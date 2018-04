Sony Ericsson P990i - velká prohlídka nového menu

Málo co vzbudí mezi mobilními profesionály tolik povyku jako zástupce péčkové řady od Sony Ericssonu. Symbianová novinka s sebou přináší nové grafické prostředí UIQ 3.0 (někdy zkráceně označováno jako UIQ3).

Od premiéry v říjnu minulého roku jsme jíž měli příležitost Sony Ericsson P990i krátce vyzkoušet. Vzorek bohužel tehdy nebyl plně funkční, a tak vám detaily nového grafického prostředí odhalíme až dnes. Nelekejte se však anglického jazyka, telefon je plně lokalizovaný do naši mateřštiny.

Stejně jako její předchůdci má také novinka vyklápěcí flip, který zakrývá část displeje. Tomu je přizpůsobenu i menu se dvěma režimy - zjednodušené menu se zapíná při jeho zaklapnutí, celobrazovkové menu se aktivuje s odklopením flipu. Některé funkce jsou dostupné pouze po odklopení. Flip lze i natrvalo odejmout.

Pohybem navigační klávesy do stran aktivujete jednotlivé zkratky. Hlavní obrazovka zjednodušeného menu připomíná stylem Motoroly. Stiskem se dostanete i do nabídky, ale najdete v ní jen některé funkce. Záložky u výpisu hovorů a zkratek si lze v nastavení i prohodit. Práce se seznamem ani kalendářem v tomto režimu na pohled nijak omezená není.

Dostáváme se do hlavního menu. Čtveřice základních položek je od pohledu velmi neintuitivně graficky zpracovaná. Několikrát jsem se musel kliknutím přesvědčovat, co která děla. Samozřejmě si to po chvilce zapamatujete: aktuální a zmeškané události, hlavní menu, telefonní aplikace a výpis volání. Složky menu lze přeskupovat z maticového rozestavění do seznamu. Rychle si zvyknete na obdobu tlačítka Start z Windows, odkud lze zadat nové události, SMS, MMS nebo e-maily - při běžné práci se tak v menu nemusíte zdržovat. Osobně podobný přístup k ovládání postrádám i u obyčejných mobilů.

Telefonní aplikace nepostrádá oblíbené rychlé volby s fotkami. Při pokusu o vložení fotografie ke kontaktu přímo z fotoaparátu jsem stiskl postranní spoušť a telefon se poprvé zrestartoval. Po nastartování vtipně zahlásil, že to provedl za účelem zajištění lepšího výkonu nebo tak něco. Docela vtipné. Nestalo se to jen jednou, ale podle zástupců výrobce nejde o finální verzi softwaru, tak jim to ještě odpustíme. Wi-Fi sítě jsem zatím jen rychle proscanoval.

Aplikace zpráv je standardně přehledná. Vynikající e-mailový klient nabízí vše, na co si vzpomenete. Bezchybná se zdá práce s přílohami. Na posledním snímku je editor MMS. Zdá se mi zbytečně komplikovaný, ale majitelé tohoto Sony Ericssonu z řad mobilních profíků nebudou mít problém.

Konečně internet. Byl trochu šok dohledat prohlížeč v záložce Multimédia, ale 3G si s dobrým smartphonem opravdu užijete. Stránky se načítají svižně a díky výkonnému hardwaru se i rychle vykreslují například při skrolování. Můžete si nastavit úpravu stránky na šířku displeje, celoobrazovkový režim nebo horizontální mód. Plný výkon zoomu vidíte na prostředním displeji. V paletce ve spodní části najdete rychlé napojení na vyhledávač Google. To se mi velmi zamlouvá. Někdo by možná ocenil možnost změny vyhledávacího enginu

Při kliknutí na RSS kanál vám prohlížeč sám nabídne možnost přihlášení k jeho odběru. Předinstalovaných kanálů se mi nějak nedařilo zbavit a s tím na Mobil.cz si čtečka nerozuměla - snad jenom zatím. Přepnutí do prohlížeče je z integrované RSS čtečky velmi rychlé. S tímhle má Nokia u nového Symbianu trochu problém.

FM rádio s automatickým laděním a RDS je po uživatelské stránce vynikající. Nová nabíječka, která umožňuje současné dobíjení i připojení, ovšem odmítá sluchátka respektovat jako anténu, a tak ji musíte stejně vypojit a sluchátka zastrčit rovnou do přístroje.

Ke špičce patří hudební přehrávač. Během pár vteřin je hudba automaticky rotříděna podle interpretů nebo alb. Nechybí playlisty a standardní režimy. Troufnu si tvrdit, že zvuk bude jen těžko hledat konkurenci. Přehrávač videa nabízí i celoobrazovkový režim, ale nelze jej zachytit programem na snímání obrazovky. Všechny přehrávače lze samozřejmě shodit na lištu a pracovat při tom s telefonem.

Kancelář ve dlani. Při pokusu založit nový úkol přímo přes nabídku Start\ New\ Task telefon trucuje, jinak šlape všechno.

Výběr ze zbylých aplikací - Quickoffice a čtečka PDF, záznamník, trochu prázdná složka entertainment, centrální regulace hlasitosti a hodiny.



Manažerská evoluce u Sony Ericssonu - od P800i k P990i

Celkové dojmy? Firmware je třeba ještě trochu doladit, ale jinak je Symbian UIQ3 velmi vydařený. Základní funkce telefonu lze bez problémů ovládat jednou rukou - v tomto režimu stylus ani nefunguje. Škoda, že si Sony Ericsson neodpustil animované ikonky. Animace jsou tentokrát přeci jen decentní: zvětšuje se nabídka na úvodní stránce a v menu se za kurzorem pohybuje bílý rámeček. Stejně mi ale nejde příliš na rozum, k čemu je to dobré. Na hodnocení samotného telefonu si necháme ještě nějaký čas.