Sony Ericsson P800, kapesní audioplayer (1)

Původní hardwarový návrh smartphone Sony Ericsson P800 neobsahoval s výjimkou zvukových poznámek žádné komplexnější řešení pro přehrávání některého z oblíbených zvukových souborů. Design a koncepce přístroje navíc ani nepočítaly s paměťovou kartou, která se ale naštěstí ve finálním produktu objevila. I když se jedná o stále velmi nedostatkové zboží v podobě speciální verze Memory Sticku - Memory Stick DUO, společně se softwarovými aplikacemi dává P800 solidní možnosti při přehrávání zvukových souborů v mnoha formátech. Osobně považuji u současné verze P800 limit kapacity paměťové karty 128 MB jako velmi krátkozraké a dost nešťastné proprietární "SONY like" řešení (a patrně nikdo zatím přesně neví, zda zmíněný limit půjde v budoucnu odstranit pouze přehráním firmware), nové aplikace na přehrávání MP3, OGG a dalších typů audio formátů se ale pro P800 objevují stále častěji.



Popis audioplayerů a jejich možností začnu nejprve aplikací Audio, které je součástí interní softwarové výbavy Sony Ericsson P800. Jedná se o poměrně solidní audioplayer, který vyniká zejména možností zesílit zvuk v dostatečně široké zvukové škále a podporuje slušné množství formátů zvukových souborů. Nevýhodou je chybějící slider pro časový posuv obsahu skladby a poněkud slabá práce s playlistem. Aplikace Audio umí přehrávat soubory ve formátech AU, AMR, MP3 (včetně varianty MP3 Pro), MIDI, iMelody, RMF a WAV - zobrazování souborů s těmito příponami se nastavuje v preferencích aplikace. Přehrávání MIDI skladeb je provázáno s celým systémem, který ho může využívat jako vyzvánění a k signalizaci různých zvukových hlášení - podrobněji o podpoře MIDI u P800 si můžete přečíst v druhém dílu článku. Playlist může být vždy pouze jeden a nelze ho tedy manuálně nijak jednoduše uložit ani nahrát při pozdějším použití přehrávače. Protože je Audio součástí interní softwarové výbavy P800, podporuje aplikace u playlistu i zooming textu ve třech typických velikostech. Zvukové soubory lze na disku i vyhledávat podle jejich názvu, musí ale být uložené pouze v defaultních adresářích "Media files", což současně platí i pro všechny skladby v playlistu. Audio poskytuje základní i rozšířené informace o typu a velikosti přehrávaných skladeb, samozřejmostí je podpora ID3 tagů. Stejně samozřejmé je používání aplikace při "zavřeném" flipu a její běh na pozadí.

































Abecedně první v pořadí určenou pro reprodukci zvukových záznamů je AudioMagic . Vývoj tohoto na první pohled elegantního audioplayeru jde bohužel kupředu jen malými krůčky. Aktuální betaverze 0.9.3 umí přehrávat pouze OggVorbis soubory, které musí být umístěny v adresářích "Document/Music" v interní paměti P800 nebo na paměťové kartě. AudioMagic je dost hladový na paměť a pro každou písničku si alokuje cca 500 kB, což by mělo být vyřešeno až v některé z dalších betaverzí. Chcete-li se vyhnout častým restartům telefonu, nemohu ani při nejlepší vůli v současné době AudioMagic doporučit jako náhradu za interní aplikaci Audio, vyzkoušet si ho ale klidně můžete. Finální verze přehrávače bude pravděpodobně komerční, cena zatím nebyla stanovena.Dalším externím softwarovým audiopřehrávačem v abecedním pořadí pro Sony Ericsson P800 je komerční MP3Go , který budou určitě znát i majitelé komunikátorů Nokia 92xx a Nokia 7650/3650. Největší vadou na jinak vcelku solidním MP3Go je jeho cena. 45 USD za sebelepší softwarový audioplayer je i pro zatím výrazně majetnější uživatele ze západních států natolik šílená částka, že o stávající komerční budoucnosti MP3Go mám vážné pochybnosti. GUI přehrávače není dle mého názoru nijak zvlášť povedené, svůj účel ale samozřejmě splňuje. Práce s playlistem je na vysoké úrovni, jednotlivé položky lze přesouvat, mazat a přidávat podle potřeby, stejně tak lze do playlistu nechat automaticky přidat celý adresář se skladbami. MP3Go podporuje různé varianty formátu MP3 (opět včetně MP3 Pro) s různými bitrates, samozřejmostí je tedy i podpora ID3 tagů. Přehrávač funguje bez problémů na pozadí, jeho ovládání při zavřeném flipu ale není možné. MP3Go umí používat "" playlisty z WinAmpu a Windows Media Playeru, které si můžete v P800 dále upravit a uložit. Přehrávač vyžaduje cca 900 kB volné paměti a dalších cca 400 kB místa v RAM nebo na paměťové kartě. Zkušební verze MP3Go přehrává pouze první minutu každé skladby.V poslední době poměrně často aktualizovaný freewarový audiopřehrávač OggPlay! nedávno dospěl do své deváté betaverze. Jedná se o vcelku stabilní přehrávač (na betaverzi) schopný přehrávat OggVorbis soubory. Protože je formát OGG minimálně stejně úsporný jako formát MP3 Pro při srovnatelném datovém toku, můžete si své skladby zkonvertovat do OGG formátu a ušetřit tak spoustu místa na paměťové kartě. OggPlay! nabízí v novějších verzích práci s playlistem a několika kategoriemi zvukových souborů. Design přehrávače se s postupem vývoje mění a je možné, že ve verzi 1.0 (která bude opět freeware) bude mít OggPlay! zase trochu jiný grafický kabátek. Přehrávač bez problémů funguje i při zavřeném flipu a podobně jako u interního AudioPlayeru a AudioMagicu můžete OggPlay! při zavřeném flipu ovládat s pomocí JogDialu a flipu nebo virtuální klávesnice. OggPlay! můžete rychle spustit či vyvolat na popředí pomocí některého z hardwarových tlačítek P800 nebo otevřením flipu, stačí si příslušnou volbu nastavit v preferencích programu.