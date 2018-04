Sony Ericsson P800 - dokonale mobilní FTP klient

Mít možnost přes mobilní telefon komunikovat s FTP serverem a posílat nebo stahovat data na něm uložená umějí například některé mobilní telefony schopné spouštět programy v klasické či "mobilní" podobě jazyka Java a snad každé PDA zařízení s vhodným programem. Ačkoliv pro smartphone Sony Ericsson P800 existuje řada programů schopných nejrůznějším způsobem on-line komunikovat přes internet nebo lokální komunikační rozhraní, FTP klient byl až donedávna pouhým zbožným přáním uživatelů P800. Možná se někomu bude zdát použití FTP klienta u mobilu jako doplňkového pracovního nástroje pouze jako špatný vtip, opak je ale pravdou.



FTP klient s dostatečně výmluvným názvem ftp800 si můžete koupit například na serveru Handango za celkem sympatických 10 USD, zkušební verzi si můžete stáhnout zdarma ze stejného serveru. FTP klient ftp800 tedy není vůbec předražený jako některé softwarové novinky pro P800, je však nutno poznamenat, že umí opravdu jen to nejzákladnější. Celý ftp800 je napsán v Javě a zabere v paměti P800 zhruba 110 kB plus paměť potřebnou na provoz programů v Javě. Grafické rozhraní ftp800 se spoléhá na klasický systém dvou horizontálně umístěných oken. Každé okno (Top a Bottom) má vlastní menu obsahující většinu základních (a nezbytných) příkazů pro práci se soubory a přechod do jiného adresáře. V prvním okénku můžete mít například lokální disk C: P800 nebo D: zastupující v tomto případě paměťovou kartu, ve druhém okénku pak remote server. Pozici a velikost obou oken bohužel nelze měnit (fullscreen mód ftp800 nenabízí), stejně tak nelze měnit velikost písma zobrazovaných souborů a adresářů. Řada ikonek uprostřed displeje supluje některé funkce z menu programu a slouží například k bookmarkování záložek na lokální nebo remote adresáře, k získání základních informací o souboru či adresáři a mimo jiné samozřejmě též k uploadu a downloadu souborů "mezi" oběma okny.















Ke všem lokálním i remote serverům je nutné se připojit přes interní možnosti připojení P800. Disky C: a D: se tváří jako lokální server, pro připojení na remote server je nutné nejprve zadat jeho parametry včetně případného loginu a přístupového hesla. ftp800 u FTP připojení podporuje jak pasivní a aktivní typ FTP konektivity, tak i nestandardní FTP porty. I když lze najednou přesouvat a mazat více než jeden soubor, neumí ftp800 mazat adresáře obsahující nějaké soubory. Ve ftp800 v1.1 můžete mít uloženo maximálně pět odkazů na adresáře daného serveru, při pokusu o přidání dalšího z "favorities" jsou jejich předchozí položky postupně přepisovány. Poněkud problematické je přidávání "favorities" u některých UNIXových serverů, ftp800 totiž u linků evidentně počítá pouze s defaultním odkazem na soubor. Vede-li odkaz na adresář, musíte použít volbu "Change dir" z menu programu. Použít zatím nelze připojení za firewallem ani přes proxy server, nic z toho totiž současná verze ftp800 nepodporuje. U připojení přes GPRS je navíc dobré dát si pozor na tzv. "iddle time" nastavený na samotném P800 (nezávisle na podobné funkci některých FTP serverů - nastavuje se v příslušném ovládacím panelu P800 a doporučeno je alespoň 15 minut), po kterém může být připojení ukončeno a tím pádem je pochopitelně ztracena i FTP konektivita.O užitečnosti FTP klienta nelze na mobilním zařízení pochybovat a ftp800 je toho dostatečně věrohodným důkazem. Na některé důležité servery (například na ty, na kterých máte uloženy webové stránky) se totiž nelze jinak přes FTP protokol dostat a i jednoduchý FTP klient může v některých situacích ušetřit řadu starostí se správou souborů na FTP serveru. Stahovat na mobilní telefon či jiné PDA zařízení větší objemy dat z FTP serveru nebo je na něj posílat samozřejmě nemá příliš velký smysl a z hlediska ceny je to velice neefektivní, při práci s menším objemem dat nebo prohlížení aktuálního obsahu FTP serveru ale může být mobilní FTP klient opravdu šikovnou pomůckou.