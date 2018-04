Sony Ericsson P990i - pořádně nadupaný stroj

Včera Sony Ericsson oficiálně představil nový komunikátor P990i. O tomto modelu se mluví, píše a spekuluje již mnoho měsíců. Vědělo se, že jeho kódové označení je Hermione, postupem času se objevovalo stále více pirátských fotografií prototypů, ale až od včerejška jsou k dispozici všechny podrobné informace. Telefon bude poprvé vystaven na veletrhu The Smartphone Show 2005, který se koná dnes a zítra v Londýně. V prodeji bude až ve prvním čtvrtletí příštího roku. Přesná cena zatím nebyla stanovena, spekuluje se o částce v přepočtu okolo 19 000 Kč.

Sony Ericsson P990i se bude nabízet v několika variantách. Evropská (Asijsko-pacifická) je označená P990i, čínská má označení P990c a liší se právě jen v označení, možná pak i v programovém vybavení. Obě varianty jsou třípásmové - GSM: 900/1800/1900 MHz a podporují i UMTS (WCDMA: 2100 MHz). Podle země, kde se bude telefon prodávat, budou k dispozici i čtyři varianty klávesnice: QWERTY, QWERTZ, AZERTY a ruská klávesnice.

Sony Ericsson P990i navazuje na tři své předchůdce, které se těšili a i stále těší značné popularitě. Novinka na modely P800, P900 a P910i přímo navazuje. Je jim podobná a taktéž používá operační systém Symbian a platformu UIQ. Vše ale v nejnovější verzi, takže Symbian je verze 9.1 a platforma UIQ verze 3.0. Sony Ericsson P990i je první chytrý mobil používající novou platformu UIQ 3.0.

Vzhled telefonu si zachovává základní proporce a design předchozích modelů. Novinkou je plnohodnotná klávesnice umístěná na tělo telefonu pod displej, nikoliv na zadní stranu odklopného flipu. Díky tomu je pravděpodobně o něco menší displej, ale jeho přesné rozměry zatím výrobce nezveřejnil. Víme o něm jen to, že je aktivní, zobrazí 260 000 barev a má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Úhlopříčka displeje by měla být přes 70 mm. To je skoro stejně, jako u současného modelu P910. Displej bude pravděpodobně širší, než je tomu u současného modelu.

Známe rozměry telefonu: 114 x 57 x 25 mm a jeho hmotnost je 155 gramů. Telefon je tak v každém směru o chloupek menší než model P910, hmotnost je u obou modelů stejná.

Novinka přináší několik vylepšení, které umlčí kritiky v současnosti prodávaného Sony Ericssonu P910. Tak především telefon podporuje sítě třetí generace. Dále ve výbavě najdeme dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a pomocným světlem. To je pořádná inovace, model P910 má jen VGA fotoaparát. Další důležitou inovací je podpora Wi-Fi (802.11b), které spolu s Bluetooth, infraportem a USB kabelem zaručují maximální konektivitu. Chybí jen EDGE, které však ve světě není tak rozšířené a netěší se takové popularitě jako u nás.

Ze zajímavých funkcí stojí za pozornost dále hlasitý odposlech, mód letadlo s možností aktivace Wi-Fi, což je praktické, protože některé letecké společnosti nabízí přes Wi-Fi ve svých letadlech připojení na internet. V neposlední řadě telefon nabízí i FM rádio s funkcí RDS. Kompletní dostupnou specifikaci telefonu najdete na konci článku. Nabízíme vám i první obrázky uživatelského rozhraní UIQ 3.0. Další informace o novém Sony Ericssonu P990 vám přineseme, až budeme mít možnost telefon vyzkoušet.

Sony Ericsson P990i parametry:

Operační systém: Symbian OS v9.1

Platforma: UIQ v3.0

Rozměry: 114 x 57 x 25 mm

Hmotnost: 155g

Displej: TFT dotykový s úhlopříčkou 71 mm, rozlišení QVGA (240 x 320 obrazových bodů)

Konektivita: Wi-Fi 802.11b, Bluetooth, nfraport, USB (včetně dobíjení)

Podporovaná pásma: UMTS (WCDMA 2100 MHz). GSM (900/1800/1900 MHz)

Uživatelská paměť: 80 MB

Fotoaparát: 2 Mpix s autofocusem, možnost natáčet videoklipy a podpora videohovorů

Přehrávač médií: přehrávání, streaming a playlist

FM/RDS radio

Prohlížeč: Opera (verze 8) podpora rámů a javascriptu

Push email: s podporou většiny klientů včetně Research in Motion (Blackberry)

Zprávy: SMS, MMS and email

Aplikace: kontakty, kalendář, plánovač, poznámkový blok, hlasový zápisník, kalukulačka, konvertor, stopky a odpočítávač

Prohlížeč dokumentů: Microsoft Excel. Word, Powerpoint a Adobe PDF

Editor: Microsoft Word a Excel

Hlasitý odposlech

Paměťové karty: Memory Stick PRO Duo (až: 4 GB, dodávaná karta 64 MB)

