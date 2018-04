Sony Ericsson připravuje Xperii X12, Rusové ji už vyzkoušeli

Sony Ericsson Xperia X12 se prozatím ukrývá pod kódovým označením Anzu. K zákazníkům by se přístroj měl dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Redaktoři mobile-review.com ale již nyní vyzkoušeli prototyp. Když odhlédli od syrového stavu telefonu, odhalili řadu zásadních nedostatků, které budou pro Xperii X12 velkou přítěží. S trochou nadsázky se dá říci, že Xperia X12 bude pro Sony Ericsson takovým ekvivalentem N8 od Nokie. Sice to bude výkonný a kvalitní dotykový mobil, na absolutní špičku ale bude ztrácet.

Na trh se Anzu dostane s operačním systémem Android ve verzi 2.2 Froyo. Ještě do poloviny roku by se pak prý přístroj měl dočkat updatu na verzi Gingebread, která již téměř jistě dostane označení 2.3. Redaktoři mobile-review se ale podivují nad tím, že jejich prototyp běží na Androidu 2.1. To znamená, že finální ladění softwaru bude muset probíhat ještě dvakrát. Jednou pro produkční verzi 2.2 a následně pro 2.3. Veřejnost se přitom doposud domnívala, že Xperia X12 dostane rovnou Gingerbread a bude vůbec jedním z prvních přístrojů s tímto systémem. Sony Ericsson tak sice dožene výraznou propast, kdy současné modely ztrácí na aktuální verzi dvě generace systému, ale na konkurenci bude stále trochu ztrácet. Navíc málokdo dnes asi věří, že se Sony Ericssonu povede systém vyladit a dodat v předpokládaném termínu.

Pokud vynecháme softwarovou stránku věci, bude X12 jednoduše evolucí stávajícího modelu X10. V článku na mobile-review si autoři stěžují, že Sony Ericsson možná až zbytečně podlehl mánii co nejtenčích dotykových přístrojů. X12 tak oproti stávajícímu modelu výrazně zhubla, čímž ale ztratila na eleganci. Především ale přišla o kvalitní pocit ze zpracování. Do zahájení prodeje se může ještě současné plastové šasi změnit, ale podle prvních dojmů je současná Xperia bytelnějším a kvalitnějším kouskem.

Displej novinky oproti staršímu modelu povyrostl na 4,3 palce a konečně podporuje multi-touch. Jenže je to jen klasický kapacitní LCD zobrazovač, konkurence přitom používá AMOLED, Super AMOLED nebo S-LCD displeje. Nový bude i procesor, který Xperii pohání. Namísto gigahertzového Snapdragonu tu bude 800 MHz procesor MSM7230. Jde o stejný procesor jako používá třeba HTC Desire Z. Na první pohled to vypadá jako ústupek, ale oproti gigahertzovému procesoru starší generace má ten nový lepši hardwarovou podporu grafiky a některých dalších funkcí. Hardwarově funguje třeba podpora nahrávání videa v rozlišení 720p. Jisté ovšem je, že ani softwarový upgrade neumožní nahrávání v rozlišení 1080p. Lepší je i podpora dekódování DivX a XviD videí. Výsledkem by tedy měl být plynulejší běh systému a spolehlivější fungování multimédií. Jednou z mála hardwarových inovací bude HDMI výstup.

To vše vypadá poměrně dobře. Jenže Xperia X12 bude jen malým upgradem oproti stávajícímu modelu. Podle prvních dojmů redaktorů mobile-review má stále Samsung Galaxy S oproti tomuto modelu navrch. A to díky lepšímu displeji i celkově výkonnějšímu hardwaru. V době, kdy ale X12 přijde na trh, bude muset telefon soupeřit nejen s Galaxy S, ale také s jeho nástupcem. Konkurentem bude i Google Nexus S. A pochopitelně také již prodávané HTC Desire Z.

Na všechny tyto přístroje Xperia X12 mírně ztrácí ať už z hlediska výbavy nebo softwaru. Což platí i o samotné platformě UX. Model X12 jednoduše postrádá zásadní inovace. Chybí mu špičkový displej, příští rok se navíc objeví první dvoujádrové mobilní procesory.

Doufejme, že Xperia X12 není hlavním trumfem Sony Ericssonu pro příští rok. Výrobce snad má v rukávu lepší esa. Snad je jedním z nich třeba připravovaný Playstation Phone.