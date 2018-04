Sony Ericsson představil YouTube fotomobil a speciál pro Vodafone. Budou i u nás

Sony Ericsson představil u příležitosti veletrhu CES, který se koná v Las Vegas, první letošní novinky. Dva modely představil přímo na výstavišti v Las Vegas, třetí novinka si odbyla jen virtuální premiéru. Důvod je zřejmý, model W715 je určen pro operátora Vodafone a ten v USA nepůsobí. A právě touto novinkou začneme.

Sony Ericsson W715 - specialita pro Vodafone

Sony Ericsson W715 ovšem příznivci značky rychle identifikují jako model W705 (preview zde), který výrobce představil loni na podzim. Ani on není zatím v prodeji, je totiž pravděpodobné, že se obě verze začnou prodávat současně. Výbava se neliší, a tak i verze pro Vodafone nabídne wi-fi nebo navigaci podle sítě (nikoliv plnohodnotné GPS).

Pohledný vysouvák bude u Vodafone dostupný v černém a stříbrném barevném provedení a než se začne prodávat, tak snad tuzemská pobočka operátora spustí síť třetí generace, kterou telefon podporuje. Co na tom, že bude z počátku dostupná jen ve dvou pražských čtvrtích, aspoň se v těchto lokalitách podpoří turismus v podobě mobilních fanoušků. Z výše uvedeného je jasné, že se novinka objeví i u české pobočky Vodafone. Stane se tak pravděpodobně v březnu či dubnu a cenu odhadujeme na 7 000 korun.

Rozměry: 95 x 47,5 x 14,3 milimetru

Hmotnost: 98 gramů

UMTS 2100 MHz

HSDPA

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS

EDGE

Displej: TFT; QVGA; 262 000 barev; 2,4 palce

Automatické otočení obrazu

Fotoaparát: 3,2 megapixelu, geotagging

Hudební přehrávač: TrackID; SensMe; ovládání pohybem

FM rádio s RDS

Podpora YouTube

Hry ovládané pohybem

Java

Internetový prohlížeč Acces NetFront

E-mail

Microsoft Exchange ActiveSync

Instant Messaging

Bluetooth (A2DP)

USB Mass Storage

Wi-fi

DLNA

A-GPS

Google Maps

Paměť: 120 MB

Paměťové karty Memory Stick Micro (M2)

Výdrž na příjmu: 400 hodin GSM; 350 hodin UMTS

Hovorový čas: 10 hodin GSM; 4 hodiny UMTS

Nepřetržité přehrávání hudby: 20 hodin

Barvy: Garnet Black, Luxury silver

Sony Ericsson C510 - Cyber-shot s podporou YouTube

Další novinkou, tentokrát univerzální co se dostupnosti u operátorů týče, je model C510. O tom jsme vás již informovali s předstihem, když na internet předčasně unikly fotografie. Telefon klasické konstrukce se nese v duchu tradičního designu Sony Ericssonu, rozhodně nepřináší žádné extravagance nebo nové konstrukční prvky.

Model patří do řady Cyber-shot, v které je důraz kladen na fotoaparát. V případě novinky se můžeme těšit na 3,2 megapixelový snímač s automatickým ostřením a několika pomůckami pro snazší fotografování. Mezi ně patří detekce úsměvu a obličeje. Telefon také umí automaticky natočit snímek do horizontální polohy.

Asi nejzajímavější vlastností telefonu, která mu může zajistit slušnou popularitu, je jeho kompatibilita s portálem YouTube. Umí pořízená videa na portál nahrávat a umí je z něj i přehrávat. A to jsou vlastnosti, kterými se v současné době může pochlubit jen několik "hloupých" mobilů. I další výbava novinky je velmi bohatá a nic podstatného v ní nechybí. Dobrou zprávou tak je, že telefon bude stát přibližně 4 700 Kč, což je solidní cena. Případní zájemci se pro něj mohou do prodejen vydat již v březnu letošního roku.

