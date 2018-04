Sony Ericsson P910 - QWERTY klávesnice a paměť navíc

Sony Ericsson dnes představil několik nových telefonů. Jednou z novinek je chytrý telefon P910, který jak již jeho označení napovídá, vychází z dobře známého modelu P900 (podrobnou recenzi najdete zde). Design obou telefonů je velmi podobný, novinka má ale několik vylepšení, které zákazníci jistě rádi přivítají.

Sony Ericsson P900 je velmi populární model a tak je vcelku logické, že se jej výrobce snaží ještě nějaký čas udržet při životě. Konkurence ale nespí a proto Sony Ericsson připravil inovovanou verzi P910. Rozměry obou přístrojů jsou stejné, novinka je o trochu lehčí. Žádné velké změny nenastaly ani v designu, jedná se jen o několik drobných změn.

Všechny možnosti psaní

Asi nejzajímavější inovací je nová klávesnice. Již její přední část má poněkud pozměněné klávesy a to v duchu designu ostatních nových modelů výrobce. Klávesy jsou větší, ale jejich počet a rozmístění zůstalo zachováno. Zajímavější je ale zadní strana klávesnice. Na její druhé straně je totiž plnohodnotná QWERTY klávesnice. Sice minimálních rozměrů, aby se na kryt vešla, ale přesto plnohodnotná klávesnice. Telefon tak nyní umožňuje všechny možné způsoby zadávání textu: přes klasickou alfanumerickou klávesnici, přes dotykový displej a i pomocí QWERTY klávesnice. Tím se žádný současný chytrý mobil pochlubit nemůže. Výrobce uvede telefon v několika různých verzích, s klávesnicemi QWERTY, QWERTZ, AZERTY a s ruskou a řeckou klávesnicí.

Lepší displej a více paměti

Další inovací je vylepšení aktivní dotykový displej. Ten nyní umí zobrazit 260 000 barev, předchozí model P900 uměl zobrazit jen 65 000 barev. Rozměry displeje a i jeho rozlišení 208 x 320 obrazových bodů jsou stejné.

Sony Ericsson P910 má i větší pamět než jeho předchůdce P900. Paměť RAM má nyní 64 MB místo původních 16 MB. Telefon podporuje i paměťové karty Memory Stick Pro Duo s maximální kapacitou až 1 GB. S telefonem se ale bude dodávat karta s kapacitou 32 MB.

V prodeji od podzimu

Sony Ericsson používá operační systém Symbian 7.0 a komunikační interface UIQ 2.1. Další výbava telefonu by měla zůstat stejná, jakou se může pochlubit původní model P900. Sony Ericsson P910 se začne prodávat na podzim letošního roku a předpokládaná cena by měla kopírovat zaváděcí cenu modelu P900. Případní zájemci si tak budou muset připravit částku okolo 20 000 Kč. Sony Ericsson P900 se bude prodávat i nadále, jeho cena by ale mohla s nástupem novinky klesnout.

Sony Ericsson P910 se bude dodávat ve třech variantách. Verze P910i je určena pro Evropu a další země s GSM sítěmi 900/1800/1900 MHz. Model P910c je určen pro Čínu a taktéž podporuje GSM pásma 900/1800/1900 MHz. Americká varianta nese označení P910a a podporuje GSM pásma 850/1800/1900 MHz.