internetu). Prohlížení wapových stránek probíhá na pěti až šesti řádcích, je přehledné a poměrně rychlé. Mezi další doplňkové funkce patří kalkulačka (směrovými tlačítky zadáváte početní operace), stopky, odpočítávač času a hlavně kvalitní budík. Při buzení totiž můžete nejen využít funkce opakování, takže jej nemusíte každý večer znovu aktivovat, ale navíc si můžete vybrat ze čtyř klasických budíkových zvuků, jedenácti přednastavených melodií a osmi melodií vlastních. Do nového dne vás tedy může vítat jakákoli oblíbená melodie, i když pouze v monofonním provedení.

Hry jsou v telefonu celkem tři. Nejsou to však hry nikterak dokonalé a příliš zábavné, pro ukrácení dlouhé chvíle ovšem postačí. Zahrát si můžete hru Contrary (variace oblíbené Reversi), známá Erix (létající kuličku se snažíte odrazit a zabránit jí tím v dopadu na podlahu) a logická hra Path (spojujete dvojice čísel). O dalších funkcích jako obrázkový editor či skladatel jsme psali výše.

Vybavení funkcemi má Ericsson R600 skutečně na velmi dobré úrovni, vyzvednout je třeba především spolehlivý wap, přehledný kalendář a uživatelsky příjemný budík. Některé tyto funkce jsou pro telefon low-endové řady opravdu netradiční.

Resumé

Co vyplyne ze shrnujícího pohledu na tento telefon? Je malý a roztomilý, displej špatně čitelný, ale umožňuje různé grafické hrátky, má hodně nedokonalou klávesnici, což vadí zejména při psaní SMS, dobrou výdrž a pokročilé manažerské funkce. Je to tedy low-end se vším všudy, má mnoho záporů, ale také kladů, nejvíce na něm zřejmě oceníte jeho velmi příjemný design. Ericsson R600 se například v i-shopu TelStore prodává za 6090 Kč s DPH, což je cena, která asi nejlépe vystihuje cílovou skupinu, která by se o tento mobil měla zajímat. Je to telefon, od kterého nemůžete čekat žádný prudký liják funkcí a mobilní dokonalosti, ale spíše se těšit z kapek několika manažerských a pokrokových služeb. Dá se říci - zatím pouze kape, pršet může zítra.