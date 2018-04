Sony Ericsson - první setkání s novými telefony

Nynější vládce světového trhu s mobily se jmenuje Nokia. Do pěti let by jej ráda vystřídala společnost Sony Ericsson. V roce 2008 chce prodávat nejvíce multimediálních mobilů ze všech výrobců. Na včerejší tiskové konferenci (7. března) v Praze to prohlásil ředitel českého zastoupení Sony Ericsson Jan Semrád. Na tomto místě je třeba podotknout, že před Sony Ericsson leží nelehký úkol. Zatímco Nokia loni svůj celosvětový tržní podíl zvýšila z 30,6 % na 35,6 %, Sony Ericsson si pohoršil na 7,3 % - přitom samotný Ericsson měl za rok 2000 tržní podíl 10 %. (Zdroj: Gartner)

Klíčem k úspěchu by se měla stát spolupráce technologií Ericssonu a zábavních divizí Sony. Ericsson je předním propagátorem technologie bezdrátového přenosu dat bluetooth. Všechny nové mobily Sony Ericsson bluetooth podporují. Stejně tak ve všech najdete e-mailového klienta, GPRS, HSCSD, WAP a další funkčnost, jako je například trialita (podpora sítí GSM 900/1800/1900). Mobily Sony Ericsson by neměl být problém propojit s libovolným jiným zařízením s bluetooth (notebooky, kapesní počítače, hands-free a další mobily) a přenášet a synchronizovat mezi nimi data.

Širokou nabídku funkcí a technologií jistě ocení někteří uživatelé a manažeři; ostatní lidé se zajímají spíše o aplikace, které tyto technologie využívají. Sony Ericsson za jedny z nejdůležitějších aplikací považuje hry. V mobilu Z700 budou dvě multimediální (barevné, s polyfonními zvuky) hry přímo vestavěné. Další bude možné stahovat z internetu (nebo z WAPu) a bude možné prostřednictvím wapu hrát i proti (nebo s) jiným lidem kdekoliv na světě. S hrami má velkou zkušenost Sony – její divize Sony Entertainment má na starosti tvorbu her pro úspěšnou herní konzole Sony Playstation 2.

Ilustraci spojení Sony a Ericssonu dokládají multimediální zprávy a obecně to, co se skrývá pod anglickým slovem imaging – tedy pořizování a práce s obrázky. Samotná technologie posílání a tvorby multimediálních zpráv leží na bedrech Ericssonu. Ten vyrábí infrastrukturu pro mobilní operátory a zvládá technologii implementovat i do mobilů. Sony má pro změnu zkušenosti s poskytováním hudby (Sony Music) a obrázků a videa (Sony Pictures). Výsledkem je digitální fotoaparát, který je možné připojit k mobilům Sony Ericsson a se kterým je možné pořizovat fotky, které se vkládají do multimediálních zpráv. Jejich přenos zajišťují mobily a často i mobilní sítě od Ericssonu. Zpracování těchto zpráv přímo na webu, úprava a tisk obrázků – to zvládá produkt Sony Imagestation.

Sony Ericsson se netají svými ambicemi. V tiskových materiálech je doslova napsáno: Jsme ve vedení. A následuje výčet argumentů, podle kterých tomu tak skutečně je – vedoucí pozice v imagingu, první produkt pro MMS, vedoucí pozice v propojitelnosti a poskytování zajímavého obsahu. Je třeba uznat, že Sony Ericsson má pravdu a že má skutečně tabulkové předpoklady stát se světovou jedničkou. Jenže o tom rozhodnou zákazníci a ti se mohou rozhodnout pro jinou značku. A v posledních letech tak zhusta činili. Takže si počkejme do konce tohoto roku, kdy by se měl podíl Sony Ericsson na světovém trhu mobilů zvýšit – pokud zůstane na současné úrovni, bude to znamenat pro celou firmu problém. Na dohnání a předehnání Nokie bude mít o rok méně.

Produkty, kterými hodlá po tento rok přesvědčovat zákazníky, jsme představili již ve středu v tomto článku. Přesto ale máme několik nových postřehů a především fotografií.

Nejvíce se ze tří představených mobilů (T68i, Z700, P800) můžete těšit na T68i a digitální fotoaparát MCA-20. T68i se od klasického T68 (T68m) liší jen nepatrně v hardwaru – to znamená, že současní majitelé T68m si budou moci mobily upgradovat v servisech Ericssonu na T68i. V současnosti ještě upgrade pro české mobily není – budeme vás ale v budoucnu informovat. Na pultech prodejen by se T68i i MCA-20 měly objevit na začátku dubna. K tomuto datu se dá zřejmě předpokládat i možnost upgradovat firmware v T68m.

