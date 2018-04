Sony Ericsson P900 - aktivní barevný a dotykový displej (fotogalerie)

Sony Ericsson P900 má bezesporu špičkový displej a mezi chytrými mobily s dotykovým displejem bude v tuto chvíli jen obtížně hledat konkurenci. Podle našich subjektivních pocitů je srovnatelný s MDA II, který se ještě neprodává. V mobilu je také grafický akcelerátor, takže video na P900 je nádherně plynulé a na displeji je radost se na něj dívat.

Sám displej je aktivní, vyrobený technologií TFT. Dokáže zobrazit až 65 tisíc barev při rozlišení 208 x 320 bodů. Pokud je přiklopená klávesnice, rozlišení se zmenšuje na 208 x 208 bodů. Displej je orientovaný na výšku, ale při přehrávání videa nebo hraní některých her je možné jej přetočit na šířku. To oceníte právě při sledování videa. Pokud si nastavíte stahování videa (videostreaming, například z www.videozona.cz) nebo nainstalujete aplikace Real Player či OPlayer právě pro videostreaming, budete se právem domnívat, že P900 je i kapesní televize.

Recenzi Sony Ericsson P900 si můžete přečíst zde.

Obrázky displejů jsou snímány přímo v Sony Ericsson P900 a zobrazeny v měřítku 1:1.

Když budete chtít někomu demonstrovat multimediální schopnosti P900, pusťe mu video nebo ukažte nějakou hru. Ovšem pozor, procesor už je dost rychlý a aplikace mají dost paměti k tomu, aby slabší šachisty s přehledem porazili.

Multimedia nejsou jen video či hry, ale i prostý přehrávač hudby - samozřejmě ve formátu MP3, WAV či AAC. Na druhém obrázku je záznamník zvuku. Můžete si dělat poznámky, nebo nahrávat probíhající hovor. Ovšem pozor - nahrát můžete jen to, co zachytí mikrofon, takže si musíte zesílit reproduktor. Kupodivu to funguje.

Sony Ericsson P900 si ale málokdo pořídí pro zábavu. Klíčová je asi práce (pokud nejste rentiér nebo restituent, pro pořídzení P900 rozhodně budete muset pracovat) a ta začíná ráno. Takto vypadá nastavování budíku. Když ale jdete spát, P900 nevypínejte, sám se totiž nezapne. U budíku si můžete nastavit, aby vás obtěžoval jen v pracovní dny (máte ale více možností, ovšem vstávat ve tři čtvrtě na sedm v nedělí už je snad úchylka...)

Tři možná zobrazení kalendáře.

Všechny zprávy jsou řazeny do složek. Do zprávy můžete vložit smajlíka, ale také obrázky či zvuky. Pokud nepíšete jen obyčejnou textovou zprávu, můžete ji i naformátovat. Informace o doručení vám přijde, ale jen když si o to před každým odesláním zprávy řeknete.

Poznámky si můžete psát nebo kreslit.

Poznámky, ale také kontakty, úkoly, údaje z kalendáře a e-maily si můžete synchronizovat se stolním počítačem. A to nejen přes kabel či bluetooth, ale i nadálku, přes mobilní síť a GPRS. Sony Ericsson P900 má i prohlížeč souborů uložených v paměti RAM nebo na paměťové kartě MemoryStick Duo.

V P900 toho můžete mnoho nastavovat, tak si dejte pozor, ať se v menu Nastavení neztratíte. I když se v menu zamotáte a nastavíte něco, co nechcete, vždy můžete mobil natvrdo resetovat.

Pro přístup k internetu a na wap je v P900 vestavěný internetový prohlížeč. Jestli vám nevyhovuje, stáhněte si z internetu Operu. Najdete ji i na přiloženém CD.

Zatímco kalkulačka vypadá hezky (ale jinak toho moc neumí), seznam videoklipů už tak zajímavý není... Naštěstí se dá zobrazení přepnout.

Na závěr jsme si nechali to hlavní - z P900 se dá samozřejmě telefonovat i tak, že vyťukáte na displej telefonní číslo. Jde to i prstem. Pro volání máte také širokou paletu nastavení...

