Sony Ericsson P800 - někde letos, jinde až příští rok

Sony Ericsson P800 - chytrý telefon s velkými ambicemi - se konečně začne prodávat. Výrobce přístroj poprvé ukázal na letošním CeBITu na konci března, chlubil se s ním i na dalších akcích, jako třeba na veletrhu CommunicAsia, a před podzimním Invexem jsme měli možnost si tento přístroj i krátce vyzkoušet. Bohužel, termíny uvedení na trh se stále posouvaly, první hovořil o konci léta, druhý pak o listopadu letošního roku a ten třetí avízoval uvedení telefonu alespoň na předvánoční trh. To se nakonec asi i podaří, ale z chytré novinky se budou těšit jen zákazníci v několika zemích.

Jak předevčírem informovala agentura Reuters, Sony Ericsson P800 se začne prodávat příští týden ve Švédsku, ve Spojených Arabských Emirátech a v Řecku. A proč právě zde? Podle Rogera Bolandera, prodejního manažera firmy pro region severní Evropy, právě v těchto zemích má výrobce potřebná servisní centra. Výmluva? Těžko říci, možná se výrobce obává problémů s firmwarem telefonu, ale je pravděpodobnější, že zatím nestačil vyrobit dostatek telefonů. Podle posledních informací se však okruh zemí, kde se začne P800 prodávat již příští týden, rozšíří. Mělo by se jednat o země Beneluxu, o Německo a skandinávské země. Naopak na země středního východu se asi nedostane. V každém případě se ale bude jednat jen o omezené množství telefonů, takže na všechny zájemce se asi stejně nedostane.

A kdy se dostane na zbytek světa? Podle Rogera Bolandera se tak stane v průběhu ledna, nejpozději února příštího roku, kdy se telefon začne prodávat na všech zbývajících trzích zároveň. Spolu s P800 se ve stejném termínu začne prodávat i nový low-end T100, se kterým se v tomto termínu počítalo pro západoevropské trhy. U nás a v dalších státech středo- a východoevropského regionu se měl T100 začít prodávat ještě letos, ale ani v tomto případě to výrobce nestihnul. V tomto případě ale několikatýdenní zpoždění ještě lze tolerovat.

Sony Ericsson oznámil také předpokládanou cenu modelu P800. Bude se pohybovat v rozmezí 900 až 1 100 USD, což je v přepočtu na domácí měnu přibližně 27 až 34 000 Kč. To není zrovna málo a možná v obavě z věcí příštích prohlásil Per Alksten, marketingový manažer pro severní Evropu, že P800 rozhodně není přístroj pro masový trh. Připravuje si Sony Ericsson zadní vrátka před případným neúspěchem? Možná ano, P800 je sice výjimečný produkt, ale jak již z jeho ceny vyplývá, v milionech kusů se prodávat nebude a zpoždění uvedení na trh mu také neprospělo. V kuloárech se dokonce proslýchá, že Sony Ericsson má již připravený nástupnický model, který se masovému trhu přiblíží daleko více a bude tak schopen konkurovat Nokiím 7650 a 3650, které se příští rok vejdou svojí cenou hravě pod polovinu ceny P800. Výrobce ale tyto informace nepotvrdil, ovšem ani nevyvrátil. Opět jedna aktuální informace, P800 by u nás mohl stát méně, než je výše uvedené rozmezí, možná by se mohl přiblížit hranici 25 000 Kč. Což by jistě bylo milé překvapení.

Sony Ericssonu se stále ne a ne dařit. S obtížemi drží pátou příčku v celosvětovém podílu prodeje mobilních telefonů, soupeři před ním mu unikají, naopak šesté LG mu dýchá na záda. P800 není tím typem produktu, který by mu pomohl k většímu úspěchu, ale může výrobci přinést prestiž. Naopak to, co nyní Sony Ericsson potřebuje, jsou nové modely mezi low-endy a manažerskými telefony. T200 není žádný trhák, s T300 je to lepší, ale na Nokie nestačí a v Asii jen paběrkuje. Etalon své třídy, dnes již legendární model T68i, také potřebuje nástupce. Výbava je v pořádku, ale displej s podporou 256 barev dnes již nemůže konkurovat Nokiím, Motorolám a Samsungům, které mezitím dohnaly T68i ve vlastnostech, ale displeje mají o třídu lepší. Podle zákulisních informací Sony Ericsson na novinkách pracuje, ale teď jen můžeme doufat, že je představí až v momentě, kdy je bude schopen i vyrábět a prodávat. Ještě několik podobných případů, jako bylo zpoždění u modelů R520, R600, nebo právě u P800, a budoucnost Sony Ericssonu moc růžově vypadat nebude.