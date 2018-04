Sony Ericsson P800 – super high-end pro nejnáročnější (recenze)

Před sto lety soutěžily lodní společnosti o Modrou stuhu, která náležela lodi schopné nejrychleji přeplout Atlantik. Titanik by se zřejmě nepotopil, kdyby se za ní bezhlavě nehonil. Tehdejší dobu připomíná dnešní soupeření výrobců mobilů o nejdokonalejší telefon současnosti. Vedení nyní přebírá vlajková loď společnosti Sony Ericsson – P800. Snad pro ni nebude znamenat pohromu podobnou Titaniku, ale naopak bude odrazovým můstkem kupředu, byť to tak zatím při pohledu na dění v Sony Ericssonu nevypadá (další finanční injekce vlastníků, odstoupení CEO).

Oněmi třemi společnostmi, které se přetahují o pomyslnou Modrou stuhu, jsou Nokia (s modely 7650 a 9210i), Sony Ericsson (P800) a Motorola (A8xx pro UMTS). Motorola je zatím ze hry venku, protože svůj telefon stále ještě připravuje pro finální nasazení (i když se již někde používá pro ostré testování). Z tohoto výběru je Sony Ericsson P800 jasně nejlepší, a kdyby přišel již na začátku léta, jak se před rokem očekávalo, vedení by si až do dnešního dne v pohodě udržel.

Samotný P800 má poměrně pohnutou historii. Funkční vzorky firma předváděla již na začátku roku 2002 s tím, že prodávat by se mohlo začít na začátku léta. Jenže u Sony Ericssonu již tradičně došlo k odložení prodeje na podzim – kvůli nutnosti doladění přístroje, protože Sony Ericsson nechtěl prodávat nedotažený produkt. Na podzim ale přišla další studená sprcha: oznámení, že s prodejem se začne před koncem roku (kvůli implementaci MemorySticku). Znalci již v tu chvíli tušili, že s finančním výdajem za P800 mohou počítat až v lednu či v únoru, což se přinejmenším na českém trhu ukazuje jako správný odhad.

Uživatelům, kteří čekají na P800, to může být poměrně jedno. Mrzet je může jenom zdržení a nejistota. Jedno by to ale nemělo být Sony Ericssonu.

Kdyby firma začala prodávat v polovině roku, funkčně by P800 nikdo nepřekonal. Ppozici si jistě ještě pár měsíců podrží . Sony Ericsson by pak možná vydělal na nástupu MMS ( pokud by jejich cena byla rozumnější ) místo Nokie, která v případě 7650 může hovořit o pohádkovém úspěchu. Tento úspěch je založen i na tom, že její telefon kvůli neexistenci jiného modelu propagovali sami mobilní operátoři po celé Evropě.

Není tak velký, jak vypadá

Sony Ericsson P800 rozhodně není přehnaně velkým mobilem. Minimální velikost je totiž dána rozměry displeje. A vývojářům se podařilo po stranách moc nepřidat. Jistě by se dalo diskutovat o tloušťce, ale displej je zasazený poměrně hluboko v těle přístroje a baterie také něco prostoru zabere. Když vezmeme v úvahu, že mezi displejem a baterií je ještě čtečka karet MemoryStick Duo, asi nebudeme mít co vyčítat. Úspory v tloušťce by při zachování zbývajících rozměrů nepochybně znamenaly horší pocit z držení v ruce (alespoň taková je naše zkušenost s příliš placatými kapesními počítači).

