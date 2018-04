Sony Ericsson P1i: jak málo stačilo k dokonalosti (test)

Už první zprávy o chystaném novém smartphonu od Sony Ericssonu vzbudily v mobilní komunitě lehkou nervozitu. Přece jen už od legendární bondovské R380 či revoluční P800 čeká pravidelně na nový telefon z této kategorie poměrně hodně nedočkavých uživatelů.

Zároveň je ale pravda, že v posledních letech ztrácel Sony Ericsson v této kategorii rychle pozice. Nebylo divu, to co bylo u P800 ve své době naprosto unikátní a úžasné, u P990 a jejích předchůdců bylo už tak trochu nudné.

Z katalogu mobilů

Předchůdce P990, první model s podobně řešenou klávesnicí M600, a samozřejmě nekorunovaný král Nokia E90.

Kapitoly recenze

Vzhled a konstrukce

Displej a klávesnice

Baterie

Telefonování a zprávy

Data a organizace

Zábava

Shrnutí

Obsah balení:

Sony Ericsson P1, Li-Pol baterie, USB kabel, stojánek, nabíječka, stereo sluchátka, náhradní stylus, kožené pouzdro, karta Memory Stick Micro 512 MB

Za poslední dobu se totiž mobilní svět změnil, a hlavně v posledních dvou letech se už smartphony hodně přiblížily běžným telefonům. A naopak – běžné telefony zvládají mnoho z toho, proč jsme si ještě nedávno museli pořizovat smartphone.

Vývojářům v Sony Ericssonu tedy nezbylo než se nad řadou P pořádně zamyslet a přijít s něčím novým. A tak se zrodil Sony Ericsson P1i, nejlepší smartphone této značky. Vzhledem k velmi dobré výbavě má skutečně našlápnuto k tomu, aby pomohl získat zpět ztracené pozice. Bude to mít ale zatraceně těžké.

Vzhled a konstrukce

U pracovních telefonů, a Sony Ericsson P1i jím přes všechny svoje zábavné funkce je, se obvykle designéři drží trochu zpátky. Je to celkem logické, málokomu by se chtělo na extrémně důležitém obchodním jednání vytáhnout růžový telefon. V případě P1i byla ovšem konzervativnost designérů možná až příliš přehnaná. Telefon vypadá na první pohled trochu nudně, na druhou stranu, s ostře řezanými hranami se v poslední době zas tak často nesetkáváme.

Navíc v konzervativnosti designu se skrývá poměrně velká elegance, něco jako večerní oděv – nic extravagantního, přesto vyjadřuje vkus a důstojnost. Zkrátka Sony Ericsson P1i je telefon ve fraku, který se rozhodně neztratí ani v té nejlepší společnosti. Navíc výhodou konzervativního designu je to, že tolik nepodléhá módním trendům. Vezměme si zrcadlové mobily, ty jsou letos rozhodně in, ale za rok?

Dobře, uznáváme, že mobil je spotřební zboží, které se mění poměrně často. Na druhou stranu, znám řadu lidí, kteří ještě stále mají svoji P800 a nechce se jim ji měnit. Ať budou módní trendy v mobilním byznysu jakékoli, Sony Ericsson P1i si svou eleganci zachová.

Kombinace černé a stříbrné je velmi elegantně dotažena červenými numerickými klávesami. Zdá se to jako detail, ale na premiéře tohoto telefonu v Londýně jsme měli možnost srovnat dva prototypy – jeden měl číslice standardně bílé, druhý červené. Celkovému dojmu z telefonu to rozhodně prospělo.

Tradičně pochvalu (alespoň co se týká produktů střední a vyšší cenové kategorie) si zaslouží Sony Ericsson za dílenské zpracování. Všechny díly drží velice dobře pohromadě, a to včetně zadního krytu baterie. Telefon nemá tendenci vrzat a v ruce se drží opravdu dobře. Možná jen lidé s drobnější rukou budou mít vzhledem k rozměrům – 106 x 55 x 17 mm – trochu problém. Ale telefon je jen o málo větší než Nokia N95 a stejně velký jako N93i, navíc o něco tenčí než obě Nokie. Je i docela lehký, váží slušných 124 gramů.

