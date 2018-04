Sony Ericsson P800: FlexiCalc & SciCalc

Pokud vám nevyhovuje poměrně primitivní kalkulačka v Symbian OS 7 UIQ, můžete si vyzkoušet dva freewarové vědecké kalkulátory FlexiCalc a SciCalc. Oba programy si můžete stáhnout na serveru My-Symbian i na mnoha dalších serverech věnovaných smartphonu Sony Ericsson P800, jejich délka je prakticky zanedbatelná.



SciCalc (7 kB) je naprogramovaný v Javě a nemá žádná menu ani funkci pro ukončení programu. Matematických funkcí má ale (ve srovnání s nativní kalkulačkou v P800) relativně dost, a tak si můžete hrát s necelými dvaceti funkcemi typických vědeckých kalkulátorů.



Pokud potřebujete mít vizuální kontrolu nad provedenými výpočty, můžete použít FlexiCalc opět napsaný v Javě. I když to na první pohled nevypadá, opět se jedná o vědecký kalkulátor. Necelá polovina displeje je vyhrazena simulaci papírové pásky s pamětí na několik desítek či set výpočtů, zbytek displeje pak představuje klasická kalkulačka s jednou pamětí. Specializované matematické funkce (mocniny, faktoriály, trigonometrické funkce a logaritmy) najdete v menu, ze kterého také můžete přes Clipboard kopírovat provedené výpočty do jiných aplikací. Víc toho FlexiCalc neumí (délka programu je 8 kB), ale snad vám to za nulovou cenu bude stačit.