P800 je sice z plastu, ale ten rozhodně nepůsobí levně. Použitý materiál je velmi odolný a díky matnému povrchu působí luxusně. Totéž se dá říct i o odklopné klávesnici, která vypadá trošku lépe, než jaké ve skutečnosti je. Do těla telefonu je na zadní straně zasazen objektiv digitálního fotoaparátu/kamery. Po stranách jsou ovládací tlačítka, která také působí velmi dobře. Výjimkou je boční tlačítko pro rychlé spuštění internetového prohlížeče. Je totiž z průhledného tmavě modrého materiálu a na rozdíl od ovládacích prvků k designu P800 moc nesedí. Je zajímavé, že Sony Ericsson toto tlačítko tolik používá i u jiných mobilů. Že by právě majitelé těchto telefonů měli nutkavou potřebu se neustále dívat na internet? My se domníváme, že by spíše uvítali zlepšení funkčnosti klasických textových zpráv.

Klávesnice u P800 je velmi zajímavá. Je odklopná a pasivní, obsahuje totiž jenom klávesy bez elektroniky. Když je klávesnice přiklopená k displeji, systém to díky mačkacímu senzoru poblíž kloubu pozná a spustí aplikaci virtuální klávesnice. Displej je dotykový, takže když stisknete klávesu, ta se dotkne displeje v místě, kde je nakreslená virtuální klávesa. Je to velmi jednoduché. Tento koncept přitom používal již Ericsson u modelu R380. Největší výhodou je možnost po opotřebování klávesnici velmi levně vyměnit. Stejně tak v případě, že klávesnici nechcete používat, můžete namísto ní použít obyčejný kryt spodní části a psát jenom na virtuální klávesnici. Na klávesnici se píše poměrně dobře, při stisku jste si jistí. Zdvih kláves je ale vyšší a kvůli odporu dotykového displeje je stisk tužší, což při psaní samozřejmě zpomaluje.

Fotografie displejů najdete v samostatném článku.

Aktivní barevný displej je, jak jsme již zmínili, dotykový. Ovládat ho může prsty nebo nehty, i když vhodnější je použít dotykové ukazovátko, které se zasouvá do držáku na pravém boku mobilu. Uchycení nevypadá robustně, ale je spolehlivé. Displej je možná trošku tužší, ale dá se na to zvyknout. Je totiž připravený na horší zacházení a snese tak i silnější tlak; kvůli tomu se na něm pomaleji píše, na dotyk ale reaguje velmi přesně. Kvůli ochraně displeje doporučujeme nosit P800 v nějakém pouzdru. I tak ale budete mít problém s tím, že se na displej přichytávají drobné nečistoty. V případě prostého nošení v kapse je to ale ještě horší, protože displej prakticky "vyluxuje" všechna smítka, která tam máte.

Pohodlné ovládání podle nálady

Mobil se dá pohodlně ovládat jednou rukou. Rozdíly mezi pravou a levou příliš nejsou, záleží na vašem zvyku. Po delší době strávené s P800 zjistíte, že plynule používáte obě ruce. Pro přečtení či napsání textové zprávy v případě, že máte jenom jednu volnou ruku, asi zvolíte pravou. Ale pro focení (kvůli překrývání displeje prsty – více v preview) a když podvědomě tušíte, že budete používat dotykové ukazovátko, po P800 automaticky sáhne levá ruka.

Při zavřené klávesnici je základním ovládacím prvkem pětisměrné (otáčení do dvou, stisk do tří směrů) kolečko na levé straně. Pokud jím při přiklopené a odemknuté klávesnici protočíte, objeví se pět ikon. V základním nastavení vám nabídnou přístup k textovým zprávám, adresáři, seznamu volání, kalendáři a k aplikacím. Toto nastavení můžete změnit – vybrat ale nemůžete libovolnou aplikaci, ale jenom několik určených vývojáři jako vhodných pro použití na menším displeji při zavřené klávesnici.

Vedle toho máte ještě rychlou volbu skrytou pod tlačítkem OK a číselnými klávesami a kontextové menu pod vlastním tlačítkem. Potvrzovat operaci můžete vždy dvěma způsoby. Klávesou OK nebo stiskem kolečka. O úroveň zpět se vrátíte stiskem klávesy se zpětnou šipkou nebo stiskem kolečka směrem od sebe. Toto zdvojení ovládání je nutné kvůli dvěma režimům, ve kterých P800 pracuje – s přiklopenou nebo odklopenou klávesnicí.

Se zavřenou klávesnicí se zobrazuje pohotovostní obrazovka. Ta může mít libovolný obrázek na pozadí a informuje o mobilní síti, čase a datu, nových zprávách, stavu baterie a případně dalších aktivovaných službách či funkcích (IrDA, Bluetooth, přesměrování…). Když klávesnici otevřete, spustí se hlavní menu a systémové informace jsou stále ve zhuštěné formě dostupné na spodní liště. V záhlaví vidíte šest logických skupin v menu. Jsou to zprávy (zde je vše týkající se textových zpráv, e-mailů, MMS), adresář, telefon (možnost definovat rychlou volbu pro číselné tlačítka, uskutečnit hovor a přístup k přehledu telefonátů), kalendář, internetový prohlížeč a seznam všech ostatních aplikací.

V celé struktuře menu se můžete pohodlně pohybovat ovládacím kolečkem, prostřednictvím dotykového ukazovátka, nebo kombinací obojího. Platí, že s dotykovém ukazovátkem zvládnete vše, zatímco ke kolečku už si někdy musíte vzít toto ukazovátko jako pomocníka. Po čase si ale zvyknete, že po odklopení klávesnice berete ukazovátko do ruky automaticky, takže nad tím nebudete moc přemýšlet.

Ergonomie ovládání je v případě P800 velmi dobrá, ale asi se také neubráníte dojmu, že by se mohla ergonomie struktury menu přehlednější a srozumitelnější. V případě používání aplikací a funkcí telefonu je všechno v pořádku. Položky jsou velmi logické a intuitivní a umožní vám soustředit se jenom na používání. Nastavování je přístupné z menu Applications, což je v zásadě dobře (při používání nemáte moc možností, jak nastavení změnit, a tím si funkčnost aplikace pokazit).

Jenže potom nastávají problémy – i když byli programátoři nepochybně vedeni nějakou logickou úvahou, ta zůstala zřejmě jenom v jejich bujných představách, a tak pro nastavení některých služeb (např. e-mailový účet) musíte projít několik zdánlivě nesouvisejících položek. Technoidi jistě uvítají, že si mohou nastavit téměř všechno, ale běžný uživatel se v takovém menu snadno ztratí a nastavení potom trvá velmi dlouho. Samozřejmě, vše je v návodu, ale ruku na srdce, nosíte ho s sebou? Nebo si po zakoupení mobilu nastavíte téměř vše, co byste snad někdy v budoucnu mohli potřebovat?

Je to opravdu ještě telefon

Některé chytré telefony jsou spíše kapesními počítači a s těmi je běžné telefonování vyloženým utrpením. U P800 se něčeho podobného nemusíte bát. V základním balení jsou sice sluchátka, která možná evokují představu tak s tím krámem se bez toho asi nebude dát volat, za kterou mohou špatné zkušenosti s dřívějšími smartphony. Jenže sluchátka využijete spíše při poslechu hudby, prohlížení videoklipů nebo při delších hovorech.

Jinak s P800 můžete bez problémů volat tak, jak jste na to zvyklí. Tlačítkem OK přijmete hovor, telefon přiložíte k uchu a mluvíte. Stejným tlačítkem hovor ukončíte. Vzhledem k absenci funkčních kláves červené a zelené sluchátko se na displej musíte podívat, protože funkce přiřazené tlačítkům se podle potřeby mění. Jistě si tak všimnete drobné chybičky – když omylem začnete vytáčet, nemůžete stejným tlačítkem hovor ukončit, dokud se nezmění funkce. To ale ovšem nastane až po začátku vyzvánění. Musíte tedy použít kolečko… Při hovoru si všimnete ještě toho, že menu je výrazně pomalejší, ale při hledání čísla v adresáři nebo čtení právě přišlé zprávy vám to nemusí vadit. A pokud vás hovor nudí natolik, že chcete hrát hry, tak jej raději ukončete. Pozor si dejte ještě na jednu záludnost. Hovor neukončíte tím, že přejdete kolečkem do menu, i když to tak na displeji vypadá.

