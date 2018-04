Sony Ericsson připravuje nástupce legendárního modelu T610

Sony Ericsson již jednoho nástupce legendárního Sony Ericssonu T610 představil. Model T650i se však masové popularity nedočkal. Na vině je hlavně poněkud netradiční ztvárnění kláves a také barevná provedení nejsou všem po chuti.

Připravovaný model Remi má tradičně vyvedenou klávesnici. Klávesy jsou dostatečně velké a jsou ve čtyřech řadách usazeny těsně vedle sebe. Barevná provedení připravované novinky by měla být konzervativnější.

Po stránce výbavy se vlastně jedná o dobře známý model W890i z řady Walkman. Oproti modelu T650i tedy nebude mít 3,2 megapixelový fotoaparát automatické ostření, naopak přibude podpora EDGE a rychlých dat HSDPA.

Oproti modelu W890i bude samozřejmě chybět propracovanější hudební přehrávač. Připravovaná novinka bude mít obdobné rozměry jako model T650i. Předností by mělo být ještě tenčí tělo. Podle odhadů zveřejněných na blogu USEB bude mít telefon rozměry 105 x 47 x 10 milimetrů.

Připravovaný Sony Ericsson s kódovým označením Remi zaujme krytem vyrobeným z hliníku. Prozatím není jasné, kdy výrobce nástupce legendárního modelu T610 představí. Dočkat bychom se měli na podzim, do prodeje by se pak novinka měla dostat do konce roku.