V diskusním fóru k novým mobilům Sony Ericsson jste se nás ptali na to, zda bude možné upgradovat T68m (odpověď je výše – ano, bude to možné) a zda se zlepšilo podsvícení klávesnice a displeje. Podsvícení je vylepšené už u některých novějších T68m a my bychom si určitě nestěžovali ani na to u T68i. Zklameme ty, kdo chtějí psát česky se zapnutým systémem T9. Ericsson T68m totiž psal české znaky s háčky a čárkami, a výsledná zpráva tak nemohla být stejně dlouhá jako zpráva bez háčků a čárek (přibližně 70 oproti 160 znakům). Stejně tak se při psaní háčků a čárek bude chovat i Sony Ericsson T68i. Není to ovšem chyba telefonu – je to vlastnost zpráv s diakritikou, které používají jiné kódování znaků než klasické textové zprávy bez diakritiky.

Sony Ericsson T68i je v tuto chvíli jediným dostupným mobilem, který podporuje multimediální zprávy MMS. Proto se současně s T68i začne prodávat i digitální foťák MCA-20. Jeho cena by se měla pohybovat okolo pěti tisíc korun – ovšem cenu si budou stanovovat dealeři a prodejci; Jan Semrád ze Sony Ericsson na tiskové konferenci prohlásil, že jeho společnost nebude doporučovat koncovou cenu. Jasno je o ceně T68i – bude stát stejně jako nyní stojí T68m (tedy mezi 18–22 tisíci korunami s daní). Důvod je prostý – staré T68m po upgradu firmwaru budou mít stejné schopnosti jako T68i.

Digitální fotoaparát MCA-20 rozhodně není určený pro uměleckou nebo reportérskou fotografii. Ale můžete s ním dělat rychlé snímky z dovolené, které budete posílat multimediálními zprávami. Vždy je totiž jednodušší poslat fotku kamaráda na velbloudovi, než v pěti textovkách popisovat, jak vystrašeně a směšně při tom vypadá. Když fotoaparát připojíte, po stisku spouště se aktivuje na displeji menu fotoaparátu a vy můžete barevný displej použít jako hledáček. Bohužel, rychlost překreslování je příliš malá a kvalita obrazu není moc velká. Ovšem samotné fotky pořízené fotoaparátem už jsou použitelné (největší rozlišení je 640 x 480, nejmenší 80 x 60). Pořízené fotografie si můžete uložit do webového alba, poslat přímo z mobilu e-mailem, multimediální zprávou, nebo ponechat uložené v paměti foťáku (14 až 200, podle velikosti). Na rozdíl od svého předchůdce MCA-10 funguje CommuniCam MCA-20 jenom s T68i a T68m s upgradovaným firmware. Bude samozřejmě pracovat i se všemi novými mobily Sony Ericsson.

Fotografii pořízenou prostřednictvím CommuniCam MCA-20 a T68i najdete zde.

Zábavný či spíše zábavní mobil Sony Ericsson Z700 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Podle zdrojů ze středoevropského zastoupení Sony Ericsson to mělo být v září. Z700 svým designem vychází ze Sony CMD-Z7, jenže na rozdíl od tohoto mobilu je vybavený více funkcemi a má především poměrně velký barevný displej. K dispozici jsme měli vývojové verze mobilu, který sice fungoval, ale bylo zřejmé, že rychlost menu ještě není plně optimalizovaná. Verze, které se budou objevovat v následujících měsících před zahájením prodeje, budou jistě rychlejší a vybavenější.

Téměř žádné zkušenosti jsme nezískali s chytrým telefonem P800. Na tiskové konferenci totiž byla k dispozici pouze maketa ve skutečné velikosti. Fotky fungující verze a popis tohoto mobilu tak zatím najdete jenom v tomto článku. Velmi dobrý pocit jsme ale měli z bluetooth head-setu HBH-30. Část s mikrofonem a sluchátkem je pružně připojena k pryžové úchytce za ucho. V této úchytce je umístěné těžiště celého headsetu. To způsobí, že když máte head-set dobře uchycený (jde to opravdu velmi snadno), nedokážete jej z hlavy setřást – budete muset použít ruce. První pocity z viklající se části s mikrofonem a sluchátkem sice nebyly povzbudivé, ale po pár vteřinách se skutečně ujistíte, že head-set je uchycený velmi dobře. Navíc je velmi lehký – neucítíte jej. Oproti HBH-10 je to velký skok vpřed. HBH-30 můžete nosit na levém i pravém uchu; stačí překlopit úchytku.

Kdybychom měli náš pocit z představených mobilů a příslušenství shrnout, dal by se vyjádřit slovy: už aby tu všechno bylo. Sony Ericsson už vyložil karty na stůl – nyní je na tahu konkurence.