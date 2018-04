Sony Ericsson P800 - půl roku poté... (1. díl)

Alfou a omegou všech mobilních telefonů je firmware. Prakticky každý nový model mobilního telefonu musí projít delším "lidovým" testováním, které téměř vždy odhalí nějaké nedostatky. Odstranit chyby ve firmware obvykle pár měsíců trvá a tato doba navíc úměrně stoupá se složitostí telefonu, jeho operačního systému a celkovou nabídkou funkcí. Protože by nebylo příliš ekonomické čekat u nových smartphonů na dokonale odladěný firmware (což je současně dokonalý vývojářský bič všech výrobců předčasně ohlašujících produkty, které reálně ještě neexistují), byl Sony Ericsson P800 uveden na trh sice dost pozdě po svém oficiálním ohlášení, ale vzhledem ke složitosti telefonu kombinovaného s PDA zařízením se "pé osmistovce" přesto nevyhnuly některé zásadní problémy.



Nový firmware



Většina v České republice prodávaných P800 měla (či stále má) jednu z prvních první revizi firmware R1x (x nahrazuje písmenko). Pokud si tedy náhodou koupíte P800 s tímto starým firmware, raději si ho hned nechte "flashnout" na novou revizi R2x. Verzi firmware zjistíte buď přímo v PDA části P800 (Applications/View/System information), nebo v servisním menu dostupném přes kombinaci stisků ovládacího kolečka a tlačítek klávesnice (při zavřeném flipu) JogDial nahoru, *, JogDial dolů, JogDial dolů, *, JogDial dolů, *. Aktuální verze firmware se většinou odvozuje podle verze software pro "telefonní" část P800, která je k datu 5. 8. 2003 dostupná momentálně ve verzi R2F, verze firmware pro Organiser neboli PDA sekci je pak R2B03. Nová je i revize firmware, který ovládá integrovanou Bluetooth komunikaci - čísla ale nejsou příliš důležitá jako spíš to, co všechno nový firmware umí.



Firmware R2F napravuje některé zásadní problémy s komfortem telefonování i spolehlivostí P800 včetně jeho PDA části a přináší navíc několik velmi významných novinek. Patrně nejčastěji diskutovaný problém týkající se SMS doručenek (informací o doručení SMS zpráv) byl vyřešen právě v nové revizi firmware. SMS doručenku je bohužel nutné zapnout při psaní každé SMS zprávy, žádné globální nastavení totiž firmware R2F nenabízí. Doručenka přijde jako klasická SMS zpráva, která by ale (záleží na operátorovi) měla být zdarma. Doručenka tedy není nijak provázána přímo na odeslanou SMS zprávu a po smazání doručenky už nelze nijak zjistit, zda byla původně odeslaná SMS zpráva doručena.



Dalším - dříve celkem často diskutovaným - problémem byl upgrade Symbian OS 7 UIQ na verzi UIQ 2.1. Minulý čas je zde na místě, neboť nový firmware R2x nic takového nepřinesl, což ale osobně nepovažuji za nic natolik významného, aby bylo nutné čekat na nový model P900 (o jehož firmware zatím stejně známo nic bližšího).



Díky relativně velkému displeji se solidním rozlišením a také poměrně rychlému procesoru ARM je Sony Ericsson P800 schopen mimo prohlížení obrázků a fotografií přehrávat i video. Protože původní firmware R1x neobsahoval žádné funkce pro zvětšení prohlížených fotek či videa ani jejich prohlížení v fullscreenu, byly v tomto ohledu v revizi R2x provedeny zásadní úpravy. Video je tedy nově možné prohlížet nejen v klasickém portrait, ale i v landscape módu (natočení je automatické dle poměrů stran videa) na celé obrazovce, rychlost jeho přehrávání se ale úměrně snižuje. Také integrovaný prohlížeč obrázků umí fotky a další grafiku (v několika formátech) prohlížet na celé obrazovce (natočení je opět automatické) a nemusíte tak používat externí softwarovou "berličku" v podobě samostatné aplikace. Prohlížené obrázky a fotky v rozlišení větším, než je nativní rozlišení displeje P800, lze přímo v interní aplikaci Pictures "scrollovat" kliknutím a tažením ve vnitřní ploše obrázku - ve fullscreenu ale tento způsob nefunguje. Samozřejmostí je podpora JogDialu i ve fullscreen módu.

