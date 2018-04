Sony Ericsson P800 – exkluzivní fotografie a preview

Drtivá většina majitelů mobilních telefonů si sice nikdy Sony Ericsson P800 nebude moci dovolit, ale přesto k němu s očekáváním vzhlížejí. Je to totiž symbolický produkt – může vrátit Sony Ericsson zpět na výsluní zájmu mas a současně i vytlačit Nokii ze současné pozice číslo jedna mezi komunikátory a chytrými telefony. P800 se totiž nachází někde mezi multimediální Nokií 7650 a špičkovým komunikátorem 9210i. A většinu majitelů těchto finských konkurentů dokáže P800 přesvědčit, že když už by současné mobily neměli rovnou vyhodit, měli by alespoň uvažovat o změně.

Jenže nic není tak jednoznačné, jak to může zpočátku vypadat. Když se s někým zasvěceným budete bavit o mobilech Sony Ericsson (a potažmo Ericsson, protože prakticky všechny nové mobily mají výrazný rukopis Ericssonu), postěžuje si na dvě věci. Modely určené pro méně náročné zákazníky jsou přecpané funkcemi, které jsou u konkurence obvykle o třídu výš. To takový mobil zdražuje, ale především odrazuje uživatele, kteří se bojí, že na ně bude moc složitý. Dalším problémem je, že než se mobil, který Sony Ericsson oficiálně představí, dostane do prodeje, uvedou konkurenti i několik modelů.

V případě pozdních uvádění do prodeje se u Sony Ericsson T100 zdálo, že tento problém již firma vyřešila (trvalo to přibližně měsíc). Jenže P800, oficiálně představený na jaře, se již měl prodávat. V cenících prodejců ho ale nenajdete; podle našich informací by je zájemci měli začít důkladněji studovat až před koncem roku. Polooficiální důvod zpoždění je zabudování rozhraní pro paměťové karty Sony MemoriStick Duo. To samozřejmě nezpůsobí zpoždění o několik měsíců – problémy zřejmě budou s nyní vysokými náklady na výrobu a se stabilitou celého mobilu.

Tohle je chytrý telefon

Jestliže až dosud nebylo jasné, jak by měl vlastně vypadat chytrý telefon (smartphone), aby to nebyl více telefon nebo více kapesní počítač (PDA), tak P800 do problematiky vnáší jasno. P800 je totiž skutečný chytrý telefon. U Nokie 7650 je více než zřejmé, že jde o vylepšený mobil. Stejně jako z různých DataPhonů a XDA či MDA přímo čiší, že to jsou především PDA a telefonní funkce tam jsou jaksi navíc.

Přitom design P800 není v ničem revoluční. Pro kapesní počítač je nejdůležitější velký displej. Vývojáři P800 se tak drželi osvědčeného konceptu a displej zabírá téměř celou plochu přední strany. U mobilů ale hraje velkou roli klávesnice – ta se u P800 dá připojit ve spodní části, sklopit k dotykovému displeji (tím se aktivuje aplikace simulující klávesnici mobilu) a normálně ji používat – stisk klávesy způsobí stisk dotykového displeje na odpovídajícím místě a k vytočení čísla tak nepotřebujete speciální dotykové pero (nebo sahat prsty na displej) jako u chytrých mobilů s Microsoft Pocket PC. Příklopná klávesnice má ještě jednu výhodu – působí jako kryt části displeje.

Na hardware a multimediální podporu si stěžovat nebudete

Displej je velmi kvalitní. Dokáže zobrazit 4096 barev při rozlišení 208 x 320 bodů. A to je pro operační systém Symbian 7 dostatečné (konkurenční Nokie v tuto chvíli používají Symbian 6, verze 7 bude zřejmě u nových modelů). K ovládání P800 slouží příklopná klávesnice, kolečko na boční straně (známé z mobilů Sony) a samozřejmě plastové pero pro dotykový displej, které je připevněné na boční straně, kde působí i jako kryt paměťové karty Sony MemoryStick Duo (s P800 se standardně bude dodávat i adaptér, který umožní číst MemoryStick Duo v zařízeních podporujících klasický MemoryStick).

Na nedostatek paměti si s P800 stěžovat jistě nebudete. Kromě MemorySticku (s P800 je dodávána kapacita 16 MB), na který zřejmě budete ukládat hudební soubory (MP3, WAV, AMR, AU), videoklipy (podpora je již v systému, mohou být ozvučené a mají rozlišení 176 x 144 bodů) a obrázky (BMP, WBMP, JPEG, GIF, PNG, MBM) obsahuje mobil 12 MB paměti RAM (specifikace dále hovoří o 16 MB paměti ROM a 16 MB flash). Tato paměť je samozřejmě sdílená a využívají ji i další aplikace v systému.

P800 pro práci a zábavu

Jestli chcete využívat Sony Ericsson P800 především pro práci, potom budete spokojení. Nejvíce vás asi bude zajímat organizér – ten je plně synchronizovatelný se stolními systémy a díky velkému displeji dokáže zobrazit opravdu dost informací. Zejména kalendář vás nadchne – je krásně přehledný. Potěší vás i prohlížeče dokumentů Office a absolutní podpora moderních datových přenosů – Bluetooth i GPRS. Internetový prohlížeč vedle WAPu 2.0 (barvy, zabezpečené připojení) umí i klasické internetové stránky, podporuje přímo XML a jako lahůdku pro fajnšmekry i cHTML (i-Mode). Samozřejmostí je i e-mailový klient.