Adresář (a také další data organizéru) je plně synchronizovatelný s Outlookem a také s Lotus Notesy. Synchronizují se nejen telefonní čísla, ale i další kontaktní a korespondenční údaje. Synchronizaci má na starosti PC Suite pro P800. Hledání v adresáři by nás u jiného mobilu uspokojilo. Protože jsme ale testovali Nokii 7650 se starším operačním systémem od stejného výrobce (Symbian), musíme mít vůči prohledávání výhradu. Nokia totiž netrvá na zadávání znaků s diakritikou (když zadáte c, hledá c i č), a navíc hledá řetězec v textu. Takže když zadáte mar, zúží se výběr na všechny Martiny, Marty, Marky, ale i Markové, Martince a Komárky. Ale P800 trvá na zadání znaků s diakritikou a navíc hledá jen od začátku příjmení. V našem příkladu by tedy našel jenom osoby s příjmením Marek, Marková či Martinec, ale už ne Maříka či osoby se jménem začínajícím na mar.

Pokud jste Nokii 7650 nikdy nepoužívali, nebude vám to vadit a tato funkcionalita vám chybět nebude. V opačném případě ale budete zklamaní z toho, že v novějším telefonu s novějším operačním systémem něco takového, co velmi zrychlí a zpříjemní prohledávání seznamu, chybí. Samotná kapacita adresáře je omezena pouze volnou pamětí. Ta je samozřejmě sdílená, v P800 má celkovou kapacitu 12 MB. Další data je možné ukládat na paměťové karty MemoriStick Duo.

Sony Ericsson nemá vyzváněcí profily. Jednotlivým položkám v adresáři můžete přidávat vlastní melodie, obrázky, které se zobrazí při volání, nebo hlasové povely. Ale globální profily, které využijete například pro ztišení telefonu při jednání nebo naopak k maximálnímu zesílení vyzvánění o víkendu, kdy si mobil někam odložíte, zkrátka chybí. Regulace hlasitosti je tak přístupná kromě menu ještě po kliknutí na ikonu reproduktoru na spodní liště při otevřené klávesnici. Tímto způsobem můžete vyzvánění i vypnout. Škoda jen, že na stejném místě nemůžete nastavit vibrace – ty jsou přístupné pro změnu z položky Control panel v hlavním menu.

Zprávy všeho druhu

I když to zní jako klišé, P800 skutečně umí posílat téměř všechno, na co si vzpomenete. Textové zprávy podporuje krátké, dlouhé, rozšířené (EMS), s diakritikou i bez. Diakritiku vám ale podobně jako u jiných Sony Ericssonů nebude vnucovat systém prediktivního psaní T9 – ten totiž v P800 zcela chybí. Podle některých zdrojů na internetu by se T9 měla objevit v jedné z dalších verzí firmwaru. Psát můžete jenom klasicky na číselné klávesnici (systém MultiTap), na virtuální počítačové klávesnici nebo můžete využít aplikace pro rozpoznávání psaného písma (zvládá částečně grafiti a je velmi podobná systémům pro Pocket PC; umí i diakritiku).

Při rozpoznávání písma bude zpočátku trošku zmatení – píšete totiž na displej ve spodní polovině přes dialogové okno nebo zobrazené informace. Nemusíte se bát, že tak stisknete nějaké nakreslené tlačítko. Při režimu rozpoznávání totiž dialogová okna nereagují. Musíte se přepnout do virtuální klávesnice (spodní lišta reaguje vždy…), vybrat jiné pole, kam chcete něco zadávat, nebo potvrdit operaci a pak znovu zapnout rozpoznávání. Je to trošku nezvyklé, ale velmi chytře vymyšlené.

