Sony Ericsson P800 a PDA banking od eBanky

Tzv. PDA verze vyspělého internetového bankovnictví eBanky byla spouštěna třetího března tohoto roku, a proto vám přinášíme přehled funkcí tohoto zjednodušeného bankovního systému, který funguje i na smartphonu Sony Ericsson P800. Na úvod jen jedna poznámka. Čekáte-li ve specializované PDA verzi internetového bankovního systému eBanky funkce a služby dostupné v klasické verzi bankovního systému eBanky, budete patrně dost zklamáni. Na druhou stranu je ale celý systém PDA bankovnictví dostatečně úsporný a je navržen nejen s ohledem objem přenášených dat (jinak by ostatně celé PDA bankovnictví nemělo příliš velký ekonomický smysl), ale částečně také s ohledem na univerzálnost použití na různých kapesních počítačích. Celá služba eBanky se jednoduše nazývá PDA banking a určitě není třeba zdůrazňovat, že tuto službu nabízí eBanka jako první v České republice. Nutnost internetového připojení je samozřejmostí, GPRS data jsou v tomto případě určitě velkou výhodou. Co všechno PDA banking eBanky nabízí? Jedná se zatím pouze o přístup k informacím o účtu a přístup k opravdu jen těm nejčastěji využívaným bankovním operacím:





historie účtu + zůstatek na účtu

přehled blokací platebních karet

zadání jednorázového platebního příkazu

přehled jednorázových platebních příkazů

zadání trvalého platebního příkazu

přehled trvalých platebních příkazů

založení termínovaného vkladu založení revolvingového termínovaného vkladu

založení Inteligentního revolvingového termínovaného vkladu

založení spořícího revolvingového termínovaného vkladu

přehled termínovaných vkladů



Na Sony Ericssonu P800 lze PDA verzi bankovního systému eBanky používat bez větších problémů, přesto vás ale čeká několik úskalí, kterých byste se měli vyvarovat. PDA verzi "eBanky" lze na P800 provozovat jak v interním webovém browseru, tak i v prohlížeči Opera, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách společnosti Sony Ericsson. Primitivní javový WebViewer 2.0 pro PDA eBanku použít nelze, neboť na rozdíl od Opery a integrovaného webového prohlížeče v P800 WebViewer nepodporuje požadované bezpečnostní protokoly. Problémy se zobrazováním českých znaků jsou bohužel nedílnou součástí celého PDA bankingu při jeho používání v interním webovém browseru P800. Defaultní kódování CP1250 používané eBankou totiž P800 standardně nezná a UNICODE verze PDA bankingu zatím není k dispozici. S občasně chybějícími "nabodeníčky" se tedy budete muset smířit, stejně jako s chybějícím modrým pozadím na jedné z "hlavních" obrazovek. Proč pozadí na jedné ze stránek chybí, když obrázky i ostatní barvy se zobrazují správně, to patrně ví jenom programátoři PDA verze bankovního systému. Kaskádové styly ani Java applety PDA banking eBanky z logických důvodů nepoužívá. Výhrady mám k použitému HTML tagu "BASEFONT face="Arial CE,Helvetica CE,Arial,Helvetica", kterým se u některých stránek PDA bankingu definují fonty pro celou stránku. Tento tag totiž většinou webových prohlížečů včetně interního browseru P800 i Opery není akceptován uvnitř tabulek a snaha o ušetření několika set bajtů (co třeba nechat defaultní font?) na definicích fontů nevede tím správným směrem...

















Neustálé zadávání čísla účtu a klientského čísla si můžete ušetřit aktivací cookies (nedoporučuji "bezpečnostním paranoikům") v preferencích webového browseru a uložením těchto dvou číselných údajů v posledním menu PDA bankingu. Finanční náklady na přenos dat pak ušetříte vypnutím stahování obrázků. Jak na P800 probíhá příjem a práce s vygenerovaným certifikačním číslem, když je telefon současně používán i pro připojení k internetu? Je to prosté. NESMÍTE mít v nastavení internetových účtů zapnutu v "Preferred mode" volbu "GPRS only", ale nechat aktivní volbu "Automatic", abyste mohli při aktivním GPRS připojení přijmout bankovní zprávu nebo jinou SMS. Po přijetí autentifikačního certifikátu (což je číslo používané pro certifikaci bankovních operací :-)) se P800 sám přepne do programu ovládajícího tzv. "Online services", ze kterého ho po zadání svého bezpečnostního pinu můžete označit a klasickým zkopírováním vložit do příslušného formulářového políčka PDA bankingu a aktivovat celou bankovní operaci.



