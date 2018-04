Sony Ericsson P910 živě (fotogalerie)

Smartphone Sony Ericsson P910 se začne prodávat v říjnu letošního roku. Nejdříve ve Velké Británii a Německu, s mírným zpožděním pak na i na dalších trzích včetně našeho. Novinka bude stát stejně, jako současný model P900, zájemci tedy budou muset počítat s cenou přes 20 000 Kč. V prodeji i nadále zůstane model P900, jehož cena by se ale měla snížit. Některé zahraniční zdroje uvádějí cenu okolo 450 EUR, zástupci značky nám ale tuto informaci nepotvrdili.

Na dotaz, jestli bude mít Sony Ericsson českou lokalizaci, naopak odpověděli kladně, prý se na ní již pracuje. Na druhou stranu totéž bylo slibováno i pro model P900, ale nakonec jsme se české lokalizace nedočkali. Před koncem roku bude situace na trhu ale mnohem těžší, přijde několik produktů s konkurenčním operačním systémem Microsoft, který by měl českou lokalizaci mít. Sony Ericsson by tak bez české lokalizace mohl přijít o hodně zákazníků. Naopak zákazníci na Slovensku mají jistotu již nyní. Slovenská lokalizace se nepřipravuje a ani nebude. České lokalizace se nedočká ani vnitřní QWERTY klávesnice, české znaky na ní nebudou, jen na softwarové klávesnici na displeji. Telefon by také měl disponovat českým slovníkem T9.

Pokud se v chytrých mobilech Sony Ericssonu podrobně neorientujete, asi budete na první pohled tápat, který model je P900 a který je P910. Rozdílů není na první pohled mnoho, ve své podstatě jen drobné nuance v řešení horní přední části telefonu a v klávesnici. Ta má sice stejný počet kláves, ale jsou jinak tvarované. Klávesy jsou větší a bude se s nimi lépe pracovat. Novinkou u modelu P910 je QWERTY klávesnice na vnitřní straně flipu. Klávesnice je úhledná ale hodně malá. Psát se na ní přesto dá docela dobře a asi to bude rychlejší, než na softwarové klávesnici na displeji.

Další inovací je displej s podporou 260 000 barev. Předchozí model P900 umí zobrazit jen 65 000 barev. Rozdíl ale není příliš výrazný, pokud jste měli možnost vidět třeba displej Samsungu D410, který také umí zobrazit 260 000 barev, tak podobný výsledek u Sony Ericssonu P910 nečekejte. Displej je o něco jasnější než u modelu P900 a má i lepší kontrast. Na první pohled bychom ale rozdíl v počtu zobrazovaných barev vůbec nepostřehli.

Novinka má větší vnitřní paměť (64 místo 16 MB) a podporuje paměťové karty Memory Stick Pro Duo až do kapacity 1 GB. Výrobce se u modelu P910 chce zaměřit na podporu firemních emailových aplikací. Telefon tak bude podporovat standardy Blackberry, Visto, Intelsync, Extended systems a Seven.

Další informace o telefonu přineseme, jakmile jej dostaneme na testování do redakce.

Další fotografie: