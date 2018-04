Sony Ericsson P810 - zmenšená verze P800 (první fotografie)

Líbí se vám Sony Ericsson P800, ale je na vás příliš veliký? Tak pak by se vám mohl líbit chystaný nový model Sony Ericssonu - P810. Podle dostupných informací, nikoliv však potvrzených výrobcem, by se nový chytrý telefon měl začít prodávat ještě před koncem tohoto roku za cenu zhruba 600 až 700 €. Je možné, že výrobce tento model představí již v září, kdy máme potvrzeno, že Sony Ericsson nějaké nové modely bude oficiálně představovat.

V této chvíli neznáme detailní specifikaci novinky, podle dostupných zdrojů by se mělo jednat o přístroj jen o málo větší, než je současný model T610. Novinka by měla mít kovový kryt, měla by mít rozměrný dotykový TFT barevný displej a stejně jako model P800 by měl mít nový model P810 vyklápěcí flip s klávesnicí. Asi nejzajímavější vlastností nového modelu by měl být integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, schopný pořizovat snímky s maximálním rozlišením až 1280 x 1024 obrazových bodů. Fotoaparáty do mobilních telefonů s tímto rozlišením již Sony Ericsson nabízí, ale jen v Japonsku pro síť NTT DoCoMo. Jedná se o model SO505i.

První fotografie nového telefonu pocházejí z diskusního fóra na serveru Esato.com a je zřejmé, že byly pořízeny modelem P800. Výrobce oficiálně novinku nepotvrdil, ale již z této krátké zprávy vyplývá, že o telefonu zástupci společnosti hovořili se švédským tiskem. Jakmile získáme více informací o novém Sony Ericssonu P810, okamžitě vás o nich budeme informovat.