I když možností pro zadávání znaků je spousta, domníváme se, že T9 by byla nejrychlejší, a to i tehdy, kdyby šlo o klasickou pomalou implementaci Sony Ericssonu. Skalní fanoušky značky asi trošku zklame, ale rozhodně nepřekvapí, že P800 neumí doručenky. Zato ale zvládá distribuční seznamy u SMS a dokáže přiřadit jako vyzvánění u přijaté zprávy libovolnou melodii v paměti mobilu. Zdá se, že v případě prostých textových zpráv je implementováno vše, co být muselo, ale ani o trošku navíc. Mnohem více si vývojáři vyhráli s e-mailovým klientem a podporou multimediálních zpráv.

Lahůdkou na velkém displeji a díky kvalitnímu reproduktoru nebo sluchátkům jsou právě multimediální zprávy (MMS). P800 je s ohledem na displej i mobilem, na kterém se čtou e-maily tak pohodlně, že tento způsob čtení přestanete brát jako nouzovou variantu, ale budete jej na cestách (i do práce či domů) skutečně používat. Můžete mít více e-mailových účtů, omezení jste prakticky jenom volnou pamětí.

Pozor si dejte jenom na to, že e-mailový klient je dost návykový, takže pokud dostáváte hodně e-mailů a platíte si sami za datové přenosy, může být váš měsíční účet dost vysoký (můžete si totiž nastavit automatickou kontrolu nové příchozí pošty a její stahování). E-mailový klient podporuje vedle protokolu POP3 i IMAP4 (jen vybrané složky) a zvládá textové i HTML e-maily. Samozřejmě nemusíte hned stahovat celé zprávy, ale nejdříve jenom hlavičky.

Blahem se budete rozplývat v okamžiku stáhnutí příloh, protože díky vestavěnému prohlížeči si zobrazíte i dokumenty Wordu, Excelu a Acrobat Readeru (PDF) nebo obrázky. E-mailový klient spolupracuje se všemi prohlížeči dokumentů v mobilů, takže neexistují nepodporované formáty, ale jen ty, pro které zatím nikdo prohlížeč pro P800 nenapsal…

První skutečná kancelář v mobilu

Ve spoustě jiných vlastností jistě mohou jiné mobily P800 úspěšně konkurovat, ale na hlavu poražené budou při srovnání kancelářských funkcí. Kdyby tato recenze byla psána v angličtině, mohli bychom si dovolit slovní hříčku na téma Office. P800 totiž umí prohlížet formáty DOC (Word), XLS (Excel), zjednodušený PPT (prezentace PowerPoint), PDF (Adobe Acrobat) a další, pro které si doinstalujete prohlížeče. Navíc není důvod se nedomnívat, že se v brzké době objeví i editory. Přinejmenším první dva formáty uměly editovat již starší Psiony s mnohem slabším procesorem, o kapesních počítačích Palm nebo starých pomalých Windows CE ani nemluvě.

Dokumenty si můžete do P800 přímo uložit z osobního počítače. Po připojení totiž můžete adresářovou strukturou procházet rovnou z Průzkumníka ve Windows (složka My P800). Dokument vám ale někdo klidně může poslat e-mailem nebo si jej můžete stáhnout z internetu. Vždy tak můžete mít v P800 všechny potřebná data v aktuální podobě. Internetový prohlížeč zvládá HTML 3.2 a WAP 2.0 (včetně podpory i-Mode – cHTML). Pro přístup do intranetu bude možná problém v tom, že prohlížeč nepodporuje šifrované spojení (SSL), což může být odstraněno v novějších verzích firmwaru. Bezpečný přístup do firemní sítě je ale možný prostřednictvím vlastního přístupového bodu (APN) a zpřístupněním dat jenom při přístupu jeho prostřednictvím.