Až vás práce omrzí, můžete si spustit některou ze spousty her, které jsou již v systému, nebo si je budete moci sami nahrát. P800 samozřejmě podporuje Javu (J2ME, kjava, pjava). Výborný je i prohlížeč multimediálních souborů a pochválit musíme i reproduktor. Polyfonní melodie zní opravdu polyfonně, a i když P800 nehraje v hi-fi kvalitě (to ani s tak malým reproduktorem nejde), velmi se o to snaží.

Dnešní mobil bez multimediálních zpráv MMS jako by nebyl a výjimkou není ani P800. Pro pořizování fotek a animací je určená kamera na zadní straně (parametry jde stále ještě o fotoaparát s možností kontinuálního snímání, podobně jako u Nokie 7650), se kterou pořídíte obrázky o rozlišení 640 x 480 při 24bitové barevné hloubce (16,7 milionu barev). Kvalita fotek odpovídá objektivu – jako náhrada foťáku nic moc, ale pro MMS a momentky postačující.

Ovládá se dobře, ale ještě je co zdokonalovat

Ať už je mobil sebevíc určený pro náročné uživatele, zajímající se o multimedia nebo manažerské funkce, případně ať je sebevíc chytrý, stejně musí být pohodlný při telefonování a použitelný pro psaní textových zpráv. Při telefonování je jasné, že pro menší dámskou ruku už je P800 velký. Opačnému pohlaví vadit nebude, do ruky padne perfektně (rozměry 117 x 59 x 27 mm). Zapomeňte ale na to, že budete mobil u ucha přidržovat dvěma prsty, 158 gramů takto neudržíte.

Pro psaní textových zpráv je příklopná klávesnice dobře použitelná. Otázkou ale zůstává, jak dlouho vydrží. Nicméně jde jenom o plast bez elektroniky, který nebude příliš drahý a lze jej snadno vyměnit. Při psaní textových zpráv můžete použít i virtuální počítačovou klávesnici a dotykové pero. Při práci s P800 ale narazíte na to, že jednou rukou se příliš dobře ovládat nedá. Na rozdíl od nejčastěji srovnávané Nokie 7650, u které je výsuvná klávesnice dobře použitelná a joystick není jako ovládací kolečko u P800 příliš daleko od kláves.

V tuto chvíli vůbec nemůžeme mluvit o reálné výdrži. K dispozici jsme totiž neměli finální verzi P800 a navíc jsme ji neměli ani dost dlouho na to, abychom mohli něco podobného hodnotit. Nicméně údajům výrobců o výdrži se již dá v poslední době věřit (před pár lety to tak nebývalo) a tak se zřejmě můžeme spolehnout na o něco méně než 13 hodin hovoru a 400 hodin pohotovostního režimu. O výdrži při používání P800 jako kapesního počítače Sony Ericsson nikde nepíše. My tuto dobu odhaduje na o něco více než je udávaná doba hovoru, možná 20 hodin (soudíme tak podle údajů u podobných typů zařízení).

Očekávaný duel: P800 vs N7650

Na P800 již netrpělivě čekají ti, kdo nyní reálně uvažují o koupi Nokie 7650. Zběžný pohled na schopnosti obou mobilů totiž naznačuje, že jsou to přímí konkurenti. Také v redakční poště se množí žádosti o srovnání právě těchto dvou mobilů. Je pravda, že oba přístroje jsou trošku jiné. Nokia 7650 je mnohem více mobil než Sony Ericsson P800. Ovládání jednou rukou je na 7650 pohodlné, zatímco u P800 značně problémové. Pokud chcete více manažerských funkcí, tak sáhnete po P800. V možnosti číst dokumenty Office, v kalendáři, úkolovníku a organizéru nemůže 7650 rozhodně konkurovat. Právě těmito možnostmi ale P800 útočí i na Nokii 9210i. Pokud totiž nechcete psát delší texty, tak prakticky nemáte důvod si vybrat 9210i před P800 (a to samozřejmě můžete počítat i s možností, že v budoucnu si k P800 připojíte externí klávesnici přes Bluetooth).

Problémem P800 by ale mohla být cena. V době uvedení, tedy v zimních měsících (spíše prosinec než listopad) se cena P800 bude zřejmě pohybovat těsně pod 20 tisíc korun. Jenže předpokládaná reálná cena Nokií 7650 by se v té době mohla pohybovat mezi 11 – 14 tisíci korunami a k pětadvacetitisícové hranici se jistě bude blížit i cena 9210i, která může zákazníkům nabídnout to, co P800 nikdy ne – je to zkrátka Nokia (což z pragmatického hlediska znamená přinejmenším kompatibilní příslušenství se staršími modely Nokií). Pokud si nyní chcete kupovat 7650 s tím, že ji po zahájení prodeje P800 prodáte a koupíte si Sony Ericsson, potom počítejte s tím, že o pár tisíc přijdete. Je to ale rozumný postup, pokud podobný telefon chcete již nyní.

Šanci má velkou, ale nesmí ji promarnit

Sony Ericsson P800 je velmi povedený telefon – ale je na něm ještě dost práce na to, aby mohl být považován za téměř dokonalý. Z funkčního hlediska konkurenci nemá a v tuto chvíli obstojí i vedle konkurentů s Microsoft Pocket PC. A není důvod, proč by neměl obstát i proti chytrým telefonům se systémem Microsoft Smartphone 2002; systém Symbian 7 v principu umí to samé a možná ještě víc. Jediné, co může zbrzdit jeho nástup na trůn krále mobilních telefonů současnosti, je již zmiňovaná cenová konkurence a další zpoždění v uvádění do prodeje. Sony Ericsson při propagaci P800 dává k dobru slogan: Někdo říká, že to je telefon. My říkáme, že to je P800. K tomu snad nelze dodat nic jiného, než že se ještě uvidí…