Sony Ericsson P900 – nejlepší chytrý telefon současnosti (recenze)

Ortodoxní fanoušci značky Sony Ericsson tvrdí, že jediný chytrý telefon na světě je model P800. Nyní ale budou muset připustit rozšíření počtu těchto telefonů – Sony Ericsson P900 je totiž ještě lepší. My tak radikální nebudeme, chytrých telefonů je mnohem víc (Nokie 3650 a 7650 sem ale nepočítáme), ale oba Sony Ericssony mezi nimi hrají prim.

Už model P800 byl velmi dobrý a i v dnešní konkurenci si stojí natolik dobře, že se nemusí soupeřů příliš bát. Sony Ericsson P900 je v podstatě jen vylepšení P800 – boduje především hezčím designem a provedením, kvalitnějším displejem, uživatelským prostředím, odstraněním některých chyb známých v P800 a je rychlejší, má více paměti a je lépe vybavený pro multimediální použití.

Sony Ericsson P900 je mobil s podporou snad všech funkcí, které od chytrého mobilu dnes můžete chtít. Má pokročilého e-mailového klienta, kalendář, úkolovník (vše je možné synchronizovat s počítačem), internetový prohlížeč, podporuje GPRS, Bluetooth, ovládá se klávesnicí nebo přes aktivní barevný dotykový displej. Podporuje paměťové karty MemoryStick Duo, má vestavěnou digitální kameru, přehrává soubory MP3. Psát je možné na číselné klávesnici, na virtuální dotykové klávesnici nebo dotykovým perem na displej (grafiti). Zkrátka vše, co potřebujete pro práci.

Designově jde o profesionální nástroj, ne o bakelitovou hračku

Kombinace šedých plastů, proložených občas stříbrným prvkem, dělá ze Sony Ericsson P900 na první pohled profesionální nástroj, za který se nebudete na veřejnosti stydět. I když design P800 nebyl špatný, právě modré a světlé plasty způsobovaly, že vypadal spíše jako hračka než jako chytrý mobil pro profesionály. Právě nevhodně zvolený materiál pro kryt mobilů jej můžete naprosto degradovat.

Na celé přední straně P900 je aktivní barevný a dotykový displej. Jeho spodní část přikrývá odklopná klávesnice. Pokud je zavřená, je rozlišení displeje 208 x 208 bodů. Na tomto displeji se spustí jen některé aplikace v mobilu, jsou zobrazeny v úsporném režimu a s větším fontem, než když je klávesnice odklopená. V takovém případě máte k dispozici plné rozlišení 208 x 320 bodů. Klávesnice je orientovaná na výšku, ale video a některé hry můžete sledovat i pootočené – na šířku. Displej se poměrně rychle špiní – v krabici ovšem najdete i mikrovláknovou utěrku, se kterou rozhodně jednou za čas utřete displej i objektiv.

Ve fotogalerii najdete 25 fotografií displeje.

Odklápěcí klávesnici můžete odšroubovat (k tomu je v krabici i malý šroubovák a dva šroubky) a do spodní části P900 přidělat kryt. Budete tak mít po celou dobu k dispozici celou plochu displeje. V krabici samozřejmě najdete i obrázkový návod, jak na to. Dejte si ale pozor – spodní část klávesnice je křehká, stejně jako kryt P900 v místě uchycení klávesnice. Klávesnice je navíc malým kabelovým konektorem spojena s mobilem, takže při častém odpojování může hrozit mechanické poškození (k prvnímu ostatně dojde v okamžiku, kdy se pokusíte nadzvednout kryt klávesnice a rázem zjistíte, že jste malý otvor trošku zvětšili…

I když na fotografiích vypadá P900 jako velký mobil, ve skutečnosti to tak strašné není. Rozměry jsou 115 x 57 x 24 mm (P800 měří 117 x 59 x 27 mm). Hmotnost 150 gramů se dá také zvládnout. Sony Ericsson P900 se dá nosit i v kapse kalhot, i když to příliš pohodlné není. Pokud si P900 koupíte, potom investujte i do pořádného pouzdra. Jedno sice najdete v krabice s telefonem, ale se prakticky nedá nosit. Uchycení za opasek je nevhodné, nedrží. Pokud máte širší pásek, nedrží samo o sobě. Pokud si dřepnete, sednete, vytlačíte pouzdro nad pásek i slabým tlakem stehen a celé pouzdro vám při nejbližší příležitosti vypadne.

