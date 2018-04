Sony Ericsson P800: SMan 1.2, freeware za všechny prachy!

Správa procesů v Sony Ericssonu P800/P900 respektive v Symbian OS 7 UIQ je sice možná, ale zpočátku téměř nedostupná. V interní softwarové výbavě P800/P900 totiž nenajdete žádný rozumný nástroj, se kterým by se programy daly ukončit (jde to jedině restartem telefonu nebo občas přes menu v dané aplikaci) a je nutné použít externí software pro manuální či poloautomatické ukončování tasků. Největší potíže způsobují většinou náročnější programy, které si ukrojí větší díl operační paměti smartphonu. Pokud totiž paměť znenadání dojde a telefon to nemá ve firmwaru a operačním systému nějakým vhodným způsobem ošetřeno, děj se vůle boží. A právě většinu těchto problémů s pamětí a se správou běžících procesů řeší externí task managery pro P800/P900.



Systémový všeuměl SMan je přesně tím typem důležitých programů, který by si zřejmě koupila většina z uživatelů Sony Ericssonu P800/P900. To ovšem není už z principu možné, neboť program je zcela zdarma! SMan patří svým zaměřením do stejné kategorie jako například Switcher, FileMan nebo qFileMan, na rozdíl od nich však nabízí i další mimořádně zajímavé a poměrně užitečné služby. Na první pohled jednoduše vypadají prográmek v sobě skrývá poměrně velký potenciál spojený s originálně vyřešenou hromadnou správou tasků. SMan totiž umí programy ukončovat automaticky formou jakéhosi virtuálního snapshotu všech tasků, druhou možností je klasické manuální ukončování jednotlivých běžících tasků.



SMan umí zobrazovat i defaultně skryté systémové tasky, jejichž ukončení ale buď není možné, nebo se je většinou vyplatí nechat na pokoji. I když některé ze skrytých systémových tasků lze ukončit násilně, připomínám, že se v mnoha případech většinou jedná o kritické systémové úlohy využívané jak telefonní, tak i PDA částí P800/P900. S pomocí této funkce ale můžete poměrně efektivně ukončovat programy v Javě, které se občas nedají rozumně "odstřelit". Automatická či spíše poloautomatická správa tasků je opravdu velmi prostá. Stačí si v libovolném okamžiku na P800/P900 vyrobit v SManu "snapshot" všech momentálně běžících tasků. Snapshot obsahuje seznam tasků a další informace, podle kterých se pak SMan řídí při aktivaci uloženého snapshotu. Všechny programy, které nejsou ve snapshotu uloženy se zkrátka ukončí (pokud je to v dané situaci možné) a jedním kliknutím tak máte k dispozici "čistý" systém. Nemusím snad ani připomínat, že paměť zabraná dříve běžícími programy je v naprosté většině případů opět k dispozici. Tímto systémem můžete například velmi jednoduše vrátit P800/P900 do stavu těsně po spuštění apod. Pečlivější správa aplikací navíc může mít značný vliv na výdrž baterie smartphonu i celkovou spolehlivost PDA části.



































SMan jako jeden z mála systémových programů nabízí komplexní přehled údajů o hardwaru a softwaru v telefonu nazývaný SysInfo. Dozvíte se v něm nejen jaký procesor má daný model smartphonu, ale také spoustu dalších více či méně běžných informací. Můžete tak srovnávat s jinými smartphony se Symbian OS 7 UIQ jako jsou (či spíše budou) modely značek BenQ či Motorola.InfoStore je další funkcí, která rozšiřuje možnosti SManu. Pomocí InfoStore můžete v P800/P900 s určitou mírou bezpečnosti ukládat různé databázové údaje jako jsou například různé PIN kódy, hesla, e-mailové adresy apod. Today View zase nabízí souhrnný přehled schůzek v kalendáři a tzv. "todo" úkolů v agendě Tasks zobrazovaných formou jednoduchého stromového zobrazeení. Výhodou SManu je jeho částečná funkčnost i při zavřeném hardwarovém či "softwarovém" flipu. V tomto módu funguje jen několik málo funkcí týkajících se hlavně bluejackingu. Program umí také zkomprimovat kontakty v interní paměti P800/P900, opravit synchronizaci časových zón a automaticky po restartu telefonu spouštět různé aplikace. Přímo z menu SManu máte přístup k důležitým ovládacím panelům pro bezdrátovou komunikaci.Z SManu můžete spouštět i další aplikace. K těmto účelům máte k dispozici seznam všech v P800/P900 dostupných (nainstalovaných) programů. SMan 1.2c navíc nabízí i seznam tří naposledy spouštěných aplikací. Sedm nejdůležitějších programů si můžete umístit přímo do menu Start - spouštět je ale můžete pouze z menu, neboť žádnou ikonkovou lištu pro externí aplikace SMan nemá.O smysluplném využití bluejackingu by se dalo polemizovat, zajímavá funkce to ale určitě je. Ostatně jak by se vám líbilo posílat různé zprávy na Bluetooth kompatibilní zařízení (které je v dosahu P800/P900 a má aktivovanou komunikaci přes rozhraní Bluetooth) bez nutnosti spárování obou zařízení? Největší smůlu patrně zatím mají v tomto směru majitelé smartphonů Nokia, které lze "otravovat" téměř kdykoliv (vyzkoušeno) a oni chudáci často ani nevědí, co že se to s jejich telefonem vlastně děje. Více o bluejackingu najdete například zde nebo na různých (i českých) informačních serverech.File Manager integrovaný v SManu je na první pohled opět velmi jednoduchý, přesto ale nabízí všechny potřebné služby pro správu souborů. Pracovat můžete pochopitelně jak se soubory v interní paměti telefonu, tak i se soubory uloženými na paměťové kartě. Mimo běžných manipulačních funkcí můžete soubory také posílat přes rozhraní Bluetooth nebo přes infračervený port.SMan také jako jeden z velmi mála programů relativně spolehlivě řeší jeden z všeobecně známých problémů P800/P900 při práci s programy uloženými na paměťové kartě MS DUO. Stalo se vám už někdy, že zmizel seznam nainstalovaných aplikací a dostupné byla pouze horní ikonková lišta? Pokud v ní máte SMan (důrazně doporučuji), nebo ho můžete vyvolat pomocí některých z hardwarových tlačítek smartphonu, máte většinou po starosti. Nemusíte už totiž vysouvat paměťovou kartu ze slotu a čekat než se obnoví seznam aplikací, ale stačí v SManu použít funkci Fix applist a je většinou po problému.K SManu už z hlediska jeho užitečnosti nemám nic víc než stručný závěr. Špičkový víceúčelový systémový nástroj, který nic nestojí a který nabízí tak rozsáhlé služby zkrátka nelze dostatečně vychválit. A velikost programu? V zatím nejnovější verzi 1.2c , která opravuje některé drobné chyby a má také mírně upravené GUI je to necelých 160 kB.