Displej a klávesnice

Jako jeden z mála přístrojů na trhu (ano, vím, že zdaleka není jediný a přístrojů s Palm OS nebo Windows Mobile je hned několik) nabízí Sony Ericsson P1i kombinaci dotykového displeje a QWERTY klávesnice, takže máme možnost skutečně efektivně kombinovat ovládání tak, aby nám vyhovovalo. O něco podobného se Sony Ericsson pokusil už u P990, tam byla ale klávesnice tak malá, že se v podstatě nedala používat.

U modelu P1i sáhli designéři po stejné klávesnici jako u modelu M600. Tedy 20 kolébkových kláves, přičemž na každé z nich jsou dva znaky (respektive čtyři při započtení znaků dostupných přes klávesu Alt). Když jsem poprvé dostal do ruky M600, neušetřil jsem designéry hodně nelichotivých jmen. Teprve po několika dnech jsem téhle koncepci přišel na chuť a přiznávám, že u Sony Ericssonu P1i mě naprosto nadchla. Na tohle rozložení kláves si člověk musí zvykat, ale potom už se dá psát opravdu rychle. Teď už si klidně troufnu na kratší text nebo e-mail.

Displej má úhlopříčku 2,6“ (rozměry 51 x 39 mm), je tedy zhruba stejně veliký jako u Nokie N95. Pracuje v rozlišení 240 x 320 bodů a zvládne 262 144 barev. To je sice méně než v současné době populárních 16 milionů, ale rozdíl není při používání telefonu téměř patrný. Displej je dobře čitelný a to dokonce na přímém slunci. Navíc pro některé funkce (prohlížení webu) lze telefon přepnout na šířku, přesto by určitě řada uživatelů ocenila větší rozlišení.

Naprosto dokonale ovšem funguje dotykový displej. Skvělé je, že spoustu položek lze vybrat nebo potvrdit přímo prstem, aniž by bylo nutné vytahovat stylus (dotykové pero). Ten je možná až příliš útlý, ale to je daň za rozměry telefonu. Navíc je podobná velikost stylusu v poslední době zřejmě standardem. Velmi dobře funguje i rozpoznávání písma, znaky jsou většinou rozpoznány korektně, takže se dá na displeji dobře a rychle psát. Jako obvykle funguje rozdělení displeje na sekci písmen a číslic. Bohužel v tomto případě chybí podpora českých znaků, ty lze zadávat jen pomocí softwarové klávesnice, což při editaci textů trochu zdržuje.

Kromě klávesnice a displeje je tu pochopitelně Jog Dial, který k této řadě Sony Ericssonu neodmyslitelně patří. Na rozdíl od předchozích generací dovoluje listovat jen nahoru a dolů, případně potvrdit výběr. Zmizela tedy možnost pohybu dopředu a dozadu. Přiznávám, že mi to občas trochu chybí, ale podle informací, které jsme dostali v Londýně, to má prozaický důvod. Trojrozměrné tlačítko bylo poruchovější.

Vedle kolečka se nachází poměrně velký kovový výstupek poutka. Je to nejen zajímavý designový prvek, ale má i praktický význam – má chránit Jog Dial od náhodného stisku v kapse nebo na stole. Kromě něj najdeme na levém boku telefonu ještě klávesu pro návrat o krok zpět, na pravém pak kromě slotu pro paměťovou kartu Memory Stick Micro klávesu pro přístup k webu a spoušť fotoaparátu.

Baterie

V základní výbavě přístroje najdeme Li-Pol baterii BTS-40. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet zhruba 18 dní v režimu stand-by nebo 10 hodin hovoru. Musíme uznat, že právě výdrž baterie nás velmi příjemně překvapila. I při poměrně intenzivním používání včetně wi-fi a datových přenosů vydržel telefon dva, spíše tři dny.

