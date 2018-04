Sony Ericsson představil nejlepší fotomobil a čtyři další novinky

Před dnešním představením novinek Sony Ericssonu nám již mnoho tajemství nezbývalo – tři z pěti novinek už jsme předem znali, jen nám chyběly kvalitní fotografie a veškeré technické detaily. Dnes jsou tedy tyto novinky Sony Ericssonu oficiální a přidaly se k nim dva low-endové modely. Pojďme si tedy novou pětici představit.

Nový král fotomobilů?

Sony Ericsson C905 je prvním modelem určeným pro naše běžné standardy GSM a UMTS s fotoaparátem o rozlišení 8,1 megapixelu. Nejen díky tomu se tak papírově staví na vrchol současné nabídky mobilních telefonů s fotoaparátem.

Vysouvací model C905 se zároveň stává špičkovým modelem výrobce v oblasti telefonů bez operačního systému. Jeho výbava si vyžádala poněkud větší rozměry – C905 měří 104 x 49 x 18 mm, v místě krytky objektivu má tloušťku 19,5 mm. Úctyhodná je i váha telefonu – 136 gramů. Kvůli bohaté výbavě mu ale pravděpodobně tyto hodnoty odpustíte.

Ústředním prvkem telefonu je samozřejmě jeho fotoaparát. Tomu nemůže chybět automatické ostření a xenonový blesk, stejně tak aktivní krytka objektivu. Jako hledáček samozřejmě poslouží špičkový displej s rozlišením 320 x 240 bodů a úhlopříčkou 2,4 palce. Krytý je minerálním sklem odolným vůči poškrábání. Nechybí ani funkce automatické detekce obličeje a stabilizátor obrazu.

Díky vestavěnému GPS modulu bude moci novinka vkládat do fotografií aktuální GPS souřadnice. Fotografie budete moci odesílat nejen přes Bluetooth 2.0, ale také přes wi-fi, které tomuto modelu rovněž nechybí. C905 tak svou výbavou a schopnostmi opět ukazuje, jak tenká je hranice mezi současnými špičkovými telefony bez operačního systému a mnohými smartphony.

Jak ale bývá u Sony Ericssonu poslední dobou zvykem, na špičkový model si nějakou dobu počkáme – C905 by se měl na vybraných trzích začít prodávat počátkem čtvrtého čtvrtletí tohoto roku, a to ve třech barevných variantách – Night Black, Ice Silver a Copper Gold.

Sony Ericsson C905 technické parametry:

Rozměry: 104 x 49 x 18 mm

Hmotnost: 136 g

GSM 850/900/1 800/1 900

EDGE

UMTS/HSDPA 2 100 MHz

wi-fi

Displej: 2,4 palce; TFT; rozlišení QVGA; 262 000 barev

Fotoaparát: rozlišení 8,1 megapixelu; autofocus; 16x digitální zoom; xenonový blesk; funkce BestPic; stabilizace obrazu; automatická detekce obličeje

Druhý fotoaparát pro videohovory

Hudební přehrávač

FM rádio s RDS

3D hry

Vestavěná paměť: 160 MB

Paměťové karty: Memory Stick Micro (M2) (2GB karta v balení)

Bluetooth 2.0 (A2DP)

vestavěné GPS

USB Mass Storage

Internetový prohlížeč NetFront

RSS čtečka

E-mailový klient

Výdrž v pohotovostním stavu: UMTS 360 hodin/GSM 380 hodin

Hovorový čas: UMTS 4 hodiny/GSM 9 hodin

Fotografie pro nenáročné

Na úplně druhém konci nabídky fotomobilů od Sony Ericssonu stojí nový model S302. Písmeno S v názvu označuje novou modelovou řadu Snapshot, která nabídne fotografické funkce nenáročným uživatelům. S302 tak disponuje dvoumegapixelovým fotoaparátem bez automatického ostření, má alespoň přisvětlovací diodu. Nechybí bluetooth, FM rádio a hudební přehrávač a samozřejmě slot na paměťové karty M2 Micro.

Telefon má opět aktivní krytku fotoaparátu, která zvyšuje jeho tloušťku na 12 mm. Jinak jsou jeho rozměry 101 x 46 x 11 mm a váží 79 gramů. Telefon nepodporuje sítě třetí generace, spokojit se musíte pouze s EDGE. Prodávat se S302 začne opět počátkem posledního čtvrtletí roku ve dvou barevných variantách – Thunder Grey a Crystal Blue. Telefon by měl zaujmout především cenou, výrobce zatím ale u žádného z modelů cenové informace neprozradil.