Vedle toho ještě při nošení budete hledat pohodlnou polohu na opasku – úchyt pouzdra totiž neuvěřitelně tlačí, takže je jen málo poloh na opasku, kde vám bude uchycení pouzdra vyhovovat. Většinou jsou to ty z hlediska nošení a používání mobilu nejméně praktická místa. Sony Ericsson by udělal lépe, kdyby s P900 dodával jen jednoduché ochranné pouzdro, které má zabránit poškození displeje, nebo u takto drahého mobilu našel kvalitnějšího dodavatele pouzder, který jej jen neušije okolo mobilu, ale také v praxi vyzkouší, jak se používá.

Připravte se na spoustu ovládacích prvků

Ovládací prvky, kolečko a tlačítka, jsou téměř po celém mobilu. Na samotné odklopené klávesnici jsou čtyři funkční klávesy na klasickou číselnou klávesnicí se čtyřmi řadami po třech klávesách. První funkční klávesa je potvrzovací, OK. Druhá s ikonou zpětné šipky má funkci zpět. Po jejím stisknutí se vždy vrátíte o úroveň zpět. Občas se mobil zeptá, jestli opravdu chcete opustit otevřené okno, jindy vás vrátí rovnou. Je pravda, že vnímání důležitosti je ze strany mobilu citlivé, takže se vám nestane, že kvůli stisku této klávesy přijdete o důležitá data.

Další klávesou je c, slouží k mazání zadaného textu a čísel. Úplně vpravo je klávesa pro vyvolání kontextového menu. V pohotovostním režimu se tak rychle dostanete k funkcím zámek klávesnice (pokud tuto funkci jednou spustíte, bude se při zavření klávesnice po čase automaticky zamykat, což je velmi praktické), vypnutí vyzvánění, přístup k seznamu hovorů, nastavení hlasitosti vyzvánění, přesměrování všech hovorů, seznamu aplikací nebo třeba zobrazení systémových informací (stav baterie, informace o signálu).

Bohužel, položku vyzváněcí profily budete hledat v tomto i jakémkoliv jiném menu marně. Sony Ericsson P900 totiž profily neumí a tak si můžete vybrat, jestli bude vyzvánět tak jak si nastavíte, nebo vůbec. Možná namítnete, že jde o drobnost, ale když už má P900 spoustu jiných funkcí, které jsou mnohem zbytečnější, mohli vývojáři doprogramovat i profily, zvlášť když je každý jiný manažerský Sony Ericsson umí.

Na levé straně mobilu je konektor pro osobní hanfs-free (bondovku), které slouží také jako kvalitní sluchátka pro poslech hudby. Pod konektorem je ovládací kolečko, které lze stisknout do tří směru (dovnitř, k sobě a od sebe) a lze s ním točit do obou směrů. Toto kolečko je při přiklopené klávesnici hlavním ovládacím prvkem mobilu. Lze s ním procházet textové zprávy, seznam volaných čísel, procházet telefonní seznam, listovat kalendářem a spouštět vybrané aplikace. Kolečko je možné použít při držení mobilu v pravé i levé ruce. Když si vyzkoušíte obě ruce, možná zjistíte, že netušíte, ve které se vám P900 ovládá lépe a to bez ohledu na to, která ruka je vaše hlavní.

Když máte klávesnici odklopenou a můžete tedy využívat všech funkcí a aplikací v P900, význam kolečka klesá. V takovém případě totiž již používáte obě ruce pro ovládání P900 (jednou rukou se klávesnici odklápí velmi špatně) a je tak pro vás výhodnější ovládat mobil přes dotykovou obrazovku (když je klávesnice přiklopená, P900 na dotyky na displeji nereaguje).

Na pravé straně P900 jsou dvě tlačítka – horní spouští aplikaci pro pořizování digitálních fotografií; je možné natáčet i krátká videa. Druhé tlačítko spouští internetový prohlížeč. Pod těmito tlačítky je slot pro paměťovou kartu MemoryStick Duo. Se Sony Ericsson P900 se dodává karta o kapacitě 32 MB a redukce, která umožní tuto kartu používat ve slotech, které umí pracovat jen s kartami MemoryStick.

V pravém horním rohu je umístěno speciální pero, které slouží k ovládání P900 přes dotykovou obrazovku. Je vyvážené a dobře se drží v ruce. Vytahuje se silou a nevysune jej pružinka po zatlačení dolů, jak jste možná zvyklí z některých kapesních počítačů.

Sony Ericsson P900 by dokázal být i kapesním počítačem

Srdcem Sony Ericsson P900 je procesor ARM 9, kterému pomáhá grafický akcelerátor. Sony Ericsson P900 je tak o něco rychlejší než P800 – samozřejmě z pohledu uživatele. A to přesto, že oba mobily mají stejný procesor. P800 je totiž bez grafického akcelerátoru. Svou roli hraje i nové uživatelské prostředí UIQ 2.1 (u P800 je UIQ 2.0), postavené na platformě Symbian ve verzi 7.0.

Uživatel má k dispozici 16 MB RAM, paměť ROM má velikost 32 MB. Jak jsme se již zmínili, paměť je možné rozšiřovat přídavnou kartou MemoryStick Duo. Dodávána je s kapacitou 32 MB, maximální velikost těchto karet, která se dá koupit, je 128 MB (to postačí až pro dvě hodiny videozáznamu). Pro prohlížení souborů v paměti RAM i na kartách MemoryStick je v P900 prohlížeč souborů, který vypadá podobně jako Průzkumník ve Windows.

Parametry Sony Ericsson P900 si můžete prohlédnout v databázi mobilů – informace o P900 jsou konkrétně zde.

Struktura menu je na první pohled jednoduchá, v první úrovni ji tvoří aplikace Zprávy, Adresář, Seznam volání, Kalendář, Internetový prohlížeč a nakonec samotný přehled všech nainstalovaných aplikací. Zatímco u aplikací v první úrovni menu je vše přehledně zobrazeno, další funkce už musíte hledat mezi seznamem aplikací a pokud si chcete pustit například bluetooth nebo nastavit vyzváněcí melodii, řádně si zaklikáte v menu.

Pro pohyb v jednotlivých aplikacích můžete využít boční kolečko, nebo se spolehnout jenom na dotykový displej a pero (displej reaguje na nehet i na celý prst, což pro rychlé úkony stačí). Téměř všechny aplikace mají tlačítko pro návrat zpět, ale stejného efektu docílíte, když kliknete na horní lištu do jiné aplikace (tím se ale spuštěná aplikace neuzavře, zůstane v paměti, vy ji jen opustíte).

Strukturu menu si upravit nemůžete, můžete si jen přiřadit telefonní čísla nebo aplikace k číselným klávesám pro rychlou volbu. Můžete si také nastavovat skiny, kdy určujete obrázek na pozadí, barvy v menu, melodie apod. Skiny můžete stahovat i z internetu. Ve většině aplikací si můžete nastavit i velikost písma. Standardně je nastavena střední velikost, k dispozici máte větší a menší písmo.

Telefonování a psaní zpráv hraje stále prim

Od kapesních počítačů s podporou telefonních funkcí se P900 liší tím, že telefonování a posílání zpráv je uživatelsky přívětivé natolik, že tyto dvě základní funkce používáte naprosto přirozeně. Když držíte P900 u ucha, nemáte pocit, že jde o nějakou placku s displejem, naprosto přesně víte, kde máte reproduktor, mikrofon a navíc se vám mobil ještě drží dobře v ruce. Telefonní seznam a seznam hovorů patří ke stěžejním aplikacím a jsou dost propracované.

Zvláště adresář může obsahovat snad všechny položky, které uložíte i do Outlooku – tedy množství telefonních čísel, e-mailové adresy a také poštovní a pracovní adresu. P900 podporuje hlasové vytáčení (i ovládání, obojí lze automaticky aktivovat po vyslovení magického slůvka) a ke každému kontaktu můžete přiřadit fotografii, která se zobrazí v okamžiku, kdy vám zavolá. Samozřejmostí jsou i vlastní melodie pro jednotlivé kontakty. P900 bohužel nepodporuje skupiny volajících, což by se u mobilu tohoto typu dalo čekat.

Zanedbané nejsou ani zprávy. Podporovány jsou samozřejmě všehcny – SMS, EMS, MMS, e-maily. U klasických textových zpráv na displeji vidíte zbývající délku (podporovány jsou i dlouhé zprávy, rozdělené až na pět částí). P900 podporuje informace o doručení zpráv, ale tak napůl. Musíte u každé zprávy před odesláním určit, že chcete informaci o doručení. Jinak vám nic nepřijde, nikde nemůžete nastavit automatickou žádost o informaci o doručení pro všechny zprávy.

Když je přiklopená klávesnice, můžete na ní psát a to klasicky (multitap) nebo s podporou systému rychlého psaní T9. Klávesnice je poměrně dobrá a i když je tužší, dá se na ní pohodlně psát. Rozhodně to není nejlepší klávesnice, se kterou se můžete u mobilů setkat, patří k lepšímu průměru, ale dá se na ní psát.

Pokud klávesnici odklopíte, můžete se těšit na mnohem pohodlnější systém psaní. Pokud pomineme virtuální počítačovou klávesnici, kde se musíte trefovat dotykovým perem do malých kláves, můžete psát grafiti. Písmena prostě kreslíte na displej, píšete polopsacím písmem, což asi není tak rychlé jako T9, ale je to pohodlné a velmi rychle si na to zvyknete. Virtuální klávesnice se vám bude hodit v okamžiku, kdy budete chtít napsat nějaký speciální znak. Ale například otazník na ní nenajdete, takže je lepší se podívat do nápovědy, jak takový znak napsat formou grafiti.

Kancelářské funkce těžko hledají konkurenty

Pokud budete srovnávat chytré telefony podle kancelářských funkcí, budou mít konkurenti Sony Ericsson P900 problémy. Snad jen systém Microsoft Windows Mobile má lepší organizér, synchronizaci s Outlookem, vzdálenou synchronizaci s Outlookem a bezkonkurenční aplikace Pocket Word a Pocket Excel.

Sony Ericsson P900 má samozřejmě e-mailového klienta, který podporuje protokoly POP3 a IMAP pro stahování a SMTP pro odesílání pošty. E-mailový klient umí stahovat i e-maily s přílohami. Ty si můžete otevřít ve vestavěném prohlížeči. Podporovány jsou běžné obrázky (bmp, jpg, gif, png, mbm) a dokumenty v HTML, Wordu, Excelu, PowerPointu (jen jednodušší věci) a PDF

Kalendář je velmi přehledný, můžete se přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním pohledem. To není nic zvláštního, ale potěší vás, že na velkém displeji už je vše přehledné a nemusíte se jenom domnívat, co se zobrazilo. Pokud si prohlížíte kalendář a máte přiklopenou klávesnici, zobrazí se vám za událostmi i přehled úkolů aktivních k aktuálnímu dni. Do kalendáře můžete přidávat informace o schůzkách (tak se zobrazí všechny informace přenesené z počítače), upozorněních či celodenních událostech. Nastavovat můžete i opakování událostí.

Sony Ericsson P900 má samozřejmě i přehled úkolů, kde s nimi můžete pracovat mnohem pohodlněji. Synchronizují se s Outlookem a zachovají si i příznaky pro upozornění, prioritu a čas dokončení. Do P900 se přenese i text - poznámka. Úkoly můžete rozdělit do několika kategorií – bohužel se nepřenáší seznam kategorií z Outlooku, takže je vám tato funkce k ničemu (kategorie v P900 jsou totiž jen čtyři – kvůli tomu si vlastní členění v počítači nezměníte). Systém Windows Mobile je v tomto lepší, přenese se kompletní obsah úkolové položky, takže na kapesním zařízení pracujete s naprosto stejnými daty jako v počítači.

Pro budík je v Sony Ericsson P900 samostatná aplikace. Umožňuje nastavit až tři na sobě nezávislé budíky s různým opakováním. Hloupé je, že budík nemůžete spustit z kontextového menu v pohotovostním režimu s přiklopeným displejem. Musíte bohužel složitě do menu. A vyloženě trapné je, že budík se nespustí, pokud je Sony Ericsson P900 vypnutý. Zvláště když všechny ostatní Sony Ericssony (s výjimkou P800…) a také většina low-endových telefonů to umí.

