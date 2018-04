Sony Ericsson představil první sluchátka ovládaná pohybem

Nová sluchátka Sony Ericsson MH907 přináší uživateli unikátní možnost ovládat přehrávání hudby nebo přijímat hovory pouze nasazením sluchátek do uší. Uživatel tak nemusí v kapse neustále lovit svůj telefon, základní funkce může ovládat bez použití tlačítek.

Pro započetí přehrávání hudby stačí špuntová sluchátka připojená k telefonu jednoduše zastrčit do uší. Díky technologii SenseMe sluchátka automaticky vyšlou telefonu signál k přehrávání. K zapauzování přehrávání stačí vyndat jedno sluchátko z ucha.

Příchozí hovor přijme uživatel tak, že si do ucha vloží pouze jedno sluchátko. V případě, že poslouchá hudbu a chce přijmout hovor, stačí sluchátko z ucha vyndat a zase nandat.

Toť prozatím vše, co novinka nabízí. Sony Ericsson tak částečně odstranil nedostatek sluchátek, která dodává k mnohým hudebním telefonům – těm totiž chybí dálkové ovládání přehrávání a mají jen tlačítko pro přijetí hovoru. Tyto funkce může nyní uživatel ovládat bez použití tlačítek. Je otázkou, co bude pro uživatele pohodlnější.

Sony Ericsson se v tomto případě měl například přiučit u symbianových Nokií a jeho telefony by mohly například při vyzvánění předčítat jméno volajícího, aby uživatel opravdu nemusel hledat telefon v kapse a zjišťovat, kdo mu volá. Navíc sluchátka nijak neřeší situaci, kdy by chtěl uživatel hovor odmítnout. A podle všeho jim stále chybí ovládání hlasitosti.

Sluchátka MH907 jsou tak sympatickým krokem do prozatím neprobádaných vod ovládání. Ale k dokonalosti jim už na první pohled pár věcí chybí. Jsme zvědavi, co Sony Ericsson s tímto konceptem ovládání předvede do budoucna.