Při běžném používání nebyl problém nabíjet po čtyřech či pěti dnech. Po zkušenostech s Nokií N95, která se jen výjimečně dožije večera, je to opravdu příjemné. O něco vyšší výdrž má telefon v 2G sítích, takže pokud zrovna nepotřebujete datové přenosy, můžete vypnout 3G v menu a prodloužit tak výdrž baterie.

Telefonování a zprávy

Pro smartphony je jednou z klíčových věcí skutečně komfortní telefonní seznam, nějakých 1000 položek ale dnes zvládne většina telefonů. Od smartphonu chceme něco víc, chceme skutečně komfortní kontakty s množstvím položek, na které jsme zvyklí z počítače.

V tomto směru uspokojí Sony Ericsson P1i i ty nejnáročnější požadavky. Kromě poměrně velkého množství položek, které u nového kontaktu najdeme automaticky, můžeme ještě u každé záložky přidat několik dalších řádků. Přes veškerou snahu se nám nepovedlo najít položku, která by v telefonním seznamu chyběla. Tedy z těch, které mají smysl.

Paměť na kontakty je sdílená, vzhledem k tomu, že telefon je vybaven 256 MB Flash paměti a z toho je nějakých 160 MB k dispozici pro uživatelská data, je poměrně nepravděpodobné, že bychom narazili na nedostatečnou kapacitu telefonního seznamu. Podobně jako u modelu P990 je k dispozici i skener vizitek, velmi užitečná funkce – jednoduše vyfotíte vizitku, skener ji automaticky analyzuje a přidá do telefonního seznamu.

Na rozdíl od P990 programátoři poněkud zapracovali a rozpoznávání je mnohem spolehlivější. Stále jsou problémem některé české znaky, u některých vizitek se navíc neodhalí některé položky. Přesto je to funkce velmi užitečná a opravit špatně rozpoznané znaky je pořád méně práce, než opsat celou vizitku.

Asi nikoho nepřekvapí, že telefon této kategorie podporuje SMS a MMS zprávy. Můžeme je psát buď na klávesnici nebo rozpoznáváním znaků. V obou případech nám telefon automaticky v horním řádku nabízí možné varianty slov, které pak stačí jen vybrat a potvrdit. Pokud je jedna varianta, telefon ji rovnou nabídne do textu. Poměrně příjemné je, že při psaní se přístroj rychle učí, takže po kratším používání bude nabízet skutečně ta slova, která používáte.

Pochopitelně nechybí ani podpora e-mailů. V telefonu můžeme mít více e-mailových účtů a přirozeně si dokáže poradit i s přílohami. Vzhledem k další výbavě lze většinu příloh dokonce rovnou editovat, nebo alespoň prohlédnout. P1i podporuje jak IMAP4, tak POP3 a v případě SMTP nechybí možnost zabezpečeného připojení. V nastaveních lze poměrně komfortně nastavit, jak velké zprávy se mají přijímat automaticky, či jestli chceme stahovat jen hlavičky. Komfort obsluhy e-mailů je hodně blízko Windows Mobile, která jsou v této oblasti skutečně na špici.

Data a organizace

U přístroje této kategorie je velice důležitá možnost vzdálené synchronizace. Sony Ericsson P1i je v tomhle více než silný v kramflecích. Kromě standardního SyncML totiž podporuje i synchronizaci přes ActiveSync. Lze ho tedy vzdáleně synchronizovat s Microsoft Exchange Serverem, který používá řada firem. Ten na rozdíl od BlackBerry nevyžaduje žádné další služby u operátora a navíc je u novějších verzí Exchange podpora už součástí dodávky.