Mezi kancelářské funkce patří i poznámkový blok, do kterého můžete psát (virtuální klávesnicí nebo grafiti) nebo kreslit rukou. Samozřejmě s tím, že uložené soubory se přenesou do počítače, jsou kompatibilní s poznámkami v Microsoft Outlooku. P900 umožňuje nahrávat i hlasové poznámky nebo záznam hovoru. Ale je to složité. Pro nahrání poznámky musíte jít už tradičně do menu, hovor se nenahrává z reproduktoru, ale z mikrofonu…

S počítačem a internetem si P900 rozumí

K počítači se Sony Ericsson P900 může připojit přes kabel, infračervený přenos nebo bluetooth. Kabel se nedá připojit přímo k P900, je součástí synchronizační podložky. Připojuje se do portu USB. Do synchronizační podložky můžete připojit i nabíječku. Přenos přes kabel je tradičně spolehlivý, mobil v podložce se mezitím dobíjí, vidíte dobře na displej a snadno se z podložky v případě hovoru vyjme.

Pro správnou synchronizaci si musíte nainstalovat software Sony Ericsson PC Suite, který podporuje Lotus Organizer (5, 6), Lotus Notes (4.6, 5.0, 6.0) a samozřejmě i Microsoft Outlook (98, 2000 a vyšší). Po instalaci se také v průzkumníku objeví složka My P900, ve které máte zpřístupněnu adresářovou strukturu. Některé formáty souborů (například obrázky) uložené v P900 můžete spouštět rovnou z počítače. U synchronizace si můžete nastavit, které typy dat chcete přenášet (kontakty, kalendář, úkoly, poznámky, e-maily).

Bluetooth a infračervenému přenosu se nedá moc vytknout, obojí zvládá P900 spolehlivě (u bluetooth jde o většinu profilů, headset a handsfree jsou mezi nimi). Co ale nezvládli vývojáři, je způsob aktivace. Zapomeňte na nějaké ikony či zrychlené menu, kde byste bluetooth či IrDA zapnuli. Musíte hezky do menu, do aplikací, do složky komunikace a teprve tam si vše potřebné zapnete. Naštěstí se dá nastavit i automatické vypnutí, takže tam nemusíte znovu, až skončíte práci.

Sony Ericsson P900 při připojení k počítači může fungovat jako externí zařízení, nabízející svou paměť formou externího disku nebo jako modem pro připojení k internetu. Obojí je samozřejmě možné až po nainstalování potřebných ovladačů z přiloženého CD.

Pro samotné připojení k internetu podporuje P900 GPRS (4+1, třída 8, kodek CS1 až CS4), HSCSD (2+1) nebo běžné vytáčené spojení o rychlost 9,6 kb/s. V P900 je již internetový a wapový prohlížeč, ale mnohem lepší je Opera pro Sony Ericsson P800/P900, kterou najdete na CD a můžete si ji stáhnout z internetu.

Není to náhodou kapesní videopřehrávač?

U výčtu multimediálních vlastností začneme tou, která nás jako první velmi příjemně překvapila. Je to možnost přehrávat videosoubory a to při celoobrazovkovém zobrazení na šířku. Obraz je velmi jasný a ostrý, zvuk využívá kvalitního reproduktoru na zadní straně, který je velmi hlasitý a dokáže dobře reprodukovat basy i výšky. Pokud chcete někomu ukázat, že P900 zvládá multimedia velmi dobře, předveďte mu právě přehrávání videa. Ostatně zřejmě kvůli tomu je v P900 uloženo jeho hezké video.

Video můžete s P900 i natáčet (nahrává se i zvuk). Ukládá se ve formátu 3GPP nebo MPEG4, zvuk je uložen ve formátu AMR. Jedna minuta zabere přibližně jeden megabajt, kvalitu videa si přitom můžete nastavovat, takže se vám ho do P900 vejde i víc. Rozlišení je vždy 176 x 144 bodů, kvalita se liší použitou kompresí. Maximální rozlišení digitální fotoaparátu je 640 x 480 bodů, střední rozlišení je 320 x 240 bodů a pokud plánujete pořizovat fotografie jenom pro multimediální zprávy (MMS), tak si rovnou nastavte 160 x 120 bodů.

