Sony Ericsson P800: jak na GPRS, WAP a e-mail u Oskara

Zprovoznit WAP, internet a e-mail na smartphonu Sony Ericsson P800 není nic složitého, budete se ale muset "prokousat" mnoha menu a spoustou nejrůznějších voleb týkajících se jednotlivých datových a e-mailových účtů. Níže uvedený návod nastavení pro GPRS data a WAP se týká pouze Oskara; nemaje na delší čas jinou SIM kartu, nemohl jsem zatím P800 s jinými operátory vyzkoušet. Obecně ale lze konstatovat, že nastavení pro GPRS jsou u všech operátorů velmi podobná, a pokud si na webových stránkách Eurotelu a T-Mobile najdete parametry pro GPRS připojení, teoreticky se ve většině kroků můžete řídit tímto návodem. Nastavení pro WAP pro Sony Ericsson P800 si také můžete nechat poslat speciální SMS zprávou přímo z webu Sony Ericsson, k dispozici jsou WAP nastavení pro všechny tři české operátory (Eurotel, Oskar, T-Mobile).



Všechna potřebná nastavení pro jednotlivé datové a e-mailové účty se u P800 provádí v preferenční sekci "Control panel/Connections" dostupné ze seznamu aplikací. Nejprve je nutné nastavit internetové účty v sekci "Internet accounts". K internetu a WAPu u Oskara (platí pravděpodobně i pro ostatní operátory) nejprve jedna důležitá poznámka. U Oskara funguje internet i přes GPRS WAPový účet, tarifikace je ale samozřejmě stejná jako u jiných WAPových stránek, tj. je to cca 10xdražší! Proč to zmiňuji? Protože v interním webovém browseru P800 i v dalších programech využívajících připojení na internet si snadno můžete splést WAPovou stránku s webovou (např. při používání bookmarků), a máte-li aktivované preferování internetového WAPové konta, bez varování můžete browsit právě přes toto WAP konto, což zajisté důkladně provětrá vaši peněženku. P800 mimo GPRS připojení pochopitelně podporuje i vytáčené připojení, pro které musíte zadat telefonní číslo. My se budeme zabývat pouze GPRS připojením, které je u Oskara z ekonomického hlediska vzhledem k ceně 0,03 Kč za 1 kB nejvýhodnější (paušální tarify + GPRS Standard nebo některý z business tarifů, případně Oskarta s cenou 0,06 Kč/1 kB).













































Chcete-li mít při GPRS připojení možnost přijímat SMS zprávy, příchozí hovory a telefonovat, nechte "Preferred mode" v sekci "Other" nastavené na "Automatic", v opačném případě "GPRS only". Pro vytáčené i GPRS připojení si také můžete nastavit timeout, u GPRS je minimum 2 minuty a maximum 4 hodiny nebo žádný timeout. Datový účet pro GPRS připojení na internet u Oskara musí u Sony Ericsson P800 de facto obsahovat pouze jedinou položku, kterou je u paušálu nebo business tarifu APN "internet", u Oskarty pak "ointernet". Všechno ostatní nechte na samotném telefonu. Můžete se samozřejmě začít "vrtat" v podrobném nastavení jednotlivých účtů, ale prakticky každý špatně nastavený detail způsobí nefunkčnost celého internetového účtu. Na telefonu tedy nechte detekci IP adresy, DNS serverů, vypněte proxy server (pokud tedy nepoužíváte nějaký vlastní), autentifikaci nechte na "Normal" a "QoS" parametry opět nechte na telefonu (u Oskara si je telefon zjistí sám, u jiných operátorů pravděpodobně také). Pokud potřebujete z nějakých důvodů nastavit IP adresy DNS serverů, zadejte 217.77.161.130 pro primární a 217.77.161.131 pro sekundární DNS server (platí i pro Oskartu).WAP přes GPRS má své vlastní nastavení opět spojené s vytvořením datového účtu v "Internet accounts". Uživatelské jméno, heslo i APN je "wap" (u Oskarty je APN "owap"), ostatní parametry nechte opět na telefonu. Pro WAP si ještě musíte nastavit samostatný WAPový účet ve "WAP accounts". Primární WAP účet (vázaný na konkrétní internetový účet) můžete zadat v sekci "Preferred", chcete-li si ale datový účet vybrat ručně,. V parametrech samotného WAPového účtu je pak u Oskara nutné nastavit adresu 010.011.010.011 a port 9201, internetový účet používaný pro WAPování je pak opět lepší specifikovat ručně. Domovská stránka Oskarova WAPu je "http://wap", na webových stránkách Oskara ( www.oskarmobil.cz ) si můžete personalizovat svůj WAPový portál a roztřídit či upravit si jeho jednotlivé odkazy.E-mailový účet si můžete nakonfigurovat v preferencích "Messaging accounts". Nastavení je prakticky stejné jako u všech e-mailových klientů, takže jej nemá smysl příliš podrobně popisovat. Celé nastavení spočívá pouze v zadání serverů pro příchozí (POP3 nebo IMAP) a odchozí (SMTP) poštu. Pro příchozí poštu lze nastavit i preferovaný internetový/datový účet, přes který se budou e-maily stahovat. E-maily lze stahovat buď celé nebo s limitem jejich velikosti, eventuelně pouze jejich hlavičky obsahující odesílatele a pár dalších údajů o příloze apod. S pomocí časové funkce "Schedule" umí e-mailový klient v P800 stahovat e-maily automaticky v nastaveném intervalu nebo čase. Defaultní server pro odchozí poštu je u Oskara pouze jediný, a to "smtp.mujoskar.cz" (login a heslo není zapotřebí), u Oskarty ho ale bohužel použít nelze. I s Oskartou ale můžete odesílat e-maily, jen budete muset nastavit nějaký SMTP server (nejlépe vlastní :-)), který má povoleno odesílat poštu z Oskarovi domény.V sekci "Advanced" můžete ještě případně upřesnit port pro příchozí poštu, zabezpečenou konektivitu (nefunguje s některými servery, detaily viz manuál k telefonu), používání MIME encodingu nechte aktivní stejně jako port pro odchozí poštu. Při stahování mailů nebo jen jejich hlaviček možná budete (stejně jako já) po prvním použití e-mailového klienta trochu zmatení, protože klient nemá žádnou smysluplnou volbu pro smazání mailů na poštovním serveru. E-maily totiž zůstávají na serveru až do té doby, dokud je v P800 opravdu reálně nesmažete a nepřipojíte se na server znovu ("Get&send"). MMS zprávy Oskar zatím nepodporuje, takže jsem je nemohl vyzkoušet ani upřesnit jejich případné nastavení, které si už budete muset zjistit sami u Eurotelu nebo T-Mobile.Pokud vás zajímá, kolik dat jste celkem s P800 přenesli, můžete využít další službu smartphonu Sony Ericsson P800, kterou je samozřejmě statistika datových přenosů. Každý vytvořený internetový účet má svou vlastní statistiku, která se automaticky vytváří a aktualizuje okamžitě po vytvoření a aktivaci daného účtu. Prohlížení statistiky ukládané do paměti mobilního telefonu má na starost "GPRS data log", který opět najdete v seznamu aplikací. Statistika obsahuje všechny základní údaje o aktuálním objemu dat přenesených v posledním připojení i celkovou statistiku všech přijatých i odeslaných dat pro daný účet. Jednotlivé logovací záznamy můžete dle potřeby smazat nebo je vynulovat (například k vašemu účtovacímu období), pak se pochopitelně začnou data počítat znovu.A výsledek celého snažení? Viz třeba další screenshoty z interního webového prohlížeče P800 a také z prohlížeče Opera (pouze internet, WAP zatím Opera pro P800 nepodporuje). K browseru Opera opět jedna poznámka. Prohlížeč občas neumí identifikovat kódovou stránku prohlížené webové stránky. Nenajde-li Opera na stránce META tag s definicí kódové stránky, musíte si ji v preferencích prohlížeče vybrat ručně, ale někdy ani to nepřinese použitelný výsledek. Jedná se o první verze Opery pro P800, takže budete muset mít s programátory nějaký čas trpělivost, snad se časem objeví bezproblémová verze tohoto jinak vynikajícího webového browseru. Před aktivací připojení na internet si nezapomeňte vybrat vhodný účet, tj. s APN "internet"/"ointernet" pro HTML a data a "wap"/"owap" pro WAPové stránky, ve vlastnostech jednotlivých bookmarků u WAPových stránek si navíc můžete vybrat preferovaný WAPový účet. U Eurotelu a T-Mobile totiž zatím pořád ještě můžete WAPovat i přes jiné než defaultní brány (jejich adresy po mne nechtějte!), takže WAPové stránky lze prohlížet s výrazně nižší cenou za datové přenosy, u Oskara to po článku na serveru MobilMania už nefunguje (Oskar totiž uvedené IP brány zablokoval). Některé větší servery mají i svou (na objem dat méně náročnou) textovou verzi, takže chcete-li ušetřit za přenesená data, víte, jak směrem se máte vydat při tvorbě bookmarků oblíbených stránek...