Sony Ericsson S302 technické parametry:

Rozměry: 101 x 46 x 11 mm

Hmotnost: 79 g

GSM 850/900/1 800/1 900

EDGE

Displej: 2 palce; TFT; rozlišení 176 x 220; 262 000 barev

Fotoaparát: rozlišení 2 megapixely; 2,5x digitální zoom; přísvětlovací dioda

Hudební přehrávač

FM rádio s RDS

3D hry

Vestavěná paměť: 20 MB

Paměťové karty: Memory Stick Micro (M2)

Bluetooth 2.0 (A2DP)

USB Mass Storage

Internetový prohlížeč NetFront

RSS čtečka

E-mailový klient

Výdrž v pohotovostním stavu: 300 hodin

Hovorový čas: 7 hodin

Herní konzole do kapsy

Další novou řadu sony ericssonů reprezentuje model F305. Jde opět o telefon střední třídy, který je tentokrát zaměřený především na mobilní hraní her. Hry budete moci hrát s tímto vysouvacím telefonem v poloze naležato, nad displejem (v této poloze vlastně vedle něj) se nachází dvě speciální herní klávesy.

Samotný displej je ale tak trochu zklamáním – má úhlopříčku pouze 2 palce a rozlišení již překonaných 176 x 220 pixelů. Jsme tak velice zvědaví, jak na něm budou hry vypadat. Standardně telefon dostane tři hry – Bowling, Bass fishing a Jockey. Výrobce slibuje 3D grafiku a hry by měly využívat detekci pohybu. Zatím ale nevíme, zda se o tu postará vestavěný pohybový senzor, nebo bude telefon snímat pohyb pomocí vestavěného dvoumegapixelového fotoaparátu.

Další hry by měla pro herní sony ericssony vyvíjet společnost Gameloft. Ve výbavě dále nechybí slot pro paměťové karty, bluetooth a FM rádio. Datová podpora končí u technologie EDGE. Do prodeje se herní model F305 dostane opět až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008, a to ve dvou barvách – Polar White a Mystic Black.

Sony Ericsson F305 technické parametry:

Rozměry: 96 x 47 x 14.6 mm

Hmotnost: 97.5 g

GSM 850/900/1 800/1 900

EDGE

Displej: 2 palce; TFT; rozlišení 176 x 220; 262 000 barev

Fotoaparát: rozlišení 2 megapixely

Hudební přehrávač

FM rádio s RDS

3D hry

speciální herní klávesy

tři vestavěné hry

detekce pohybu

Vestavěná paměť: 10 MB

Paměťové karty: Memory Stick Micro (M2)

Bluetooth 2.0 (A2DP)

USB Mass Storage

Internetový prohlížeč NetFront

RSS čtečka

E-mailový klient

Výdrž v pohotovostním stavu: 400 hodin

Hovorový čas: 8 hodin

Levný a ještě levnější

Dva levné modely, které dnes Sony Ercisson rovněž představil, nabídnou opravdu pouze základní výbavu. U obou můžete třeba zapomenout na podporu EDGE.

Vybavenější K330 nabídne alespoň bluetooth a VGA fotoaparát, levnější J132 dostane pouze FM rádio, které má i vybavenější model.

Telefony nemají ani sloty pro paměťové karty, vystačit si budete muset s 10 MB paměti u K330 a 4 MB u J132. K330 dále nabídne 1,7palcový TFT displej s rozlišením 128 x 160 pixelů a podporou 65 000 barev, J132 má zobrazovač s úhlopříčkou 1,5 palce, rozlišením 128 x 128 bodů a opět podporu 65 000 barev, tentokrát však používá technologii CSTN a je tedy pasivní.

Předností obou telefonů budou malé rozměry a nízká hmotnost. Oba telefony budou v prodeji opět ve dvou barevných variantách – K330 v provedeních Gold on Black a Green on Black a J132 v barvách Night Black a Heaven Blue. Kdy přijdou modely na trh, se výrobce nezmiňuje, ale dá se očekávat, že v jejich případě nebude s uvedením na trh nijak otálet.

Sony Ericsson K330 technické parametry:

Rozměry: 100 x 45 x 12 mm

Hmotnost: 75 g

GSM 900/1 800

Displej: 1,7 palce; TFT; rozlišení 160 x 128 pixelů; 65 000 barev

VGA fotoaparát

FM rádio

MP3 vyzvánění

Vestavěná paměť: 10 MB

Bluetooth

WAP 2.0

Výdrž v pohotovostním stavu: 300 hodin

Hovorový čas: 7 hodin

Sony Ericsson J132 technické parametry: