Sony Ericsson: nástupce K750i možná už v úterý (fotografie)

Dobře informovaný švédský server Mobil.se zveřejnil informace o představení nových modelů od Sony Ericssonu v úterý 28. února. Mezi novinkami by měl být i nástupce známého Sony Ericssonu K750i. Na prvního března je navíc naplánována tisková konference české pobočky.

Nejočekávanější novinka s kódovým označením Wilma by měla podle některých informací podporovat UMTS a ve výbavě by se měl nacházet 3,2 megapixelový fotoaparát. Novinka by měla mít také inovované menu. Více o Wilmě zde...

Podle švédského serveru by měl být také představen nástupce 3G véčka Z800 a možná také low-endový model. Pokud Sony Ericsson v úterý nové modely opravdu představí, budeme vás o tom aktuálně informovat.

Aktualizováno: V záhlaví článku vidíte zatím nejkvalitnější snímek, který pochází z diskusního fóra německého serveru Telefon-treff.de a pravděpodboně zachycuje připravovaný model.