Při běžném používání PDA bankingu se zapnutým stahováním obrázků počítejte s cca 15-20 kB na jednu jednoduchou bankovní operaci, u delších výpisů je to pochopitelně několikanásobně víc. Na objem dat náročnější operace se pohodlně vejdou do cca 50-100 kB, což je při aktivním paušálu a ceně cca 3 haléře za 1 kB přenesených GPRS dat cca 1,50 až 3 Kč (popřípadě 6 haléřů/kB, 3 až 6 Kč u Oskarty s aktivním GPRS). Neberme v úvahu poplatky samotné bance a naopak připočtěme nesrovnatelně větší přehlednost PDA bankingu a jeho informační schopnosti vůči GSM bankingu (který vinou ceny za zprávy není o mnoho levnější, naopak někdy dokonce může být i dražší). Sečteno a podtrženo - PDA banking se může stát zajímavým finančním nástrojem pro řadu klientů eBanky, kteří vlastní vhodný kapesní počítač nebo smartphone.































V prohlížeči Opera vypadá PDA banking eBanky trochu odlišně, jeho funkčnost je ale až na malé detaily prakticky shodná. Většinu stránek opět provázejí problémy se zobrazováním českých znaků s háčky a čárkami. Výjimkou jsou pouze místa s korektně nadefinovanými fontovými tagy (tj. většinou mimo tabulky) a navíc pouze s aktivním módem "Fit to page", ve kterém většinou Opera dokáže rozpoznat a akceptovat kódovou stránku uvedenou v příslušném META tagu. Uvnitř tabulek a na stránkách, kde je definován font pouhým BASEFONT, se s češtinou můžete rozloučit a v současné verzi Opery nepomůže ani manuální nastavení kódové stránky CP1250 v preferencích programu. Stejně jako v interním webovém browseru P800 také v Opeře si můžete vypnout stahování obrázků a animací, a ušetřit tak na objemu přenesených dat. U Opery rovněž funguje uložení čísla učtu a klientského čísla (nutno mít aktivované cookies a pro hlášení o zaslání certifikátů i JavaScript), a nemusíte tak tato dvě čísla v PDA bankingu eBanky neustále zadávat. Informace o autentifikaci a kopírování vygenerovaného kódu opět fungují stejně jako u interního webového prohlížeče P800 a nemá tedy smysl je znovu blíže popisovat. Při vstupu na zabezpečené stránky je nutno odkliknout hlášení o neznámém certifikátu. NEPOKOUŠEJTE se raději u současné verzi Opery zjišťovat detaily o daném certifikátu, několikrát se mi totiž stalo, že namísto údajů se objeví pouze trapně blikající žlutý trojúhelník a výzva k softresetu P800.









































V Opeře v módu "Fit to page" je zobrazení struktury tabulek generovaných PDA bankingem eBanky logicky dost nepřehledné (viz screenshot vpravo), za což samozřejmě nemůže ani Opera ani PDA banking. Při prohlížení tabulek s pohyby na účtech atp. je tedy lepší přepnout na klasický full mód se zobrazením 1:1, ve kterém ale přijdete o češtinu (za což tentokrát může jak PDA banking eBanky, tak i Opera samotná). Scrollování tabulek je u Opery pro P800 plynulé a velmi rychlé a opět nečiní žádné problémy si prohlížet i delší výpisy. Na rozdíl od interního webového browseru P800 má bohužel Opera potíže s překreslováním některých znaků při scrollingu. Často se stává, že některé české znaky jsou "roztrhané" a je třeba prohlíženou stránku ještě o kousek posunout.







PDA banking eBanky je určitě dobrá a užitečná služba, jako každému pilotnímu projektu se mu ale zatím nevyhýbají některé chyby. Problémy netkví ve funkčnosti, stabilitě ani bezpečnostních prvcích PDA bankingu, nýbrž pouze v uživatelském rozhraní. To je optimalizované a dostatečně odzkoušené evidentně zatím pouze na Pocket Internet Exploreru a bude na něm asi ještě třeba zapracovat. Zkušenosti a návrhy na úpravy PDA bankingu eBanky předáme autorům celého bankovního systému a budeme doufat, že budou zohledněny v dalších verzích této poměrně užitečné a pro řadu klientů eBanky jistě i lukrativní služby.