Sony Ericsson C510 technické parametry:

Rozměry: 107 x 47 x 12,5 milimetru

Hmotnost: 92 gramů

UMTS 2100 MHz

HSDPA

GSM 900/1800/1900 MHz

GPRS

EDGE

Displej: TFT; QVGA; 262 000 barev; 2,2 palce

Automatické otočení obrazu

Fotoaparát: 3,2 megapixelu; autofokus; rozpoznávání obličeje; rozpoznávání úsměvu – Smile Shutter; přisvětlení; geo tagging

Hudební přehrávač: Mega Bass; PlayNow; TrackID

FM rádio s RDS

Podpora YouTube

Hry ovládané pohybem

Java

Internetový prohlížeč Acces NetFront

E-mail

Microsoft Exchange ActiveSync

Instant Messaging

Bluetooth (A2DP)

USB Mass Storage

Google Maps

Paměť: 100 MB

Paměťové karty Memory Stick Micro (M2)

Výdrž na příjmu: 400 hodin GSM; 350 hodin UMTS

Hovorový čas: 10 hodin GSM; 4 hodiny UMTS

Barvy: černá, stříbrná

Sony Ericsson W508 - hudební véčko s ovládáním pohybem

Třetí novinkou Sony Ericssonu je véčko s označením W508. Výbava telefonu se příliš neliší od předchozího modelu, ale s tím rozdílem, že přístroj nepatří do fotografické řady Cyber-shot, a tak fotoaparátu chybí automatické ostření. Naopak, telefon je zástupcem řady Walkman, a tak je důraz kladen na přehrávání hudby.

Předností této novinky jsou výměnné kryty, které dokáží telefon změnit k nepoznání. Výrobce do každého balení přidá jeden náhradní, další budou dostupné jako příslušenství. Ke stylovému vzhledu patří i stylové ovládání. V tomto směru nabízí nové véčko ovládání pohybem, případně možnost ztišení vyzvánění pouhým máchnutím nad přístrojem.

Pokud si na podobné extravagance nepotrpíte, můžete na novince obdivovat její bohatou výbavu, v které nechybí podpora sítí třetí generace včetně rychlých dat HSDPA. Ocenit musíme i papírovou hodnotu výdrže přehrávání hudby, výrobce slibuje nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový poslech. A to je velmi slušný výsledek. Pokud vás novinka zaujala, můžete začít šetřit. Budete na to mít čas do června, kdy se telefon začne prodávat, a to i na našem trhu. V kasičce pak budete muset mít naspořeno 5 190 korun, přesně na tolik si totiž výrobce novinku předběžně cení.

Sony Ericsson W508 technické parametry:

Rozměry: 93,5 x 50 x 14 milimetrů

Hmotnost: 98 gramů

UMTS 2100 MHz

HSDPA

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GPRS

EDGE

Displej: TFT; QVGA; 262 000 barev; 2,2 palce

Automatické otočení obrazu

Vnější displej: monochromatický OLED; 128 x 36 obrazových bodů; 1,1 palce

Fotoaparát: 3,2 megapixelu

Hudební přehrávač: Mega Bass; PlayNow; TrackID; SensMe; ovládání pohybem

FM rádio s RDS

Hry ovládané pohybem

Java

Internetový prohlížeč Acces NetFront

E-mail

Microsoft Exchange ActiveSync

Instant Messaging

Bluetooth (A2DP)

USB Mass Storage

Paměť: 100 MB

Paměťové karty Memory Stick Micro (M2)

Výdrž na příjmu: 400 hodin

Hovorový čas: 10 hodin GSM; 4 hodiny UMTS

Nepřetržitý poslech hudby: 24 hodin

Barvy: šedá + jeden kryt (oranžový, zelený, fialový, vzorovaný); bílá + jeden kryt (světle modrá, bílo-růžová, žluto-bílá, šedo-žlutá)

Vylepšení pro osmimegapixelový Sony Ericsson C905

Sony Ericsson ukázal i novou barevnou verzi fotografického top modelu C905 a oznámil, že uvolní nový firmware pro tento přístroj. Ten bude dostupný v polovině února.

Vylepšení Sony Ericssonu C905 - nový firmware:

Rozpoznávání úsměvu – Smile Shutter

Možnost nahrávání videí na portál YouTube

Wayfinder 8

Předinstalovaná aplikace HP Snapfish

Zobrazení historie SMS zpráv

Růžová varianta Tender Rose vrcholného Cyber-shotu C905, o které jsme vás již informovali, nebude v prodeji na českém trhu.