Zvuky mohou být ve formátu MIDI polyfonní, P900 zvládá až 24 nástrojů. Vedle toho zvládá přehrávač i soubory ve formátu MP3, AAC, WAV a AU. Přehrávač má i podporu playlistů. Zvuky jsou velmi dobré a mohou být velmi hlasité díky dvěma reproduktorům, přičemž ten zadní se stará o věrnou reprodukci zvuku v celé rozsahu.

Výborný displej i multimediální schopnosti se vedle přehrávání zvuku a videa hodí pro hry. Sony Ericsson nepodporuje platformu Mophun, ale můžete spouštět aplikace v Javě (standard MIDP 2.0) a přímo pro operační systém Symbian ve variantě P800/P900. V P900 je již nahraná aplikace šachy – a díky silnému procesoru a velké paměti je docela dobrá.

Chytrý mobil pro opravdové profesionály

I když si Sony Ericsson P900 jistě pořídí velké množství lidí, kteří na něj prostě mají a chtějí to ukázat, nebo se jim líbí jako hračka, je určený pro poměrně úzkou skupinu uživatelů. P900 totiž pořádně využijí jen ti, kdo opravdu ví, co od něj chtějí a kterým bude pomáhat při práci. Multimediální funkce jsou u P900 strašně hezké a hry se na tomto mobilu hrají lépe než na Nokia N-Gage, ale kvůli tomu si P900 nikdo nepořídí. Zábava je v tomto případě doplňkem práce a výplní volného času (na cestách můžete poslouchat MP3, pokud se nevěnujete řízení, tak hrát hry), ale práce a potřeba pokročilých funkcí bude vždy tím hlavním motivem, proč si P900 pořídíte.

Jediné, co odlišuje P900 od mobilů pro UMTS je fakt, že nepodporuje standard WCDMA. Z hlediska funkcí a jejich použitelnosti toho umí P900 víc, než současné mobily pro UMTS a až na videohovory mu nechybí nic ani oproti budoucím mobilům pro UMTS. Pokud bychom ale mohli vyslovit nějaké přání, tak je to žádost o podporu Wi-Fi a odstranění naprosto dětinských chyb, které svědčí o zanedbaném testování v reálném provozu. U Sony Ericssonu je zřejmě pořád ještě zvykem, že mobily testují inženýři a neopouštějí s nimi brány vývojového centra.

Kdy a za kolik?

V tuto chvíli se P900 v České republice oficiálně neprodává. Neexistuje ještě ani počeštěná verze. Zatímco anglická P900 se očekává v nejbližších týdnech, na českou P900 si budeme muset počkat až na příští rok. I když Sony Ericsson tvrdí, že by se první kusy mohly objevit v prodeji již před koncem roku – a je pravda, že se tato společnost pověstná nedodržováním termínu značně zlepšila – neděláme si iluze, že oněch pár kousků bude mít své pečlivě vybrané kupce ještě než překročí hranice ČR.

Stejně jako datum zahájení prodeje není jasná ani cena za Sony Ericsson P900. V českých cenících distributorů mobilních telefonů P900 zatím není a velcí evropští operátoři sice mají P900 v nabídkách, ale fyzicky je k dispozici ještě nemají a koncové ceny tak nestanovili. Pokud budete hledat v internetových obchodech, tak zjistíte, že cena se pohybuje mezi 950 až 1100 americkými dolary (při kurzu 27,50 Kč je to 26 125 až 30 250 korun, k tomu si ještě připočítejte DPH).

Pokud uvažujete o pořízení chytrého telefonu, rozhodně se vyplatí počkat několik týdnů, než se P900 začne prodávat. I když se nakonec pro P900 nerozhodnete, rozhodně za tu dobu alespoň trošku poklesnou cenu dalších telefonů, o kterých uvažujete. Předpokládat se to dá přinejmenším u P800, což můžete být vzhledem k možná až poloviční ceně velmi zajímavá alternativa, pokud nebudete požadovat některé speciální vlastnosti, které splňuje jen P900.

Ve fotogalerii najdete 25 fotografií displeje.

Parametry Sony Ericsson P900 si můžete prohlédnout v databázi mobilů – informace o P900 jsou konkrétně zde.