V předem nastavených intervalech se tak mohou vzdáleně aktualizovat údaje z vašeho Outlooku přímo do telefonu. I pokud se vaše firma rozhodne pro BlackBerry, nemusíte P1i zahodit. Pro tento přístroj je k dispozici BlackBerry Connect, takže i s BlackBerry Enterprise Serverem lze bez problémů synchronizovat údaje.

Jak už jsme se zmínili, kromě standardních sítí 900/1 800 a 1900 MHz podporuje P1i i sítě 3G a tedy i datové přenosy rychlostí přes 300 Kbps. Je trochu škoda, že chybí podpora HSDPA a podle všeho i EDGE. Na premiéře v Londýně sice tvrdil šéf Sony Ericssonu, že přístroj EDGE podporuje, ale ve specifikacích po podpoře EDGE není ani vidu ani slechu. Navíc ani při používání to nevypadá, že by telefon EDGE zvládal.

Pro rychlejší připojení k internetu tak můžeme využít jen wi-fi. Sice je podporován jen standard 802.11b, ale přístroj je s ním opravdu svižný. Internetové stránky vypadají v integrované Opeře velmi dobře, lze zapnout i přizpůsobení stránek displeji, případně ho otočit na šířku. Při prohlížení webu si člověk sice trochu zavzpomíná na 800 bodů u Nokie E90, jinak lze ale většinu informací korektně najít.

S počítačem lze P1i propojit pomocí standardně dodávaného USB kabelu. Ten může i dobíjet, pokud si to nastavíme v telefonu. To je docela výhodné – pokud totiž nechceme například zbytečně zatěžovat baterky v notebooku, nabíjení vypneme. U stolního počítače ho naopak zapneme a nemusíme se už více starat o nabíječku. Možná, že časem si i v Nokii všimnou, že do USB kabelu jde proud. Tedy spíše může jít.

Pokud nesáhneme po kabelu, máme k dispozici ještě Bluetooth, a také IrDA port. Při připojení přes USB si můžeme vybrat i režim Mass Storage, který dovolí snadné kopírování dat na paměťovou kartu.

Poměrně dobře je navíc vyřešeno připojování, pokud nechceme, telefon zbytečně neobtěžuje a sám vybere nejrychlejší připojení, které je k dispozici. Doma se bude například automaticky připojovat přes domácí wi-fi. Datové účty lze rozdělit do skupin a v nich nastavit prioritu. Můžeme si ale vybrat skupinu, přes kterou se chceme připojovat. V praxi to funguje skutečně spolehlivě.

V základní výbavě přístroje najdeme i prohlížeč PDF a pak také kompletní QuickOffice s možností editace dokumentů. Ve spojení s QWERTY klávesnicí zjistíme, že než čekat na start notebooku, je efektivnější menší úpravy udělat na telefonu. Pochopitelně, velikost displeje je pořád limitující, ale pro práci na cestách je Sony Ericsson P1i skutečně dobrý nástroj.

Přirozeně, že vzdálená i lokální synchronizace se netýká jen telefonního seznamu či e-mailů, ale také kalendáře a úkolů. I v těchto případech nabízí P1i komfort podobný Outlooku na počítači a zřejmě nenajdeme položku, která by chyběla. Kalendář je graficky velmi povedený, pod přehledem dnů se zobrazují jednotlivé položky svázané s vybraným dnem. To umožňuje rychle získat přehled. Je trochu škoda, že ve stand-by režimu displeje se u kalendáře zobrazuje jen počet položek na dnešní den a ne jako u S60 i události. Stačí ale jediný stisk Jog Dial, takže to tolik nevadí.

Tradičně velmi dobrý je budík. Vlastně tři nezávislé budíky umožňující nastavení opakování v různé dny nebo třeba jen v pracovní dny. Kromě toho jsou k dispozici i stopky a poměrně propracovaný konvertor. Ten si poradí nejen s měnami, ale i různými mírami – převod z palců na milimetry či metry není žádný problém, stejně jako teploty či váha nebo tlak.

