Sony Ericsson P800: Handy Safe 2.0 - bezpečnost nade vše

Jakkoliv se to může u smartphonu nejvyšší cenové kategorie zdát nepravděpodobné, přesto u Sony Ericssonu P800 nenajdeme žádnou funkci pro bezpečné uložení jmenných nebo číselných údajů chráněných heslem. Nebudu-li počítat celkové zabezpečení telefonu a SIM karty PIN kódem (po zapnutí telefonu nebo v rámci šetřiče obrazovky), má P800 u bezpečnostních funkcí opravdu ještě co dohánět. Protože ale P800 používá "otevřený" operační systém Symbian OS 7, jehož funkce jsou poměrně dokonale zdokumentovány, nebyl pro vývojáře žádný problém napsat vhodné bezpečnostní aplikace. Externích programů pro ukládání šifrovaných údajů existuje pro Sony Ericsson P800 hned několik, my se teď podíváme rovnou na jeden z těch nejlepších.

















































Autorem Handy Safe pro P800 je společnost EPOCWARE (jedna z divizí), jejíž další úspěšný softwarový produkt Handy Day jsem už na Palmare recenzoval. Prakticky všechny softwarové produkty pro P800 od EPOCWARE (z dalších programů např. PC File Manager a Handy Expenses) patří mezi to nejlepší, co vůbec lze v oblasti software sehnat, a Handy Safe to jen potvrzuje. Osobní digitální asistent v podobě Handy Safe můžete používat k bezpečnému ukládání nejrůznějších údajů od čísel a PINů platebních karet přes libovolná přístupová hesla a kódy až třeba po adresy webových stránek, tajná telefonní čísla svých přítelkyň (platí hlavně pro mužskou část populace :-)) apod.Handy Safe přímo vychází z další velmi známé aplikacepro komunikátory řady Nokia 9200. Jak už jste si určitě z obrázků všimli, je aplikace Hady Safe díky interní podpoře UNICODE kódování na P800 dostupná i v české lokalizaci. Celá lokalizace má však jeden háček, neboť i když jsou menu a jednotlivé textové položky v češtině, psát české znaky zatím přímo na P800 nemůžete. Tento problém vyřeší jedině malá či velká systémová lokalizace obsahující příslušné "české" rozložení klávesnice (neboli driver v terminologii Windows). Synchronizace dat s Handy Safe klientem pro PC ale v češtině funguje bez problémů, a chcete-li tedy bezpodmínečně používat v jednotlivých datových položkách češtinu, musíte data zadat na PC (viz dále) a pak je sesynchronizovat s P800.Handy Safe používá 448bitové šifrování dat s algoritmem Blowfish, což by mělo při zachování dostatečné opatrnosti dat při jejich exportu z Handy Safe Desktopu (viz dále) zaručit poměrně vysoké bezpečí všech uložených údajů. Po prvotním nadefinování vstupního hesla se objeví základní pracovní prostředí programu, ve kterém najdete několik ukázkových předdefinovaných kategorií s různými údaji. Ve své aktuální verzi 2.0 nabízí Handy Safe zhruba 35 základních kategorií, do kterých můžete "ukládat" své tajná jmenná a číselná hesla a další takřka libovolné údaje.Hlavní přístupové heslo můžete kdykoliv uvnitř aplikace změnit. Handy Safe umožňuje i automatické uzamčení všech dat po uplynutí nastaveného času (podobně jako interní screensaver P800 uzamkne celý smartphone), po kterém je znovu vyžadováno heslo. Uzamčení lze rovněž automaticky aktivovat po přepnutí do jiné aplikace, což se hodí zejména v případě, že zapomenete Handy Safe ručně ukončit nebo chcete mít program stále spuštěný. Tvorba a editace jednotlivých položek je natolik přehledná a jasná z přiložených screenshotů, že ji není nutné blíže popisovat. Každá z přednastavených kategorií má vlastní rozmístění popisek/requesterů pro vstupní data, která můžete libovolně měnit, mazat, nebo vkládat nové údaje. Stejně snadné je přepínání mezi adresáři, které slouží pro další efektivní třídění všech položek. V české lokalizaci jsou mimo běžných skupin "All" a "Unfiled" standardně předdefinovány adresáře "Osobní" a "Firemní".Data nemusíte složitě vyťukávat na softwarové klávesnici P800 nebo je psát přes interní funkce pro rozpoznávání ručně psaných znaků. Všechno totiž můžete napsat i vpro Windows. Aplikace pro PC/Windows byla nedávno aktualizována na verzi 3.1 a obsahuje několik nových funkcí. Jednotlivé položky můžete nově přejmenovat, mazat, kopírovat a přesouvat mezi sebou a jednotlivými adresáři, měnit jejich pořadí případně definovat nové položky. Z Handy Safe Desktopu lze všechny vložené údaje také vytisknout a exportovat ve formě textového souboru. Data lze samozřejmě zpětně importovat, a to hned v několika formátech několika "bezpečnostních" aplikací pro různé komunikátory a kapesní počítače. Data exportovaná z Handy Safe Desktopu ve formátu textového souboru NEJSOU kryptována, a proto je zapotřebí uložit je na spolehlivém místě nebo je v případě potřeby ještě zakódovat například s nějakým archivačním programem (s vhodným delším heslem zamezujícím jeho dekódování hrubou výpočetní silou).Není třeba pochybovat o tom, že si Handy Safe své uživatele najde velmi rychle. Podobná aplikace totiž na Sony Ericssonu P800 zoufale scházela a díky včasnému vývoji Handy Safe pro P800 mají programátoři od EPOCWARE zatím dostatečný technologický náskok před ostatními aplikacemi stejného typu. Komfort při používání Handy Safe je velmi vysoký a může ho v budoucnu ještě zvýšit případná malá česká lokalizace pro P800. Cena programu je "běžných" 25 USD, což se vzhledem k jeho kvalitám dá s trochou tolerance akceptovat.