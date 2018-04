Sony Ericsson P800, kapesní audioplayer (2)

V současné době posledním z použitelných externích audioplayerů pro P800 je komerční UnrealPlayer prodávaný za 15 USD. Výraz použitelný ale v tomto případě není vůbec na místě, neboť UnrealPlayer patří k tomu nejlepšímu software, jaké si vůbec můžete pro P800 koupit. Program umí přehrávat většinu z variant MP3 souborů (včetně MP3 Pro) a nabízí především skvěle zpracovanou práci s playlistem, který můžete libovolně modifikovat a ukládat. Grafické rozhraní UnrealPlayeru je trochu podobné WinAmpu a v rámci čtyř předvoleb (ve verzi 1.3) můžete měnit i jeho barvy. Přehrávač lze stejně jako například u OggPlay! kompletně ovládat přes JogDial a při zavřeném flipu také přes klávesy. S provozem UnrealPlayeru v1.3 na pozadí jsem při jeho testování nezaznamenal žádné potíže, jediným nedostatkem je možná trochu nízká úroveň hlasitosti. Nevím, zda je malá síla zvuku (i v jeho maximální hlasitosti) způsobená nějakými filtry, které UnrealPlayer používá a kterými se brání přebuzení výstupu na sluchátka, každopádně u "slaběji" nahraných či převedených MP3jek nelze úroveň hlasitosti srovnat s interním přehrávačem Audio a například v hlučném prostředí budete potřebovat opravdu kvalitní sluchátka. UnrealPlayer je poměrně šetrný vůči paměti P800 a vystačí si pouze s cca 160 kB. Pomocí doplňkové služby MediaLocator lze přímo do P800 z internetu stahovat multimediální soubory, díky cenám za GPRS/HSCSD připojení v ČR a rychlosti stahování dat ale nepředpokládám, že by tuto službu někdo častěji využíval.





























Sony Ericsson P800 nemusí být pouhým kapesních audio přehrávačem, ale můžete ho používat i jako manuálně ovládaného bubeníka. Program s názvem P800DrumM je sice velmi primitivní aplikace a určitě vás nebude bavit déle než pár minut, jako freewarová kuriozita ale stojí za krátký popis. P800DrumM simuluje zvuky několika elektronických bubnů, činelů apod., které ovládáte na klikáním (klidně prstem, fotka bubnů je dost velká) na dotekový displej stejně jako kdybyste tloukli paličkami nebo prsty na reálného elektronického bubeníka. Zvuky jsou poměrně reálné, celý program ale opravdu jen extravagantní softwarová kuriozita ilustrující možnosti P800.Kuriozitou ale už rozhodně není MIDI banka, kterou P800 používá při přehrávání MIDI skladeb. Podporu MIDI a interní MIDI banku v Symbian OS 7 UIQ respektive v P800 má na svědomí společnosti Beatnik a její mini-BAE (Beatnik Audio Engine) podporující unifikovaný standard General MIDI Level 1. Sony Ericsson P800 s pomocí interní MIDI banky (teoreticky - nemám hudební sluch :-)) podporuje u GMIDI Level 1 až 16 současně znějících hlasů (což udává i lednový whitepaper k telefonu) a k dokonale polyfonním melodiím tak má ještě hodně daleko. Při běžném polyfonním vyzvánění nebo "jednodušších" delších skladbách to sice nepoznáte, ale u skladeb používajících více hlasů je už rozdíl v kvalitě přehrávání například oproti moderním zvukovým kartám u desktopů jasně patrný, neboť mnohé z nástrojů vůbec nezaznějí. Je to způsobenou především kapacitou interní MIDI banky (cca 100 kB), která musela splňovat nároky na "solidní" zvukový výstup, rychle se inicializovat a přitom být co nejkratší, aby nezabírala drahocenné místo v paměti ROM. Přehráváte-li si na P800 složité polyfonní melodie, chcete je slyšet v odpovídající kvalitě a nezáleží vám na době inicializace MIDI banky, můžete si interní MIDI banku nahradit její novější verzí (na odkaze najdete i jednoduchý anglický návod na instalaci). Vadou na kráse je ovšem cca 10 sekundové zpoždění při inicializaci MIDI banky, tj. zpoždění před každou přehrávanou MIDI skladbou. Nová MIDI banka má cca 485 kB, poskytne vám ale u mnoha skladeb výrazně kvalitnější polyfonní zvukový výstup. Kompromisem jsou pak upravené verze této "kompletnější" MIDI banky s velikostí od 120 kB výš, jejichž inicializace netrvá tak dlouho, neobsahuje ale tak velký počet nástrojů jako její nezkrácená verze (najdete je taktéž na předchozím odkazu).Sluchátka dodávaná k P800 v rámci bondovky jsou kapitolou sama o sobě. Tradiční "pecky" nemusí každému vyhovovat a protože čtyřpólový 2,5 mm konektor audiovýstupu P800 se pokud vím u žádných běžných sluchátek nepoužívá, přichází na řadu redukce nebo domácí bastlírna. Pokud se vám nepodaří (např. ve specializovaném obchodě se součástkami nebo elektronikou) sehnat 2,5 mm -> 3,5 mm redukci, můžete si koupit jen samotný konektor a redukci si vyrobit sami. Zapojení konektoru (pouze pro funkci sluchátek) je celkem jednoduché a pokud se nebojíte, stačí ho otestovat krátkým přiložením kontaktů sluchátek ke konektoru zasunutému do P800. Čtyřpólové 2,5 mm konektory se dají koupit i v ČR a pokud byste ho náhodu nesehnali, lze v nouzi použít i shodný čtyřpólový konektor (používá pochopitleně jiné zapojení) z nějaké starší či levnější handsfree sady k mobilním telefonům Nokia.Chcete-li používat P800 jako přehrávač i v autopřehrávači, který nemá line-in vstup, stačí má-li kazetovou mechaniku. V prodeji jsou totiž redukce HAMA (cca 300 Kč) v podobě dramaticky vypadající mgf. kazety, která magneticky simuluje klasický pásek a přenáší tak zvuk z P800 do autopřehrávače. Kvalita takto přenášeného zvuku je pochopitelně mizerná a podložená značnou dávkou šumu, méně náročným automobilistům s jejich motorovými přibližovadly s hlučnějším motorem a dostatečně výkonným zesilovačem v autorádiu to ale určitě nebude vadit :-).Při současných objemech dat u audio souborů je i ta největší paměťová karta za nějaký čas beznadějně plná. U P800 jsme navíc omezeni na maximálně 128 MB, které lze zaplnit ve čtečce paměťových karet během několika minut. Místem je tedy třeba šetřit a audio soubory převést do nějakého úsporného formátu. Dostupné softwarové audiopřehrávače pro P800 většinou podporují MP3 Pro nebo OGG soubory, které mohou díky svým kvalitám délku výsledného soubory výrazně zredukovat. Programů na konverzi audia do formátu OggVorbis (pro Windows a další operační systémy) existuje velké množství, jedním z mnoha je například freewarový winLAME . S formátem MP3 Pro je to už výrazně horší a protože se jedná o komerčně využívaný formát, budete muset obětovat nějaký ten peníz za konverzní program. Těch naštěstí existuje už několik, mimo originálního Thomson mp3PRO Audio Playeru obsahujícího i jednoduchý enkodér existuje MP3 Pro enkodér i ve formě plug-inů pro různé hudební programy. Formát MP3 Pro umí enkódovat i některé shareware programy sloužící současně jako multimediální managery audio souborů, jedním z nich je například MUSICMATCH Jukebox 7.x . Jak u souborů ve formátu OGG, tak i u souborů ve formátu MP3 Pro přehrávaných na P800 bohatě stačí bitrate 64 kbps, což obvykle zredukuje velikost zdrojového MP3 souboru minimálně na polovinu. Chcete-li, můžete si pohrát s nastavením a použít variabilní bitrate, ne každý audioplayer ale umí soubor enkódovaný s VBR přehrát.I když má Sony Ericsson P800 stále své "mouchy" a jeho cena není právě nejnižší, momentálně patří mezi to nejlepší, co lze v oblasti smartphonů sehnat. Telefon může bez problémů fungovat i jako kapesní audioplayer, což dále navyšuje jeho možnosti a nemusíte s sebou zbytečně po kapsách tahat další zařízení jako například PDA, samostatný MP3 player apod. Paměťové karty Memory Stick DUO s kapacitou 128 MB se v současné době bohužel dost špatně shánějí a ve srovnání například s SD nebo CF kartami jsou navíc dost předražené, co bychom ale pro P800 neobětovali, že?