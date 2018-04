Sony Ericsson R600 – sázka na jistotu (recenze)

Pokud hledáte mobilní telefon, který není náročný na používání, má všechny podstatné funkce a vymoženosti dnešních mobilů, je malý, lehký a má svěží designem, potom do svého výběru zahrňte i Sony Ericsson R600. Není to sice mobil za dva tisíce, jeho cena by se podle původních odhadů měla pohybovat do osmi tisíc korun, ale vzhledem k rostoucímu kurzu koruny a prodejním cenám v zahraničí by se mohl objevit v předplacených sadách za 5 až 8 tisíc korun. Přesnou cenu v tuto chvíli ještě neznáme – v České republice se v tuto chvíli R600 neprodává. Prodej by měl být zahájen za několik týdnů; my jsme se však rozhodli nečekat až na uvedení české verze a recenzovali jsme pro vás anglickou verzi, určenou pro asijské trhy.

Telefony Sony Ericsson R600 určené pro český trh budou mít některé softwarové a zřejmě i drobné hardwarové odlišnosti oproti asijským verzím. Až budeme mít k dispozici český model, samozřejmě vás s rozdíly seznámíme. Jenže v České republice se R600 měl původně prodávat již na začátku března – a pokud nechceme s recenzí dále čekat a budeme skeptičtí k plánovaným termínům (je známo, že český trh nemá pro většinu výrobců mobilů prioritu, a tak, když nestíhají vyrábět, posilují výrobu pro důležité trhy na úkor mobilů pro ČR a podobné malé země), musíme vzít zavděk i mobilem zakoupeným v Singapuru.

Pro každého uživatele

Je opravdu škoda, že tady R600 ještě není – po dlouhé době je to opět mobil Ericssonu (původní návrh pochází od Ericssonu a ještě v zimě nebyl mobil označován Sony Ericsson), který nepatří mezi dražší manažerské a stylové mobily, ale je vhodný pro opravdu širokou veřejnost. Analytici a odborníci předpokládají, že pokles tržního podílu Ericssonu v mobilech (na který společný podnik Sony Ericsson plynule navázal) je zapříčiněný právě absencí low-endových telefonů. Všichni konkurenti, kterým roste tržní podíl, totiž levnější telefony mají.

R600 má snad všechny funkce, které najdete v manažerském Ericssonu T39m nebo těžko zařaditelném Sony Ericssonu T65. Při výrobě jsou ale použity levnější komponenty – takže i výsledná cena je potom výrazně nižší. To proto, aby byl R600 dostupný skutečně každému. Můžeme se tak trošku obávat, že pokud se začne R600 prodávat až nyní, může narazit na nezájem – zvláště když se ví, že na podzim přijde nástupce T200 a konkurovat jistě bude i T300.

I v novém designu se Ericsson nezapře

Na každém mobilu značky Sony Ericsson poznáte, jestli vychází z původních mobilů Ericsson, či Sony. Jedinou výjimkou je chytrý P800. R600 je čistokrevný Ericsson a poznáte to, i když je v novém designu. Ten na první pohled nevychází z konzervativních tvarů Ericssonů. Na druhý pohled ale zjistíte, že původní linie zůstaly, jenom byly poněkud zaobleny.

Stejně si tak budete připadat jako doma, pokud už jste někdy nějaký Ericsson vlastnili a vstoupíte do menu R600. Je to klasické ovládání ve stylu Windows – tedy rozbalovací menu. Pro ovládání slouží klávesy Yes, No, korekční klávesa C a čtyři směrové klávesy. Oproti některým jiným Ericssonům a Sony Ericssonům chybí klávesa vyvolávající kontextové menu, ale když se nad strukturou menu a funkcemi R600 zamyslíte, tak zde vlastně ani není nutná.

Sony Ericsson R600 se vyrábí ve dvou barvách – ledově modré a zářivě šampaňské. Pokud se vám ani jedna nelíbí, máte smůlu. R600 totiž nemá výměnné kryty. Musíme však podotknout, že mobil v obou barevných variantách budí dojem drahého stylového telefonu. Ostatně, při rozměrech 105 x 45 x 20 mm a velmi nízké hmotnosti 82 g ve srovnání s konkurencí jde skutečně o velmi pohledný a kompaktní mobil.

