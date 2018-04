Sony Ericsson P800: myBuddies 0.7

Smartphone alias komunikátor Sony Ericsson P800 konečně dorazil i do naší redakce (konkrétně k mně domů :-)) a tak se Vám snažíme postupně představit ten nejzajímavější software pro tento bezesporu velmi kvalitní smartphone s univerzálními komunikačními funkcemi. Mezi komunikační programy patří i klon velmi známého messengeru ICQ, na jehož verzi pro P800 se teď podíváme podrobněji.



Program se jmenuje myBuddies a stáhnout si ho můžete například na serveru My-Symbian. Autoři myBuddies sice zjevně nehodlají objasnit svou identitu, to nám ale vůbec nemusí vadit, neboť myBuddies verze 0.7 je freeware a za jeho používání tedy nemusíte nic platit. Velikost programem vyžadované paměti Vás rozhodně nemusí trápit, nejsou to ani megabajty jako u klasického ICQ ani několik set KB jako u jeho různých "lite" verzí, nýbrž necelých 90 KB se vším všudy!!! myBuddies se připojuje přímo na ICQ server a vyžaduje tedy libovolné internetové připojení. Nespornou výhodou současné verze programu jsou i chybějící reklamy, grafické bannery a dalších spam zbytečně prodražujících komunikaci - myBuddies je zkrátka nepodporuje :-). Po prvním spuštění programu je nutné v preferencích programu zadat své uživatelské identifikační číslo pro systém ICQ a samozřejmě také heslo, ostatní potřebné parametry (adresa a číslo portu) jsou už předdefinovány. Preference obsahují i další doplňkové funkce jako například nastavení zvukového upozornění na příchozí zprávu od aktivního či "odpojeného" uživatele apod. Máte-li současně aktivovaného jiného ICQ klienta (například na desktopu nebo notebooku), můžete se stát, že se myBuddies nedokáže na ICQ server přihlásit (záleží na několik okolnostech). Další možnost je pak automatické odpojení předchozího (tj. "staršího") klienta a následná aktivace aktuálně spuštěného ICQ klienta myBuddies.















Připojení na internet je v závislosti na defaultních vlastnostech internetových účtů v P800 aktivováno automaticky. Pokud máte aktivován manuální výběr z několik inetových účtů, vyberte si účet a o zbytek se postará myBuddies. Používat ICQ respektive myBuddies na vytáčeném připojení nemá žádná reálný smysl, ideální je tedy připojení přes GPRS, kde platíte pouze za přenesená data. Nastavením internetových/datových účtů u Sony Ericsson P800 i e-mailem se budeme zabývat v samostatném článku, není to ale nic složitého. Po aktivaci internetového připojení se stejně jako v klasickém ICQ objeví seznam aktivních či nedostupných uživatelů. Seznam se automaticky převezme z ICQ serveru (na kterém je uložen), Vy si pouze můžete určit, které uživatele chcete či nechcete (Online, Offline nebo všechny současně) v seznamu vidět. K dispozici je samozřejmě i obdobné nastavení pro "viditelnost" Vašeho ICQ klienta, dostupné volby (Online, Away, N/A atd.) jsou opět stejné jako v klasickém ICQ. Příchozí zpráva je signalizována zvukovým hlášením lze vypnout v preferencích programu) nebo se můžete objevit přímo na obrazovce ve formě pop-up okna. Vlastní zprávy pro odeslání si jednoduše napíše s pomocí softwarové klávesnice nebo přes pomocí interní technologie P800 pro rozpoznávání písma. Do zprávy můžete rychle vložit i často používané "smajlíky", kterých máte na výběr celkem pět.Uživatele respektive osoby registrované v systému ICQ (na ICQ serveru) můžete samozřejmě v myBuddies také vyhledávat a přidat si je do svého ICQ seznamu. Vyhledávání uživatelů funguje opět podobně jako v klasickém ICQ, na výběr tedy máte vyhledání podle identifikačního čísla uživatele nebo vyhledání podle jeho přezdívky, jména, příjmení nebo e-mailové adresy (pokud jsou tyto informace součástí daného ICQ uživatelském účtu).myBuddies je poměrně lukrativní freewarový messenger, jehož používání není nijak složité. Program určitě patří mezi to nejzajímavější, co zatím lze pro P800 sehnat a mezi jeho klady patří i jeho nulová cena. Aktuální verzi myBuddies 0.7 bych označil jako "celkem" stabilní, pokud Vám ale dojde na P800 hlavní operační paměť (například při práci s jinými programy, což současně platí i pro jiný software), pravděpodobně se budete muset smířit s nemilým žlutým trojúhelníkem a animovaným návodem na nezbytný restart celého smartphonu...