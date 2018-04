Sony Ericsson P800 – pozdě, ale přece (první dojmy)

Jestli lze nějaký mobil nazvat nejočekávanějším v roce 2002, pak je to rozhodně Sony Ericsson P800. Po jarním oficiálním představení na něj uživatelé čekali více než tři čtvrtě roku. V polofinálních verzích již byl k dispozici na konci léta, ale do prodeje se dostává až teď. Nokii 7650 přinejmenším u nás v desetitisícových prodejích už nedožene, ale i pár tisíc P800 prodaných v roce 2003 budou v Sony Ericssonu jistě považovat za úspěch.

Vzhledem k tomu, co se o P800 již napsalo, již asi každý ví, že jde o chytrý mobil s multimediálními funkcemi. Z P800 totiž uděláte téměř plnohodnotný multimediální kapesní počítač, ale přitom zůstává stále telefonem, který vám nebude trhat kapsu. My jen doplníme, že P800 má velký barevný displej, velmi zajímavě řešenou číselnou klávesnici (je odjímatelná) a velký barevný dotykový displej.

Jaký je správný prstoklad?

První, čeho si na P800 všimnete, pokud jej znáte jenom z fotografií, je skutečnost, že není tak velký, jak na obrázcích vypadá. Malá dívčí ruka bude mít asi s držením P800 problémy, ale do dospělé dlaně padne jako ulitý. Všechny tlačítka jsou při držení v dlani pravé ruky na dosah palce; ovládací kolečko na levé straně můžete bez problémů kontrolovat ukazováčkem nebo prostředníčkem. Totéž platí i pro držení v levé ruce, jenom na dlouhé prsty připadne ovládání foťáku a tlačítko pro spuštění internetového prohlížeče. Pokud ale jásáte nad dokonalostí designérů Sony Ericssonu, uvědomte si, že podobnou ergonomii vyznávají a úspěšně implementují i jiné firmy. Například Nokii 7650 lze charakterizovat naprosto stejně.

Vůči ergonomii ovládání máme jenom jednu zásadní výtku. Pokud držíte mobil v dlani a chcete palcem ovládat spoušť foťáku na pravé straně mobilu, může vám pokrčený ukazováček překážet při focení. Pro srovnání použijeme Nokii 7650 – s tou můžete fotit jenom tehdy, když vysunete klávesnici a tím odkryjete objektiv. Jenže odsunutí provádíte tak, že palec opřete o joystick a zatlačíte horní část mobilu dopředu. Všechny ostatní prsty tak zůstanou na spodní části s klávesnicí a palcem ovládáte spoušť. Prsty na lidské ruce totiž fungují tak, že ukazováček je při stisku naproti palce. Jestli nevěříte, zkuste si poslepu vzít do ruky mobil (nebo třeba hrnek s kávou, tam je to zřetelnější) a pak se podívejte, v jaké poloze máte prsty. Samozřejmě tyto naše poznatky neplatí pro každou ruku, ale během krátkého testování jsme se nesetkali s opakem.

Bezproblémové ovládání

Operační systém Sony Ericssonu P800 je Symbian ve verzi 7. Jistě se najdou i výhrady k tomuto systému, ale my jej v tomto konkrétním případě musíme pochválit. Symbian 7 je jako šitý na míru chytrým telefonům, a to nejen svojí architekturou, ale i ovládáním. Není to samozřejmě jenom záležitost producenta operačního systému, ale i Sony Ericssonu. Každopádně si buďte jistí, že celý mobil se dá ovládat prostřednictvím dotykového displeje, nebo ovládacího kolečka na levé straně (dá se jím točit nebo mačkat do tří směrů) za pomocí příklopné klávesnice.

Existují samozřejmě některé aplikace, které bez použití dotykového displeje ovládat nemůžete, ale ty se téměř výhradně týkají multimedií nebo organizéru a v takovém případě máte stejně klávesnici odklopenou, takže využíváte celý displej a nutnost použít i dotykové pero vám vadit nebude. Možná naopak – v takovém případě je ovládání přes displej mnohem pohodlnější.

Menu je logicky uspořádáno a je poměrně dost intuitivní. K celému menu se dostanete jenom po odklopení klávesnice – jinak máte k dispozici menu zkrácené. Obsahuje šest hlavních skupin: zprávy, kontakty, telefon, kalendář, internetový prohlížeč a aplikace. Obsah prvních pěti je jasný, v poslední skupině "aplikace" je zbytek funkcí. Dá se říct, že v prvních pěti skupinách menu je manažerský telefon a v poslední kapesní počítač.

Je to vůbec klávesnice?

Sony Ericssonu se velmi zajímavě podařilo vyřešit kompromis mezi velikostí displeje, mobilu a použitelností klávesnice. Ta je u P800 odklopná. Nejde ale ovšem o aktivní klávesnici, ale jenom kryt displeje s klávesami. V okamžiku, kdy se klávesnice přiklopí k displeji, stiskne se senzor v jejím kloubu a na dotykovém displeji se spustí virtuální klávesnice (tu si můžete i sami aktivovat). Když stisknete klávesu na klávesnici, ta se dotkne vyhrazeného prostoru na displeji a simuluje se tak stisk na virtuální klávesnici. Nejde ale o nic revolučního, Ericsson již ten samý koncept použil u R380.

Kvalita samotné klávesnice je poměrně dobrá. Je sice dost tuhá, takže na žádné rychlopsaní textovek to není, ale pokud více voláte, než píšete zprávy nebo e-maily a nebo nechcete psát na virtuální počítačové klávesnici, tak vám bude stačit. Na rozdíl od jiných mobilů se můžete utěšovat i tím, že, až se trošku rozviklá, můžete si pořídit jinou, protože klávesnice je samozřejmě odjímatelná. P800 totiž na číselné klávesnici není díky existenci virtuální nijak závislý.

Pro koho je P800 určený?

Sony Ericsson P800 je z pohledu hardwaru velmi povedený – tedy samozřejmě z prvního pohledu. Na druhý pohled si budete muset počkat do recenze. Líbil se nám ale i při hodnocení funkcí a samozřejmě aplikací. Pokud vás zajímají především multimedia, potom vás samozřejmě okouzlí digitální fotoaparát s velmi dobrou ovládací aplikací. Můžete si totiž nastavovat parametry snímání (jas, kontrast, typ osvětlení ad.) a naprostým unikátem je samospoušť… Nemusíte mít ani obavy o velikost volné paměti pro fotografie – volná RAM dosahuje velikost 10 MB.

Pokud by vám to snad nestačilo pro hudební (MP3 – kvalita přehrávání je opravdu velmi dobrá) nebo video (MP4) soubory, potom se můžete spolehnout ještě na paměťové karty MemoryStick Duo. V základním balení je karta o kapacitě 16 MB. Podle našich informací se v budoucnu budou dodávat karty s větší kapacitou, ale zřejmě bude takové balení i lehce dražší.

Přestože se z předchozího popisu multimediálních funkcí a aplikací zdá, že mobil je určený spíše pro zábavu, není tomu tak. Kvalita aplikací pro fotoaparát nebo pro zprávy je sice na vyšší úrovni než u ryze zábavních modelů, ale největší výhoda P800 oproti konkurenci je v organizéru a především možností synchronizace s Outlookem a Notesy. A když mobil připojíte k počítači, můžete jeho adresářovou strukturu procházet v průzkumníku, stejně jako jej kompletně můžete nastavit z počítače. Ovládací program se jmenuje PC Suite, ale s tím, který je dodávaný s Nokiemi, ho nemůžete srovnávat – je na úplně jiné úrovni.

Teenager zkrátka P800 nevyužije tolik jako manažer nebo náročnější uživatel, i když by byl P800 nepochybně velmi potěšen. Limitem je samozřejmě také cena – nebyla ještě oficiálně upřesněna, ale částku výrazněji pod 20 tisíc očekávají jenom nenapravitelní optimisté.

Naše první dojmy z P800 jsou velmi dobré, ale s hodnocením, které vám pomůže při rozhodování o koupi, si raději počkáme až do recenze, kde můžeme zohlednit dlouhodobější zkušenosti. Tento postup se nám aktuálně velmi osvědčuje u jiného hodně očekávaného a již prodávaného mobilu od německého konkurenta Sony Ericssonu. Kdybychom totiž napsali recenzi ještě před Vánoci, vyzněla by úplně jinak, než jak vyzní nyní. A troufneme si tvrdit, že i přes drobné zpoždění s jejím vydáním to vám, čtenářům, jenom prospěje.