Textovky R600 skutečně umí

Sony Ericsson propaguje R600 jako mobil pro textování a zábavu prostřednictvím textových zpráv. Eršestistovka umí textovky klasické (SMS), rozšířené (EMS), dlouhé a umí i chatovat prostřednictvím textovek (s jinými Ericssony, Sony Ericssony a Nokiemi). V Asii se R600 dodává s technologií rychlého psaní Zi (v Evropě tuto technologii využívá především Alcatel). Evropská verze bude obsahovat u nás nejrozšířenější systém T9 – zatím vám ale nedokážeme říct, jestli bude mít i český nebo slovenský slovník. Protože R600 umí EMS, můžete posílat vyzváněcí melodie i obrázky na pozadí textovými zprávami.

Při psaní a čtení textovek jistě oceníte, že si můžete definovat velikost písma na displeji. Máte k dispozici čtyři až šest řádek. Podobně jako jsme to u R600 udělali již v několika preview, musíme i nyní vznést námitku ke klávesnici – je hodně tvrdá a i materiál, ze kterého je vyrobena, nepůsobí dobrým dojmem. Vypadá totiž jako opravdu levný plast. Předpokládáme, že low-endové telefony se používají poměrně často pro psaní textových zpráv. Potom nechápeme, proč spousta výrobců kvalitu klávesnice ignoruje a do levných telefonů dává levné (a závislost kvality na ceně zřejmě u klávesnic pro mobily platí) klávesnice. Jsou snad jenom dvě výjimky s dobrými klávesnicemi – low-endové Nokie a Sony CMD-J5/6/7. U posledně jmenovaného výrobce (Sony) je pikantní, že je součástí společného podniku Sony Ericsson a model R600 se začíná prodávat po dost dlouhé době na to, aby někdo provedl analýzu výhod a nevýhod modelů obou značek a poučil se z ní. Pokud by to totiž někdo v Sony Ericssonu udělal, potom by jistě klávesnice v R600 byla použitelnější.

Podpora manažerských funkcí u low-endu možná překvapí

R600 má wapový prohlížeč, což není nic divného. K wapu se připojujete prostřednictvím GPRS, což sice není obvyklé, ale GPRS najdete i u jiných low-endů. Rozhodně ale nebývá zvykem, že přes GPRS v R600 se můžete připojovat i k internetu z počítače. Datový kabel pro Ericssony je samozřejmě kompatibilní. Bluetooth ani IrDa či HSCSD už R600 nemá, ale to snad nikdo od low-endu skutečně ani omylem nečeká. Pokud o tyto přenosové možnosti u R600 přesto máte zájem, můžete si dokoupit Bluetooth nebo IrDA modul od Ericssonu; jsou s R600 kompatibilní.

Sony Ericsson R600 se nesnaží konkurovat dražším manažerským modelům. Ale drobné funkce organizérů, které jsou doménou již zmiňované vyšší kategorie, samozřejmě R600 má. Je to třeba jednodušší organizér (s možností zadání událostí a kalendářovým zobrazením), budík s možností nastavení opakování (možná to považujete za samozřejmost, že budík nenastavujete každý večer znovu, ale je spousta výrobců, kteří automatické opakování u budíku nemají) nebo telefonní seznam v mobilu. Ten ovšem není vícepoložkový. Vedle paměti na kartě SIM si tak můžete uložit do telefonu ještě 200 dalších čísel.

Něco přece jenom vydrží

Lidé, kteří si kupují levnější telefony, obvykle kladou větší důraz na výdrž mobilu. Je to dáno zažitým zvykem, že low-endy mají Ni-MH baterie, které se dobíjejí až tehdy, když jsou vybité – typický uživatel podobného mobilu proto není zvyklý dobíjet každý den, a proto ho výdrž hodně zajímá. S R600 můžete být klidní – vydrží až 150 hodin v pohotovostním stavu nebo až 4 hodiny hovoru. Navíc je uvnitř baterie typu Li-Ion, takže dobíjet můžete skutečně kdykoliv.

Když mluvíme o větší výdrži, máme na mysli i to, že podobně jako jiné Ericssony R600 snese i hrubší zacházení. I když nemá kovový rám a je celý z plastu, je poměrně odolný. Tím nemyslíme, že by mohl konkurovat outdoorovým mobilům, ale že škrábance se na něm pořizují mnohem hůře, než by se mohlo zdát.

Náš dojem z R600 byl dobrý – kdyby se cena mobilu u nás pohybovala ve stejné výši jako v zahraničí (tedy mezi 4 až 6 tisíci korunami), šlo by o mobil s vynikajícím poměrem cena/výkon, přičemž i sama cena by byla nízká. Doufejme, že se Sony Ericssonu podaří začít prodávat R600 ještě před koncem července a za cenu, která podpoří jeho rozšíření.