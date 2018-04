Sony Ericsson představil luxusní Xperia ray a mobil pro milovníky SMS

Tři novinky Sony Ericssonu ze Singapuru naznačují, že se výrobce chce soustředit především na vyšší segmenty trhu. Dokazuje to fakt, že jen jedna ze tří novinek není chytrý mobil a i ta si na něj tak trochu hraje.

Nejvíce pozornosti vzbudil odolný model Xperia active, z hlediska výbavy je ale nejlepší představenou novinkou Xperia ray. Ta má prakticky totožnou výbavu jako Xperia Arc, jen dostala menší displej a rozměry.

Displej má nově úhlopříčku 3,3 palce namísto 4,2. Rozlišení 854 × 480 pixelů přitom zůstalo zachováno, takže displej je extrémně jemný a obraz na něm ostrý. V případě multimediálních hrátek jej navíc ještě může vylepšovat technologie Bravia Engine.

Kromě displeje láká Xperia active na atraktivní tvary v malém balení. Telefon má kovový rám, který výrazně zvyšuje jeho pevnost a také dlouhodobou trvanlivost. Kryt baterie ale zůstává plastový, k dispozici bude v řadě barevných provedení. Těm ale Sony Ericsson často přizpůsobí i barvu rámu, takže tělo telefonu bude mít jednu barvu.

I ostatní výbava byla prakticky beze změn převzata z modelu Xperia Arc. Je tu i osmimegapixelový fotoaparát, gigahertzový procesor a spousta dalších technických vymožeností.

Xperia ray je výkonný smartphone bez jakýchkoli kompromisů. Líbit se bude především těm uživatelům, kteří netouží po dnešních chytrých mobilech s obřími displeji. A líbí se i nám. Kombinace elegantních tvarů, naprosto luxusního displeje a výborného zpracování je prostě neodolatelná. Cena novinky, která se má začít prodávat ve třetím čtvrtletí, by mohla kopírovat cenu Xperie Arc. Vejít by se tedy měla pod 12 000 korun.

Sony Ericsson Xperia ray technické parametry:

Rozměry: 111 × 53 × 9,4 mm

Hmotnost: 100 gramů

UMTS 900/2100 MHz

HSPA

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

wi-fi

DLNA

Operační systém: Google Android 2.3 Gingerbread

Procesor: Qualcomm 1 GHz

Vestavěná paměť: 300 MB

Paměťové karty: microSDHC až 32 GB

Kapacitní dotykový displej: TFT; 854 × 480 obrazových bodů; 16,7 milionu barev; 3,3 palce; Sony Mobile Bravia Engine

Multitouch

Fotoaparát: CMOS senzor Sony Exomr R for Mobile; 8,1 megapixelu; automatické ostření; touch focus; stabilizátor; detekce obličeje a úsměvu; LED blesk

Nahrávání videa: HD 720p; přisvětlení

Sony Ericsson Timescape

Hudební přehrávač

FM rádio

Audiokonektor 3,5 mm

WebKit internetový prohlížeč

E-mail

Facebook

YouTube

A-GPS

Google Maps

Bluetooth

USB Mass Storage (microUSB)

Baterie: 1 500 mAh

Tak trochu chudým příbuzným mezi novinkami je Sony Ericsson txt. Tento mobil s qwerty klávesnicí pod displejem totiž není smartphone a ani nedostal dotykový displej. Zato si na něm nechalo designérské oddělení Sony Ericssonu velmi záležet, a tak vypadá tato levná novinka opravdu velmi dobře.

Na tiskové konferenci jsme si prohlédli bílou, černou, modrou a růžovou barevnou variantu. Jasným vítězem je pro nás výrazná modrá, která telefonu hodně sluší. V této barvě je Sony Ericsson txt asi nejhezčím qwerty telefonem vůbec. Ale pochopitelně to je jen náš subjektivní názor.

Kvalitní je i zpracování telefonu. Líbil se nám displej, kterému bychom na první pohled při úhlopříčce 2,6 palce tipovali vyšší rozlišení než udávaných 320 × 240 pixelů. Sklíčko displeje by navíc mělo být odolné proti poškrábání. To jen dokazuje, že se kromě designu u Sony Ericssonu soustředili i na kvalitní provedení telefonu.

Telefon se dobře drží a musíme pochválit především ovládací tlačítka. Ta jsou velmi výrazná a uživatel se při jejich používání nesplete. Horší je to s klávesnicí, která dostala vystouplá zakulacená tlačítka. Dojem z psaní spadá do průměru, určitě jsou pohodlnější telefony pro psaní. Otázkou je, zda v této cenové kategorii.

I přes přítomnost wi-fi a 3,2megapixelového fotoaparátu by totiž měl být Sony Ericsson txt levným kouskem. Konkrétní číslo si odhadovat nedovolíme, určitě by to však mělo být pod 3 000 korun.

Sony Ericsson txt technické parametry: