Sony Ericsson P800: Handy Day 1.5

Handy Day od EPOCWARE je komerční aplikace, která může být zajímavá pro všechny uživatele smartphonu Sony Ericsson P800, kteří často pracují se seznamy pracovních úkolů a potřebují o nich mít dokonalý přehled. Handy Day právě takový přehled nabízí, to ale zdaleka nejsou jediné funkce tohoto poměrně lukrativního software prodávaného za 20 USD, případně 20 EUR. Aplikace Handy Day je dostupná v mnoha jazykových mutacích, čeština zatím pochopitelně chybí.



Komplexní přehled denních úkolů, příchozích SMS/MMS zpráv a e-mailů stejně jako integrovaný task manager a toolbar pro spouštění nejpoužívanějších aplikací - to je jen stručná průvodní charakteristika programu. Handy Day se po instalaci a spuštění automaticky "propojí" s několika dalšími aplikacemi, kalendářem počínaje a seznamem zpráv a e-mailů konče. Vzhled hlavní obrazovky Handy Day nepřipomíná Today pro Pocket PC jen rozvržením jednotlivých sekcí, ale také svou funkčností. V horní částí "today" screenu je zobrazen den, měsíc a rok společně s ikonkou pro aktivaci a nastavení času i časové zóny. Pod nimi se nachází rozvrh kalendáře pro aktuální den, pod ním seznam úkolů pro daný den a dolní část obrazovky je vyhrazena indikátorům pro příchozí zprávy a e-maily. Informace zobrazované v Handy Day lze automaticky filtrovat podle několika kategorií: obchodní/firemní, soukromé, neroztříděné nebo všechny najednou. Protože u P800 standardně najdeme v toolbaru Symbian OS 7 UIQ pouze pět ikonek pro rychlé přepínání aplikací (šestou neměnnou ikonkou je seznam aplikací), doplňuje Handy Day operační systém o dalších šest konfigurovatelných ikon, kterým můžete přiřadit libovolné aplikace. Přímo z hlavní obrazovky Handy Day lze aktivovat aplikaci Phone, vytvářet SMS a MMS zprávy stejně jako e-maily, nové kontakty, položky v kalendáři, úkoly a poznámky.

























Po aktivaci nové položky se Handy Day automaticky přepne do příslušné aplikace, ze které se pak můžete automaticky nebo přes ikonku či tlačítko opět přepnout do Handy Day. Spodní lišta screenu Handy Day obsahuje ještě ikonku pro ovládání Bluetooth rozhraní a infračerveného portu a také vstup do seznamu spuštěných aplikací, které je možné snadno uzavřít, násilně ukončit nebo do nich stejně snadno přejít. Právě snadná dostupnost Task listu je jednou z nejzajímavějších funkcí Handy Day, neboť něco podobného u P800 standardně chybí a aplikace je tak nutné ukončovat například s pomocí freewarového "File manageru" (pro který ale musíte obětovat jednu ikonku v toolbaru P800 nebo ho spouštět obvyklým způsobem ze seznamu aplikací). V preferencích programu si můžete nastavit automatické přepnutí do Handy Day po otevření flipu nebo po stisku modrého tlačítka standardně ovládajícího webový/wapový prohlížeč. Přepnutí do Handy Day ale není okamžité, po odklopení flipu se nejprve objeví "neodbytný" seznam nainstalovaných aplikací a následně obrazovka Handy Today. Automatické přepnutí do Handy Day si navíc můžete nastavit i po uplynutí určité doby (timeout).Handy Day má sice k dokonalosti ještě dost daleko, ale už ve své aktuální verzi 1.5 nabízí velmi zajímavé služby. Škoda jen, že programátoři zatím nezvládli přepnutí do prostředí Handy Day přímo po otevření flipu, tj. bez "mezipřechodu" do klasického seznamu aplikací - tedy pokud je to u P800 vůbec možné. Možná by se také hodilo mít možnost Handy Day aktivovat tlačítkem pro fotoaparát a ne pouze tlačítkem pro internetový/wapový browser, stejně jako by bylo zajímavé mít k dispozici více než jen šest dalších ikonek pro spouštění nejpoužívanějších aplikací. Co bychom ale zatím všechno nechtěli od programu s délkou necelých 50 kB?