Podle specifikace by měl P1i zvládnout i podporu VoIP. V přístroji, který jsme měli k dispozici na test, ovšem žádný klient standardně dodáván nebyl. Zkoušeli jsme ale poměrně podařený program Fring a s tím si poradil bez problémů. Při použití SIP účtu a wi-fi připojení byl hovor navíc poměrně kvalitní bez výraznějšího zpoždění.

Drobné problémy měl naopak Sony Ericsson P1i s některými Java aplikacemi. Většina fungovala korektně, například u Jimma se ale nezobrazovaly texty v nastavení, a aplikace se také čas od času spustila až na podruhé. Jinak ale fungovala, stejně jako Opera Mini.

Zábava

I když je Sony Ericsson P1i plnokrevným manažerským modelem, nudit se s ním opravdu nebudete. Vývojáři tvrdili, že se snažili o jakýsi kompromis mezi manažerským a zábavným telefonem. To se jim asi úplně nepovedlo, přece jen zábavné funkce jsou spíše v pozadí. Přesto ale nic důležitého nechybí. Přístroj si poradí s Java hrami a pochopitelně podporuje i technologii Sony Ericssonu pro 3D hry.

Kromě toho je tu multimediální přehrávač. Při přehrávání hudby je k dispozici přehrávač, který si příliš nezadá s Walkmany stejné značky. Hudbu můžeme uložit na paměťovou kartu, součástí dodávky je karta s kapacitou 512 MB, ale přístroj podporuje až 4GB karty. Přehrávač skladby korektně roztřídí podle ID3 tagů, takže si se strukturou nemusíte lámat hlavu. Kromě MP3 přehraje i AAC-LC, eAAC+, AAC+, HE AAC, AMR-NB, AU, iMelody, MIDI, SP-MIDI, RMF, WAV, WMA, XMF, DLS, Real Audio 8. Nechybí ani podpora DRM.

Když dojdou skladby na paměťové kartě, můžeme ještě zkusit FM rádio. To navíc podporuje RDS, což je docela příjemné. Navíc je tu TrackID, která nám umožní vyhledat informace o části skladby z rádia nebo nahrané přes mikrofon. K tomu, abychom si mohli hudbu nerušeně užívat, určitě přispěje i podpora Stereo Bluetooth profilu (A2DP), to aby dráty sluchátek neobtěžovaly. Pro lepší reprodukci nabídne P1i zdůraznění basů díky technologii Mega Bass.

Kromě hudby si na P1i můžeme i pustit film, poradí si totiž s poměrně širokou paletou formátů – MPEG-4 (H.263, H.264), AAC-LC, AMR-NB, 3GPP, RealMedia, WMV. Zejména díky podpoře H.264 není žádný problém, aby nám přístroj nahradil třeba v letadle videopřehrávač. Dva filmy baterka vydrží. Nechybí ani podpora streamovaného videa.

Je jen trochu škoda, že i v případě spuštění ve Flight módu musí být v přístroji SIM karta. Když už mluvíme o SIM kartě, P1i vyžaduje novější typy SIM karet. Ty úplně první vydávané v Česku před rokem 2000 v přístroji nefungují.

Jak už jsme prozradili v souvislosti se skenerem vizitek, na zadní straně telefonu se nachází i objektiv fotoaparátu. Ten má ohniskovou vzdálenost 4,8 mm a nechybí mu ani automatické ostření. Fotoaparát má rozlišení 3,2 Mpix a v menu máme k dispozici podobná nastavení, jako u levnějších CyberShotů – můžeme nastavit vyvážení bílé, 4 barevné režimy, makro a několik dalších položek. Fotografie z přístroje patří rozhodně k lepšímu průměru. Barevné podání je poměrně věrné a snímky jsou ostré. Ačkoli podobně jako ostatní fotomobily, i P1i trpí rychlým poklesem ostrosti směrem k okrajům snímku. Při porovnání s Nokií N93i, která má lepší objektiv a stejné rozlišení, se Sony Ericsson P1i rozhodně neztratí.