Sony Ericsson P800: WorldMate 1.0

Popularita softwarového balíku WorldMate se v zahraničí může směle měřit s těmi nejlukrativnějšími programy pro kapesní počítače. Majitelé Pocket PC a Palmů budou WorldMate znát v jeho originální podobě i v mnoha variantách porůznu "kopírovaných" hned několika dalšími výrobci softwaru pro kapesní počítače. Novinkou společnosti MobiMate je verze WorldMate pro smartphone Sony Ericsson P800, kterou si představíme podrobněji.



Uživatelské a současně i pracovní prostředí WorldMate se trochu liší od verze programu pro Pocket PC, která navíc (už jen vzhledem k několika letům vývoje programu) nabízí o něco větší paletu funkcí. Ve WorldMate v1.0 pro Sony Ericsson P800 zatím najdete pouze světové hodiny s přehledem jednoho hlavního a čtyř dalších vybraných měst v libovolné časové zóně, světovou mapu, přehled počasí na pět dní dopředu a konvertor měn. Zatím tedy chybí například konvertor různých mezinárodních měřících jednotek, teplot, seznam mezinárodních telefonních předvoleb a několik dalších funkcí známých z verzí WorldMate pro Pocket PC a Palm. Preference WorldMate pro P800 obsahují mimo automatického nastavení DST (Daylight Saving Time) zóny a také možnost aktivace automatického update přehledu počasí a kurzů měn. Automatický update lze nastavit po každých 12 hodinách, nebo po každém dnu, po každých dvou dnech, popřípadě funkci autoupdate úplně vypnout.















Na přehled počasí se dostanete kliknutím na graficky dostatečně srozumitelnou ikonku sluníčka vycházejícího zpoza mraku vpravo od digitálních hodin - pokud ji u daného města najdete. Přehled počasí totiž není dostupný pro všechna města, která lze ve WorldMate nastavit pro světové hodiny, zahrnuje ale většinu velkoměst i menších měst v mnoha státech. Ikonky počasí jsou opět dostatečně srozumitelné a obsahují rovněž doplňkové textové informace s datem, údaje o průměrných teplotách a samozřejmě také textové vyjádření významu ikonky. Aktuální počasí na 5 dní dopředu se stahuje ze serveru Weather Channel , update počasí představují přijatá / odeslaná data o objemu necelých 25 kB. Update přehledu počasí je automatický - program se tedy neptá na internetový účet, nýbrž rovnou použije preferovaný účet.Třetí hlavní sekci tvoří ve WorldMate konvertor měn. Současně můžete převádět virtuální částky maximálně do tří měn. Spodní část screenu je vyhrazena zobrazení aktuálních kurzů první měny vůči oběma zbývajícím vybraným měnám. Rozsah nabízených měn je velmi široký a obsahuje několika desítek běžných i pro nás poněkud exotických měn - viz jeden ze screenshotů. Pro každou z nich je k dispozici historie s několika naposledy provedenými konverzemi, historii konverzí lze smazat jedním kliknutím na příslušné tlačítko "Reset". Rovněž jedním kliknutím lze vybrané měny aktualizovat přes internet, což samozřejmě opět vyžaduje mít správně nakonfigurovaný (a tedy plně funkční) preferovaný internetový účet. Update kurzů měn představují data o objemu pouhé cca 2-3 kB. Takže v případě GPRS připojení s paušálem nebo třeba u GPRS na Oskartě si můžete kurzy aktualizovat opravdu za pár haléřů.WorldMate patří společně s Handy Day, Mobipocket Readerem, webovým browserem Opera a například freewarovým Currency Converterem mezi nejprofesionálnější a tedy i poměrně kvalitní aplikace momentálně dostupné pro Sony Ericsson P800. Cena WorldMate byla stanovena na 20 USD, což se prakticky nijak neliší od Handy Day a dalších výhradně komerčních aplikací. Pokud se vám to zdá moc, zkuste si počkat na nějaké obdobné freewarové aplikace v Javě, které se pro P800 zřejmě časem objeví.