Sony Ericsson P800 - fotogalerie displejů

Aktivní barevný displej schopný zobrazit 4096 barev - i když dnes nejde o nic výjimečného, může se tím Sony Ericsson P800 rozhodně chlubit. A to nejen zásluhou rozlišení 208 x 320 bodů, díky kterému dokáže mobil zobrazit na displeji opravdu mnoho dat. I když fotografie realitu trošku zkreslují, je displej dostatečně kontrastní a poměrně rychlý. Pokud budete mít tu možnost, nechejte si na P800 ukázat přehrávání videa.

Sony Ericsson měl s kvalitou barevných displejů v minulosti potíže. Většinu mobilů totiž začínal vyvíjet přibližně dva roky před tím, než je začal prodávat, a proto použil displej, který byl v té době k dispozici. Jenže při uvedení na trhu už byly k mání modernější displeje, které používají výrobci s kratším vývojovým cyklem. V případě Sony Ericsson T68 to bylo tolerovatelné, protože šlo o první mobil s barevným displejem. U T300 už se horší displej odpouštěl obtížněji. Když ale připustíme, že šlo o poměrně levný delefon, dalo se to přijmout. S P800 můžete být spokojení, protože kvalitnější displej by už příliš nezlepšil použitelnost a ergonomii ovládání telefonu, zato by se zcela jistě podepsal na vyšší ceně mobilu.

Recenzi Sony Ericsson P800 najdete zde.

Hlavní menu

Všechny aplikace a služby, které nejsou přístupné z hlavního menu (zprávy, telefonní aplikace - třetí obrázek), najdete v podmenu Applications.

Internetový prohlížeč

Pro internetový prohlížeč nejsou problémem ani multimediální formáty. Potřebujete jenom mít nainstalovaný potřebný prohlížeč.

Sony Ericsson P800 si poradil i s naší internetovou stránkou. Samozřejmě jsme nenatahovali hlavní titulní stranu, ale odlehčenou textovou verzi.

Kalendář

Kalendář je přehledný ve všech možnostech zobrazení. Všechny možnosti Outlooku sice P800 nemá, ale i přesto vám nabízí vše podstatné.

Adresář

Hledání v adresáři by se jistě dalo vylepšit (více se dozvíte v recenzi). Ke každé položce může být uloženo kromě telefonních čísel i dost dalších kontaktních údajů, které jsou na velkém displeji přehledně zobrazeny.

Zprávy

Co dodat ke zprávám? Na displej se běžná textová zpráva vejde celá. Velikost displeje oceníte i při psaní e-mailů. Z jedné aplikace můžete přistupovat ke všem typům zpráv (textové, multimediální, e-mailové).

Na druhém obrázku vidíte textovou zprávu napsanou prostřednictvím rozpoznávání písma. Při psaní jistě oceníte, že vidíte i délku zprávy.

Multimedia

Přehrávač videoklipů...

... a hudebních souborů. Nabídka obou přehrávačů není moc pestrá, ale základní funkci - kvalitní přehrání - plní perfektně. Jistě se zanedlouho objeví vybavenější přehrávače, které si budete moci do P800 doinstalovat.

Obrázky a fotoaparát

Přehled obrázků uložených v paměti si můžete zobrazit jako náhledy nebo jako prostý seznam (navíc vidíte i čas a datum vzniku obrázku či fotografie).

Na našich fotografiích není bohužel moc vidět (mobil ležel na podložce), ale snad si dokážete představit, že namísto černé plochy je průhledový hledáček. Překreslování je velmi rychlé, rozhodně nemáte pocit žádného zpoždění.

Poznámkový blok a šachy

V poznámkovém bloku (aplikace Jotter) si skutečně můžete kreslit nebo psát podle libosti. Výsledný soubor je možné zobrazit i v počítači. Na displeji také vynikne jedna z předinstalovaných her - šachy. Ty v P800 nejsou jenom na okrasu. Díky rychlému procesoru vás dokážou potrápit.

