Sony Ericsson představil walkman s navigací a vrací se k flipům!

Sony Ericsson představil včera večer na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas nové členy rodiny Walkman mobilů - model W760i s GPS navigací a také 10 mm tenký hudební model W350i. Třetí novinkou je stylové véčko Z555i, které ukrývá svůj vnější displej za mozaikovou čelní stranou.

Sony Ericsson W760i - na hudbu i pro navigaci

Nejzajímavějším z nových Sony Ericssonů je model W760i. Tento vysouvací model patří do hudební řady Walkman a stejně jako například u modelu W910i lze ovládat hudební přehrávač zatřesením. Pro poslech hudby se hodí i vestavěné stereo reproduktory. Jedním z hlavních lákadel novinky bude integrovaná navigace GPS. Pro poslech hudby nabízí model W760i vedle propracovaného hudebního přehrávače Walkman také FM rádio s RDS. Hudební přehrávač podporuje v současné době již velmi oblíbenou a vyhledávanou funkci rozpoznávání hudby TrackID. Ta snadno identifikuje interpreta i název přehrávané skladby.





Fotoaparát vysouvacího Walkmanu W760i má rozlišení 3,2 megapixelu. Na své si přijdou také fanoušci 3D her. V telefonu je předinstalována hra Need for Speed ProStreet, která je jedním z nejúspěšnějších automobilových simulátorů. Komfortní hraní her zajišťuje pohybový senzor a možnost držení přístroje ve vodorovné poloze. Telefon bude nabízen ve třech atraktivních barvách: černé, červené a stříbrné.

Parametry Sony Ericsson W760i:

Rozměry: 103 x 48 x 15 mm

Hmotnost: 103 gramů

Barvy: stříbrná, černá, červená

Displej: 2,2“ TFT displej 240 x 320 pixelů s 262 tisíci barev

Paměť telefonu: až 40 MB

Paměťové karty: Memory Stick Micro

UMTS/HSDPA 850/900/2 100

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1 800/1 900

Fotoaparát: 3,2 Mpix, 2,5x digitální zoom, blogování

Přehrávač Walkman

Stereo reproduktory

Funkce rozpoznávání hudby TrackID

FM rádio s RDS

Bluetooth

Modem

Synchronizace s PC

Podpora USB Mass Storage

3D hry včetně Need for Speed ProStreet

Java

Ovládání her pohybem přístroje

Sony Ericsson W350i - klasik s flipem

Dalším zajímavým Sony Ericssonem je model W350i. Ten má nezvyklou konstrukci, u které alfanumerickou klávesnici kryje odklopný flip s ovládačem hudebního přehrávače. Telefon patří do řady Walkman, a tak by si měl s hudbou rozhodně rozumět. Chybět nebude možnost připojit stereofonní Bluetooth sluchátka. Sony Ericsson W350i má integrovaný 1,3 megapixelový fotoaparát s čtyřnásobným digitálním zoomem.





Sony Ericsson W350i není žádným špičkovým modelem, řadí se do střední třídy. Telefon nepodporuje sítě 3G, pouze GSM včetně datových přenosů EDGE. Displej má nižší rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, které zobrazí 65 000 barev. Vestavěnou paměť 26 MB bude možné rozšířit standardně dodávanou paměťovou kartou M2 s kapacitou 512 MB. Tento model bude nabízen ve čtyřech barevných verzích.

Parametry Sony Ericsson W350i:

Rozměry: 104 x 43 x 10,5 mm

Hmotnost: 80 gramů

Barvy: černooranžová, černofialová, světle modrá, bílá

Displej: 1,9“ TFT displej 128 x 160 pixelů s 262 tisíci barev

Paměť telefonu: až 14 MB

Paměťové karty: Memory Stick Micro

Sítě: GSM/GPRS/EDGE 900/1 800/1 900

Fotoaparát: 1,3 Mpix, 4x digitální zoom, blogování

Přehrávač Walkman

Mega Bass

Funkce rozpoznávání hudby TrackID

FM rádio

Bluetooth

Modem

Synchronizace s PC

Podpora USB Mass Storage

Java

Sony Ericsson Z555i - geometrické véčko

Poslední novinkou od Sony Ericssonu je véčko s poněkud nezvyklým označením Z555i. Telefon zaujme designem s geometrickými ozdobami, spodní hrana je vytvarována do špičky. Podobně řešený mobil již známe od Nokie - 7500 a 7900 Prism. Telefon nabízí schémata měnící se podle denní doby nebo ročního období. Vnější displej je ukrytý pod mozaikovou čelní stranou přístroje a je viditelný, pouze pokud je aktivní. Stylovost telefonu podtrhuje možnost ovládat vybrané funkce bezdotykově. Mávnutím ruky nad přístrojem je možné ztlumit vyzvánění příchozího hovoru nebo odložit vyzvánění budíku.





Model Z555i je "obyčejnou" verzí hudebního mobilu W380i. Telefon má hlavní TFT displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Vnější displej je pouze monochromatický a bez podsvícení není vidět. Výbava zahrnuje rádio a 1,3megapixelový fotoaparát. Model Z555i bude v prodeji ve dvou barevných variantách. Uživatel si rovněž může zpříjemnit čas poslechem hudby ve formátu MP3 a FM rádiem. Přístroj podporuje paměťové karty Memory Stick Micro, stereo Bluetooth i datové sítě EDGE.

Parametry Sony Ericsson Z555i: