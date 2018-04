Sony Ericsson P800 - efektový nástroj PhotoTouch

Grafický a efektový editor PhotoTouch společnosti Ulead Systems je dalším zajímavým softwarovým projektem pro smartphone Sony Ericsson P800. Na rozdíl od ekvivalentní komerční verze Ulead Photo Express M-Style pro smartphone Nokia 7650 je PhotoTouch 1.0 pro P800 zdarma a můžete si ho stáhnout například na serveru PlanetMG Mobile. Zde je pro jistotu ještě přímý link ke stažení anglické verze programu.



Instalace PhotoTouch 1.0 je poněkud chaotická. I když si můžete vybrat instalaci i na paměťovou kartu, všechny kliparty a většina z grafických souborů (včetně několika poměrně velkých informačních log) obsažených v instalačním archivu se stejně nainstalují do interní paměti P800, kde bohužel musí zůstat, neboť PhotoTouch s kliparty uloženými na Memory Sticku standardně neumí pracovat.



Po otevření obrázku, fotky nebo pozadí (uloženého ve speciálním adresáři - podrobnosti viz další odstavec o klipartech) můžete otevřený obrázek upravit. Image processingové funkce PhotoTouch 1.0 jsou samozřejmě ve srovnání s klasickými grafickými editory velmi primitivní, ke svému účelu ale postačí. U importovaného obrázku či fotografii můžete upravit jas, kontrast, odstín barvy, její nasycení a celý obrázek přebarvit do odstínů jedné z 16 dostupných barev. Celou grafickou kompozici ještě můžete poměrně plynule roztáhnout nebo naopak zúžit, což se může v nouzi hodit i k částečné eliminaci efektu "rybího" pohledu u nafocených snímků. Reálnou změnu velikosti/rozlišení načteného obrázku PhotoTouch bohužel nenabízí. U každé akce pro úpravu barev a roztažení/zúžení obrázku máte k dispozici reálný náhled upravovaného obrázku a po každé změně intenzity vybrané akce se náhled automaticky překreslí.

































Jak už jsem se zmínil v odstavci o instalaci programu, můžete v PhotoTouch pracovat s kliparty a dalšími speciálními typy předloh. Pomocí menu "" můžete do obrázků a fotografií přidávat libovolné MBM kliparty uložené ve složkách adresáře "". S programem dostanete několik desítek bitmapových klipartů rozdělených do tří základních kategorií: tzv. Emotion ikonky (různé smajlíky apod.), razítka (prakticky libovolný klipart) a Fun obrázky ve stylu komixu (různé úsměvy, dialogová okénka, srdíčka, brýle apod.). Dokud celý upravený obrázek neuložíte, je každý klipart vložený do obrázku zpětně editovatelný a můžete upravit jeho rozměry. Funkcí "" lze celý obraz efektově upravit za pomoci několika dodávaných ozdobných rámečků (viz screenshot), rámečky lze navíc libovolně kombinovat. Poslední grafickou operací je vložení textu, který lze až do nevratného ukončení editace rovněž zpětně upravit a nastavit jeho velikosti ve třech stupních. Celou grafickou kompozici pak můžete uložit ve formátu JPEG, BMP nebo GIF a použít ji například jako předlohu pro MMS zprávu nebo ji odeslat e-mailem.I přes všechny klady a nulovou cenu by PhotoTouch potřeboval ještě odladit. Mezi největší nevýhody první oficiální verze programu patří nutnost mít všechny kliparty, pozadí a obrázky v adresářích interní paměti P800. Totéž platí o grafickém Aboutu a dalších ne zrovna malých systémových obrázcích, které stejně jako kliparty bohužel rovněž nelze po instalaci programu přesunout na paměťovou kartu a ušetřit tak drahocenné místo v paměti P800. Uvidíme, zda se bude PhotoTouch dál vyvíjet, a pokud se objeví nová verze programu s výrazněji upravenou funkčností, určitě vás o tom nezapomeneme informovat.