Velmi přehledný je kalendář s několika zobrazeními (den, týden, měsíc, rok). Možnosti nově vkládaných událostí sice nejsou tak rozsáhlé jako u zařízení se systémem Pocket PC, ale po potřeby mobilního uživatele stačí (čas, místo, připomenutí, opakování, trvání, textová nebo ručně psaná poznámka – dokáže se sychronizovat s počítačem). Stejně tak postačí úkoly s možností nastavení priority, kategorie, data splnění, připomenutí (dá se tak suplovat absence položky datum zahájení) a opět s možností textové nebo ručně psané poznámky.

Užitečná je aplikace Jotter – poznámkový blok, do kterého můžete psát prostřednictvím virtuální klávesnice nebo pomocí rozpoznávání písma, stejně jako si můžete kreslit obrázky či schémata. Výsledek je pak samozřejmě možné přenést do počítače. Další poznámky si můžete nahrávat do hlasového záznamníku. Omezení jste pouze zbývající kapacitou paměti.

Téměř dokonalý je budík. Současně můžete mít nastavené až tři budíky, každý může mít jiné vyzvánění, jiný upozorňující text a jiný rozsah opakování (budíky mohou být samozřejmě jednorázové). Díky tomu můžete mít vedle sebe nastavení pro pracovní dny i víkendy. Troufneme si tvrdit, že víc asi opravdu nepotřebujete.

Asi nemá moc smyslu rozebírat možnosti připojení k počítači nebo k internetu. V prvním případě máte k dispozici Bluetooth, infračervený přenos nebo kolébku spojenou s počítačem USB kabelem. K internetu se připojíte přes HSCSD (u Sony Ericsson tradičně pomalým – 2 + 1 neboli download 28,8 kb/s) nebo GPRS (konfigurace 4+1 – opět bychom dnes čekali aspoň 4+2). Vyčerpány jsou tak všechny dnešní možnosti připojení k internetu. U dnešního manažerského mobilu bychom ale požadovali větší rychlost. Na datové části je zkrátka vidět, že vývoj probíhal opravdu před více než rokem.

MP3man, který umí mimochodem i telefonovat a fotit

Pokud byste se snad rozhodli, že nevíte, co s penězi, a chcete někomu darovat špičkový přehrávač hudebních souborů MP3, WAV, MIDI a dalších, můžete s klidem koupit P800. Přestože softwarový přehrávač nemá mnoho funkcí (jistě se brzy objeví lepší aplikace), na výsledný dojem to nemá naštěstí žádný vliv a z přiložených sluchátek je poslech hudby opravdu požitkem - samozřejmě v rámci možností sluchátek a formátu MP3. Hudba se dá poslouchat i prostřednictvím reproduktoru, ale sluchátka jsou zkrátka sluchátka.

Protože na paměťovou kartu se hudby vejde opravdu dost (v základu je 16 MB, ale můžete si pořídit i větší), nebudete mít skutečně potřebu pořizovat si jiný přehrávač hudby. Pouštět si můžete i videoklipy ve formátu MPEG-4, které lze přímo stahovat a přehrávat z internetového prohlížeče. Limitováni rozhodně nebudete schopnostmi mobilu – úzkým hrdlem v tomto případě bude rychlost přenosu dat v mobilní síti.

Je škoda, že video si nemůžete nahrávat i prostřednictvím vestavěného objektivu. V současnosti lze s P800 jenom fotit. I když s Nokií 7650 to zpočátku bylo stejné a teď už je několik aplikací nahrávajících video. Aplikace pro prohlížení obrázků je postačující; dokáže pracovat v režimu seznam (vidíte názvy souborů s nejdůležitějšími údaji) nebo náhled, kdy vidíte velké ikony – zmenšené náhledy obrázků.

Samotný foťák není špatný, ale hodí se jenom pro multimediální zprávy a nanejvýš pro pořizování momentek odesílaných e-mailem. Rozlišení obrázků je 640 x 480 bodů při 16,7 milionech barev; kvalitu výsledného souboru ve formátu JPEG lze určovat ve třech stupních. Na obslužné aplikaci pro fotoaparát je unikátní samospoušť a možnost korekce jasu a kontrastu. Není to sice plnohodnotná korekce expozice, ale spoustu zvídavějších uživatelů by tyto možnosti mohly přivést k tomu, že své okolí přestanou zaplavovat nepříliš kvalitními fotkami z mobilu či levných digitálních foťáků a začnou se o fotografování a možnosti fotoaparátů více zajímat.

Ale zpět k P800 – v dobrých světelných podmínkách se dají udělat dobré fotky, v šeru, v noci a v místnostech citelně chybí blesk. Snad se do budoucna stane u multimediálních telefonů standardem, protože momentky z místností jsou nejtypičtějšími uživatelskými MMS, které se posílají. Blesk je ale náročný na spotřebu energie a navíc platí závislost kvality na velikosti. Větší blesk má lepší výsledky, a to bez ohledu na to, jak moc dokonalá a směrová je odrazová plocha v malém blesku.

Jestli vám něco chybí, tak si to doinstalujte

Většinu chybějících funkcí si můžete do P800 v případě, že existuje vhodná aplikace, doinstalovat. Protože P800 je relativně nový mobil a poměrně málo rozšířený, je i aplikací oproti Nokiím 7650 a 9210i či přímo platformám Palm či Pocket PC velmi málo. Ale vzhledem k tomu, že většinu aplikací není problém ze 7650 přepsat pro P800, se jistě bude nabídka rozšiřovat. Do P800 je možné instalovat nativní programy pro systém Symbian, upravené pro P800 nebo aplikace pro prostředí Java.

U každého chytrého telefonu (a u Sony Ericssonů zvláště) vás jistě bude velmi zajímat výdrž baterie. Ta je samozřejmě velmi závislá na používání mobilu, na tom, jak moc přehráváte hudbu, kolik uděláte fotek apod. V našem případě to znamenalo dva až tři dny při intenzivním používání, což není mnoho. Je ale třeba uznat, že mobil skutečně dostával zabrat. Jestli jste ze starších modelů Sony Ericsson nebo Ericsson zvyklí na to, že se dozvíte odhad systému, kolik hodin hovoru nebo pohotovostní doby vám zbývá, tak na to u P800 zapomeňte. Dialogové okno vám pouze sdělí zbývající kapacitu baterie v procentech. Domyslet si zbývající čas musíte sami.

Opravdu to není telefon pro každého

Pokud jste jenom trošku náročnějším uživatelem a stojíte o slušné multimediální nebo kancelářské funkce, potom vám P800 rozhodně doporučujeme (v případě zájmu o obojí je volba jasná…). Lepší mobil dnes zkrátka nenajdete. Sony Ericsson P800 je špičkový mobil za špičkovou cenu. Jenže před koupí se zamyslete, jestli opravdu P800 potřebujete. Můžete totiž udělat kompromis v požadavcích a sežene multimediální nebo kancelářský mobil až za čtvrtinovou cenu. A to se zřejmě vyplatí. Sony Ericsson si jistě může dovolit chtít za P800 totéž co Nokia za 9210i, ale snížení ceny by prospělo prodejům.

A pokud jde o samotnou cenu, buďte při nákupu obezřetní a nekupujte P800 v prvním obchodě, na který narazíte. Reálná cena je v rozmezí 25 až 30 tisíc korun s DPH (v závislosti na prodejci). Nabídkám za 40 tisíc a více se jenom pousmějte. Mobilů je sice v prodeji velmi málo, ale takovou cenu rozhodně nemají. V budoucnu si dejte pozor ještě na jednu věc – P800 se budou prodávat s různě velkými paměťovými kartami. Cena se samozřejmě bude lišit. Rozhodně se proto před koupí vyplatí se přesvědčit, jak velká karta je právě ve vašem balení, zejména když vám cena bude připadat vyšší.

