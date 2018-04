Sony Ericsson P800 - půl roku poté... (2.díl)

První část našeho miniseriálu o zkušenostech s používáním Sony Ericsson P800 najdete zde

Dotekový displej



Dotekový displej mobilního telefonu či PDA je jednou z nejchoulostivějších součástí kteréhokoliv kapesního zařízení. Displej u P800 má pod sebou odrazovou fólii, která zajiš ťuje na přímém světle jeho lepší čitelnost. Pořád to ale není ono a na přímém slunci se budete muset smířit s různým naklápěním telefonu (například nové HP iPAQy jsou na tom ohledně kvality displeje výrazně lépe). Svrchní krycí plastová vrstva displeje je dost náchylná k poškrábání a rozhodně nedoporučuji situace, kdy se P800 nošený bez obalu potká v kapse například s kovovými mincemi nebo dokonce s klíči či jinými ostrými (většinou kovovými) předměty. Poškrábání svrchní vrstvy dotekového displeje nelze zatím u P800 řešit jinak než výměnou celého displeje, což není zrovna levná záležitost. Na displej lze ale nalepit či pod okolní plastové kryty opatrně vsunout průhlednou ochrannou fólii, kterou si buď můžete koupit přímo ve verzi pro P800, nebo si ji vyrobit z nějaké běžně prodávané ochranné fólie pro Palm, Pocket PC či jiné průhledné fólie. Nevím, jak se vám ale bude líbit snížení ostrosti zobrazení a o něco menší jas displeje, kvůli kterému jsem (originální Brando fólii) hned druhý den nemilosrdně sundal. Pozor si dejte i na příliš silné promačkávání kláves na hardwarovém flipu (zejména u často používaných tlačítek, jako je OK, Back, C či klávesa pro vyvolání menu), které i přes své "gumové" provedení mohou displej také po delší době poškodit.

Dodávané plastové ovládací pero je spíše špatným vtipem, a pokud vám záleží na komfortu ovládání telefonu a chcete se navíc i částečně vyhnout podrápání dotekového displeje, rozhodně uvažujte o zakoupení externího jednoúčelového či kombinovaného stylusu s TENKÝM a přiměřeně měkkým hrotem.



Interní paměť P800 a výdrž baterie



Využití interní paměti P800 není radno podceňovat. Je asi zbytečné připomínat, že Symbian OS 7 UIQ v současných verzích firmware P800 NEUMÍ aplikace po jejich přepnutí automaticky ukončit, ale umístí je (logicky) do pozadí, kde jsou většinou až do kompletního restartu telefonu. Takové "hromadění" aplikací má za následek téměř jistou softwarovou smrt telefonu, a pokud P800 například na noc nevypínáte, patrně velmi rychle dospějete do stavu blikající žlutého trojúhelníku a nuceného soft resetu telefonu. Týká se to samozřejmě pouze případů, kdy denně používáte větší množství aplikací, jako jsou například různé složitější programy či hry, téměř bez výjimky všechny aplikace ve Visual Basicu (využívající softwarový runtime AppForge Booster) a také všechny další aplikace náročnější na paměť, jako jsou různé grafické editory apod.

S interní 12MB pamětí P800 (ne všech 12 MB je uživateli dostupných) je opravdu nutno šetřit, a pokud to jde, všechny aplikace rovnou instalovat na paměťovou kartu.





Interní softwarová výbava P800 zahrnuje i, s pomocí kterého si můžete velmi rychle udělat přehled o tom, jak velký paměťový prostor zabírají data od všech nainstalovaných aplikací (tj. ne samotná aplikace). Bohužel už se ale nedozvíte, zda se jedná o aplikaci v interní paměti P800 nebo na kartě MS DUO. Součástíje i primitivní správce souborů, který umí například mazat nebo přesouvat soubory uložené v jednotlivých podadresářích, freewarovýje ale o třídu lepší.. Některé systémové programy či hry lze ukončit přímo z jejich menu (atp.), u zbývajících aplikací můžete použít například již zmíněnýnebo jiné specializované programy obsahující nějaký vhodný taskmanager jako například Tracker a další., neboť méně inteligentní aplikace na pozadí mohou "vysosat" 1000 mAh li-pol baterii během několika hodin.Sony Ericsson P800 má slot pro jednu paměťovou kartu Memory Stick DUO. Současné verze P800 podporují maximálně 128 MB karty MS DUO, což je momentálně i jejich nejvyšší dostupná kapacita. Paměťové karty MS DUO patří k nejmenším sériově vyráběným flash kartám, na českém trhu si jich ale zatím příliš neužijete. Poměrně solidní rychlost čtení i zápisu je určitě výhodou těchto karet, které se bohužel dost špatně shánějí a v ČR jsou oficiálně dostupné pouze s kapacitou 64 MB (při troše trpělivosti se ale dají sehnat i 128 MB verze). Klasické karty Memory Stick DUO (modré) jsou momentálně dostupné pouze s kapacitou 16 MB a nově i 32 MB. U všech vyšších kapacit se jedná o typ Memory Stick DUO MagicGate (viz obrázek karty včetně standardně dodávané redukce pro čtečky paměťových karet) nabízející bezpečnostní prvky (např. ochrana hudebních skladeb apod.) podobně jako například karty Secure Digital.Nemá příliš velký smysl poukazovat na dost dramatickou prodejní cenu karet MS DUO MG (128MB verze cca 80-120 USD), které jsou kvůli svému nedostatku zoufale předražené, ale vůči "firemnímu" řešení Sony Ericssonu nelze nic namítat. Karty MS DUO/MS DUO MG zatím vyrábí pouze společnost SONY a všechny prodané kusy pocházejí z Japonska. Licenci na výrobu MS DUO naštěstí získaly i další firmy, což by mohlo časem přispět k vyšší dostupnosti těchto karet a doufejme i k jejich nižším cenám.Velmi často pokládaným dotazem je přístup do adresářové struktury P800. Dodávané programové vybavenípro Windows (verze pro Mac, pokud vím, není oficiálně k dispozici) umožňuje přístup pouze do některých adresářů na interním disku C: a ekvivalentních adresářů na paměťové kartě MS DUO. Jedná se pouze o "multimediální" adresářepřípadně, které mohou obsahovat například fotky, vyzvánění, hudební soubory, video, textové dokumenty, instalační archivy apod. Přístup do všech ostatních adresářů včetně těch systémových není v případěpovolen a zatím nevím o způsobu, jak by ho šlo (například zásahem do registrů Windows) aktivovat.Chcete-li tedy zkopírovat či přesunout nějaký soubor do jiných než uvedených adresářů, musíte použít například freewarový(někdy při downloadu označovaný i jako) pro P800, který si můžete stáhnout například na serveru My-Symbian. Další možností je zakoupení komerčníhopro Windows, který mimo komunikátorů a smartphonů Nokia podporuje i Sony Ericsson P800.umožňuje přístup do všech adresářů P800 v jeho interní paměti i adresářů na paměťové kartě a můžete si tak dle libosti smazat či zkopírovat libovolná data. K používání programu budete samozřejmě potřebovat ještě původní balík, jehož konektivitu PCvyužívá.Při větším počtu nainstalovaných programů na paměťové kartě se i u aktuální verze firmwaru R2F zcela jistě setkáte s tajuplně ztraceným seznamem aplikací (viz screenshot). Výskyt tohoto nemilého jevu závisí mimo jiné i na používání některých nedostatečně odladěných aplikací, které po svém ukončení navodí dojem, že na P800 není nainstalován žádný program. Řešení je velmi snadné - vyndat kartu MS DUO a za jednu až dvě vteřiny ji opět vložit do paměťového slotu. V žádném případě se ale předtím nepokoušejte znovu si rozdělit aplikace do jednotlivých kategorií, nebo zbytečně přijdete o předchozí provedená nastavení.