Při prohlížení webových a WAPových stránek v interním webovém browseru P800 lze dvojitým stiskem modrého tlačítka (pokud k němu nemáte ovšem přiřazenu jinou funkci) aktivovat fullscreen mód, opětovný stisk modrého tlačítka vrátí původní okénkové zobrazení. Další drobnosti spočívají v možnosti výběru více souborů najednou při kopírování, přesouvání nebo mazání multimediálních souborů, jakou jsou fotky, video či audio soubory. V novém firmware rovněž najdeme podporu Teletype (TTY) příslušenství (nezkoušel jsem).





Nový firmware má i další poměrně zajímavé a, troufám si tvrdit, užitečné vlastnosti. Patří mezi ně například vylepšené funkce vestavěného fotoaparátu, které oceníte hlavně při focení fotek v rozlišení VGA.můžete využít hlavně při pořizování fotografií v horších světelných podmínkách, tj. mimo fotek na přímém slunečním světle skoro pořád. Použitímá samozřejmě i značný vliv na kvalitu pořízených fotografií. Zvuk simulované závěrky fotoaparátu si můžete vypnout v preferencích, kde si rovněž můžete nastavit prodlevu samospouště a pár dalších maličkostí týkajících se práce s fotoaparátem. Poněkud smutné je to, že teprve firmware R2x přináší možnost ovládat aplikacii při zavřeném flipu, o tom jsem se ale už zmínil v samostatném článku o audioplayerech pro P800.Stabilita celého P800 je u firmware R2x znatelně vyšší než u revizí R1x (na čemž mají nemalý vliv i odladěné externí aplikace), některé nedořešené drobnosti ale stále zůstávají. Jednou z nich je třeba práce szastupujícím na P800 funkce SIM Toolkitu a dle verze SIM karty také bankovních služeb. U některých SIM karet (u různých mobilních operátorů) je třeba manuálně spustitpřed příchodem bankovní SMS zprávy. Jinak se totiž může stát, že příchozí zpráva shodí celý telefon a objeví se (zejména majitelům P800 se starší verzí firmware jistě velmi dobře známý) blikající žlutý trojúhelník a telefon je třeba restartovat.I když umí P800 díky interní podpoře UNICODE kódování obstojně česky, podpora češtiny se de facto týká pouze prohlížení dokumentů. Softwarová klávesnice totiž žádné české znaky neobsahuje a češtinu pochopitelně nepodporuje ani rozpoznávání znaků psaných na dotekový displej. Starší verze firmware měly problémy s(seznamem posledních volaných čísel). Pokud se totiž vvyskytovaly některé specifické UNICODE znaky (například naše česká nabodeníčka), při každém vypnutí a zapnutí telefonu bylautomaticky vymazán. Firmware revize R2F už tuto chybu odstranil a tak můžete vesele synchronizovat telefonní seznam, který obsahuje ve jménech české znaky.A co pohodlné zadávání českých znaků? Lituji, zapomeňte na to. Česká lokalizace P800 dodávaná distributorem telefonu, společností GS Mobil, zatím totiž žádnou do češtiny lokalizovanou softwarovou klávesnici neobsahuje (současná lokalizace od GS Mobilu je vlastně pouze překlad menu telefonu) a tak lze psát pouze některé mezinárodní znaky vyskytující se na ostatních volně dostupných softwarových klávesnicích nebo znaky, které je možné vložit s pomocí rozpoznávání ručně psaného písma. Poměrně tristní, ale přesto použitelnou metodou je vkládat české znaky přes Clipboard nebo nějakou specializovanou externí aplikaci, což lze ale z hlediska pohodlí obsluhy telefonu použít opravdu jen v hodně velké nouzi. Velmi problematické je tak například zadávání českých slov v česko-anglickém atp. slovníku SlovoEd, který lze pro P800 dokoupit, o dalších aplikacích využívajících či vyžadujících vstup textu ani nemluvě.O podpořečeských TrueType fontů (odkazy ke stažení najdete například v různých českých konferencích zabývajících se P800 nebo Pocket PC) jsem se zmínil už v článku o Mobipocket Readeru. Pro jejich používání je nutná systémová knihovna FreeType.dll, kterou stačí dát do adresářena disku C: nebo D: a samozřejmě i samotné TTF fonty umístěné do stejného adresáře. Tímto způsobem lze přinutit Mobipocket Reader a některé další aplikace (které musí být schopny pracovat s externími fonty) pracovat se "středoevropským" kódováním CP1250 používaným standardně ve Windows a bez problémů si tak například číst e-knihy původem z Palmu nebo z Pocket PC ve formátech PDB, PRC a dalších.Ačkoliv například Rumuni, Řekové, všechny severské i další "méně početnější" národy mají k dispozici originální firemní lokalizace (ke stažení na webu Sony Ericsson ) včetně odpovídající softwarové klávesnice, české lokalizace přímo od Sony Ericssonu se v dohledné době zřejmě nedočkáme. Pokud někdy bude pro P800 k dispozici plnohodnotná česká klávesnice nebo nějaká její jiná softwarová náhražka (což by bylo ale opět pouze řešení z nouze), určitě vás o tom nezapomeneme včas informovat.Totéž platí o slovníku či spíše technologii T9, kterou P800 neobsahuje a kterou se snaží (bohužel zatím nepříliš úspěšně) řešit externí aplikace využívající služeb různých vlastních či definovatelných slovníků a jejich slovní zásoby.Ohledně telefonních profilů v podstatě není o čem psát. Sony Ericsson P800 žádné klasické profily nepodporuje. "Normální" a "tichý" profil situaci nijak zvlášť neřeší, a tak je nutno počkat si na software od vývojářů externích aplikací.Nový firmware má bohužel větší nároky na interní paměť Sony Ericssonu P800. Pokud jste tedy zjistili, že po upgrade firmware a opětovném nainstalování stejných aplikací máte o cca 256 KB paměti méně, je to v pořádku. Oněch 256 KB totiž zabírá souborautomaticky vytvářený po zapnutí telefonu v rootu interního disku C:. Soubornemá smysl mazat, před každým vypnutím telefonu je totiž sám smazán (při zapnutém telefonu se o to raději vůbec nepokoušejte) a operační systém ho pravděpodobně používá jako jakýsi TEMP soubor k blíže nespecifikovaným účelům podobě jako například Windows XP mají svůj nezbytný. Pokud ovšem v interní paměti P800 nemáte při zapnutí telefonu volných minimálně oněch zmíněných 256 KB, počítejte s tím, že se může stát cokoliv...Rozdíly mezi funkcídostupnou z ovládacích panelů P800 a zformátováním interního paměťového disku C:, kterou je možné aktivovat pouze ze servisního menu telefonu (viz výše), jsou následující. Zatímcoje relativně "bezpečná" funkce mazající pouze některé systémové databáze P800, jako jsou například různá nastavení, systémové soubory, externí soubory a aplikace třetích výrobců (lze si vybrat), zformátování interního disku C: bezpečně zlikviduje VŠECHNA data a soubory na tomto disku. Při formátu interního disku se současně znovu vytvoří všechny potřebné systémové soubory (nikoliv ale adresáře, které se automaticky vytvoří například při vyfocení jednoho snímku) a obnoví se původní struktura souborů používaných operačním systémem uloženým v paměti Flash ROM. Zformátováním disku C: pochopitelně přijdete i o lokalizaci (a pochopitelně i o všechny externí aplikace, které nejsou uloženy ve Flash ROM), kterou pak budete muset nainstalovat znovu z dodávaného CD, z internetu nebo si ji nechat nahrát v autorizovaném servisu. Zformátování disku C: by mělo být poslední záchranou v případě, kdy nepomůžea telefon i nadále odmítá komunikovat.