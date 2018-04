Sony Ericsson představil Xperii Play s certifikací PlayStation

Herní novinka používá 1 GHz procesor Snapdragon a grafický procesor Adreno. Telefon zvládá při hraní 3D her zobrazení v kvalitě 60 snímků za sekundu. Uživatel bude mít přístup k PlayStation hrám přes službu PlayStation Suite.

Herní Sony Ericsson je vybaven vysouvací části s několika ovladači, které usnadní hraní her. Dva ovladače jsou i na pravém boku telefonu, tedy nahoře při držení na šířku. Hrát hry lze také s využitím pohybového senzoru a pomocí gest.

Dotykový kapacitní displej s rozlišením 480 × 854 obrazových bodů a úhlopříčkou čtyři palce podporuje ovládání více prsty najednou, takzvaný multi-touch.

V době uvedení Sony Ericssonu Xperia Play by měly být k dispozici hry Need For Speed, Sims 3 a multiplayerová verze hry FIFA 10. Dále budou k dispozici hry Guitar Hero, Assassin’s Creed a Splinter Cell. V době uvedení na trh jsou potvrzeny následující společnosti, které chystají pro Xperii Play hry:

Sony Computer Entertainment

Digital Chocolate

Digital Legends

Electronic Arts

Fishlabs

Gamehouse

Gameloft

Glu Mobile

Handy Games

Namco Bandai Networks

Polarbit

PopCap

Trendy Entertainment

Unity Tecnologies

Xperia Play ale neposlouží pouze k hraní her, je to plně vybavený smartphone. Ve výbavě najdeme satelitní navigaci, wi-fi, DLNA, hudební přehrávač nebo 5,1 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Vestavěnou paměť s nepříliš velkou kapacitou 400 MB lze zvětšit až o 32 GB pomocí paměťových karet.

Herní novinka od Sony Ericssonu se začne prodávat v březnu. Vedle verze pro sítě GSM/UMTS bude v prodeji i varianta s podporou CDMA2000 určená pro severoamerický trh. Vedle černého barevného provedení se do prodeje dostane i verze s bílým krytem.

Sony Ericsson Xperia Play, technická specifikace: