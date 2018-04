Sony Ericsson prodal už patnáct milionů Walkmanů

Obě značky, tedy Walkman a Cybershot, na trhu existují už delší dobu a jejich vlastníkem je společnost Sony. Ta se rozhodla v rámci společného podniku s Ericssonem své mobilní telefony podpořit právě tím, že je spojí se známými obchodními značkami.Sony Ericsson ve středu informoval o hospodaření ve třetím čtvrtletí a jeho zisk byl asi dvakrát tak velký, než očekávali analytici. Zástupci firmy dnes uvedli, že třetí čtvrtletí bylo výjimečné, z části díky vysokému zájmu o přístroje Walkman a Cybershot.Walkman je značka pro mobilní telefony s přehrávačem, Cybershot je naopak přístroj s digitálním fotoaparátem. Tyto modely však firmě pomohly prodávat i levnější přístroje, řekl Flint.Přístroje Cybershot, které nesou označení K800, Sony Ericsson uvedl na trh teprve letos. Období od července do září bylo prvním celým čtvrtletím, kdy je přístroj v prodeji. Podnik spolu s výsledky hospodaření také sdělil, že se mu daří zvyšovat podíl na trhu. Nyní by měl mít kolem osmi procent, v porovnání se stejným obdobím loni je to o jeden procentní bod více.Společnost Sony Ericsson je v majetku obou nadnárodních koncernů, tedy japonské firmy Sony a švédského Ericssonu. Dříve se objevily spekulace, že by akcie Sony Ericsson mohly být uvedeny na burzu v rámci primární emise. "Žádné takové nevidím," odmítl spekulace Flint.