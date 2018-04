Sony Ericsson P800 - půl roku poté... (3. díl)

Balíkstandardně dodávaný s P800 je rovnou lepší aktualizovat z internetu , kde najdete i případné jazykové lokalizace (ne češtinu) pro různé verze firmware. Aktuální verzepřináší mimo opravy řady chyb v synchronizaci i podporu Windows 98SE/ME a je výrazně spolehlivější než původní dodávaná verze 1.1.x. O všech verzíchplatí, že je lepší je spouštět (lepší výraz by byl možná aktivovat), až když je to nezbytně nutné. Proč? Důvod je jednoduchý - paměť a stabilita Windows. Na obrázku vidíte seznam spuštěných procesů v taskmanageru Windows. Všechno, co je v pravém okénku navíc, má "na svědomí" právěumožňuje synchronizovat P800 s programy. V některých verzích Windows lze navíc ještě synchronizovat kontakty s aplikací, což je dokonce někdy spolehlivější než synchronizace s. Zatímco backup a restore interní paměti telefonu a obsahu paměťové karty lze provést pouze přes sériový/USB kabel, synchronizaci lze provádět i přes infraport nebo přes rozhraní Bluetooth, které má výrazně rychlejší přenos dat než rozhraní USB nebo IrDA.Při synchronizaci přes infraport byste se neměli setkat s žádnými vážnými problémy (nemáte-li ovšem nějaký "méně standardní" infraport), u rozhraní Bluetooth hodně závisí například na typu integrovaného rozhraní Bluetooth nebo na typu používané karty PCMCIA či zařízení USB Bluetooth.Vše mají pochopitelně na svědomí ovladače, bez kterých žádné zařízení u Windows i při nejlepší vůli nedostanete do použitelného stavu. Problémy většinou nejsou s různými zařízeními USB Bluetooth a s kartami PCMCIA Bluetooth značek TDK, Xircom, Toshiba atp., naopak značné problémy mohou nastat u zařízení Bluetooth značky 3Com, zejména s kartami PCMCIA Bluetooth. Řešení problému tentokrát nelze přesně určit, zkrátka někdy to jde a někdy ne. Hodně záleží na verzi Windows a samozřejmě i na verzi driverů Bluetooth. Obecně lze pouze doporučit pohrát si s nastavením jednotlivých komunikačních portů vi u daného zařízení kompatibilního s Bluetooth a nezapomenout používané porty povolit také v ovládacím panelu. Podrobnější řešení komunikace pomocí Bluetooth najdete vk aktuální verzi PC Suite a na různých diskusních serverech, jako je třeba Esato nebo My-Symbian.Při synchronizaci nepočítejte s tím, že by se vám u MS Outlooku podařilo sesynchronizovat i SMS nebo různé kategorie v MS Outlooku (jak to funguje ua Lotus Notesu, netuším), nic takového totižneumí. S textovými zprávami můžete (bohužel poněkud nepohodlně) pracovat přímo ve Windows například s pomocí komerční aplikace Remote Control , nebo výrazně komfortněji taktéž s komerční novinkou DesktopMessage Na Sony Ericssonu P800 můžete s interní aplikacípřehrávat video ve formátu MP4 (MPEG-4), s pomocí externích aplikací pak i video v jiných formátech. Video MP4 může obsahovat zvukovou stopu uloženou s několika audiokodeky, mezi které patří například kodek GSM AMR nebo výrazně kvalitnější AAC. Interní aplikacipředstavuje u P800, ke kterému už delší dobu existuje i adekvátní firemní řešenípro encoding videa ve formátu MP4. Jedná se o komerční aplikaci s cenou 60 USD, ke které si můžete stáhnout i speciální videoprofily optimalizované pro P800 a pomocí nich (a software) si pro P800 zkonvertovat téměř libovolné video ve formátech AVI, MPEG-1 nebo audiostopu ve formátech MP3 a WAV.umí enkódovat normované video MP4 s rozlišením 128 x 96 až 1024 x 768 bodů, na P800 si ale s interním přehrávačem korektně přehrajete video maximálně v rozlišení 192 x 144 bodů s nejvyšší rychlostí 12,5 snímků/s. Celkový průměrný variabilní datový tok by neměl být vyšší než 128 kbps, podle čehož si můžete s pomocí PVAuthoru a videoprofilů "navrhnout" vlastní bitrate pro video a audio.Video lze enkódovat i s pomocí různých verzí balíku mpegable , nebo s různými dalšími autorizačními nástroji pro MP4 včetně QuickTime 6. Firemní řešeníje ale nejspolehlivější a v závislosti na použitých profilech produkuje korektní výstup v MP4.Integrovaný fotoaparát v P800 nebyl původně navržen pro záznam videoklipů a softwarový kamkordér byl (a stále je) jednou z nejčastěji sháněných externích aplikací. Jeho reálnou existenci dokládají dva screenshoty, odkaz ke stažení po mne ale nechtějte, neboť aplikacespolečnosti Philips ještě nebyla oficiálně uvedena na trh (najdete ji ale ke stažení na různých konferencích věnovaných P800). Betaverzeumí zaznamenat krátké videoklipy (zatím s maximální délkou 80 kB) odhadem s rychlostí cca 5-10 snímků/s, které si můžete vpřehrát v okně či ve fullscreenu. Ve vývoji by měla být i další aplikace pro záznam videa přímo na P800 a tak nezbývá než si ještě pár týdnů či měsíců počkat.