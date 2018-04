Sony Ericsson na CeBITu: Z1010 trochu přerostlý, ale technicky dokonalý

Sony Ericsson Z1010 bude na začátku léta zřejmě nejlepším mobilem, který bude existovat pro sítě GSM. Půjde i o jeden z nejlepších telefonů pro sítě UMTS. Proto nás trošku překvapilo, že na CeBITu se Sony Ericsson prezentaci Z1010 příliš nevěnoval a zájemci o tento mobil jej museli spíše hledat. Když jsme se konečně k jednomu z prototypů dostali, pochopili jsme, proč Z1010 Sony Ericsson před potenciálními zákazníky spíše schovává. Mobil vypadá velmi hezky. Totéž lze prohlásit o menu. Jenže v menu funguje jenom první úroveň a několik dalších položek. Ukazovaná Z1010 byla těžkým prototypem, který v té době ještě neuměl ani pořádně telefonovat nebo posílat textové zprávy.

Bez těchto základních funkcí je až zbytečné popisovat další multimediální vlastnosti, které rozhodně stojí za zaznamenání. Na základě toho, co jsme na CeBITu viděli, si dovolíme trochu zapochybovat o tom, zda zvládne Sony Ericsson zahájit prodej Z1010 v druhém čtvrtletí tohoto roku. Vzhledem k tomu, že prezentovaný vzorek měl problémy s telefonováním, bychom byli hodně překvapení, kdyby se v průběhu pár týdnů podařilo vývojářům zajistit plnou kompatibilitu se sítěmi GSM i UMTS - nejen při hovoru, ale i při přenosech dat. Možné je ovšem i to, že ve skutečnosti je Sony Ericsson s vývojem mnohem dále a na CeBITu ukazoval skutečně jenom vzorek. Ale pro jistotu budeme pesimisty (či realisty?), abychom zbytečně nečekali na něco, co po vzoru svých předchůdců (R520, R600, T39, T68, P800...) přijde na trh s několikaměsíčním až téměř ročním zpožděním.

Na fotografiích vypadá Z1010 jako malé kompaktní véčko. Ve skutečnosti jde ale o poměrně velký mobil, i když přijatelně lehký (oficiální rozměry a hmotnost nejsou k dispozici, jde o naše subjektivní dojmy). V současnosti je k dispozici pouze jedno barevné provedení, kombinace červené a stříbrné. Sony Ericsson Z1010 je klasické véčko, s integrovanou anténou. Na horní části je malý informační displej s rozlišením 101 x 80 bodů, schopný zobrazit čtyři odstíny šedé. Po stránách je konektor pro kabel USB, slot pro MemoryStick Duo (v základní výbavě je 16 MB), několik ovládacích tlačítek (ovládání hlasitosti, spoušť kamery/foťáku), port IrDA a systémový a nabíjecí konektor. Dobrou zprávou je, že Z1010 má kompatibilní konektor s předchozími modely, takže veškeré existující příslušenství pro mobily Sony Ericsson a novější Ericssony je možné použít i s Z1010. Výjimkou je samozřejmě držák mobilu v autosadě hands-free, ale ten lze vyměnit.

Hlavní displej Sony Ericsson Z1010 dokáže zobrazit až 65 tisíc barev při rozlišení 176 x 220 bodů. Displej je aktivní a je poměrně dost kontrastní. Líbily se nám i grafické prvky a podobně jako u modelu T610 musíme celý design menu velmi pochválit. Bohužel už kvůli zmiňované nefunkčnosti většiny položek jsme nemohli chování mobilu řádně vyzkoušet a projít celé menu. Z tohoto důvodu se nebudete také příliš rozepisovat o klávesnici. Ta se jevila jako dobře použitelná, ovšem to musí prokázat až delší uživatelský test. Výhradu máme stejně jako u T610 k filozofii ovládacích tlačítek. Jejich funkce a rozložení je nezvyklé a uživatelé si budou muset zvykat. Pokud už předtím používali některý z mobilů (Sony) Ericsson, budou mít asi problémy. Ale příliš pochopitelné nejsou ovládací klávesy ani pro současné majitele Nokií či Siemensů.

Sony Ericsson Z1010 se pyšní podporou videopřenosů. Pod displejem je digitální kamera, která je určená právě pro snímání volajícícho (nelze ji použít pro nic jiného). Druhá kamera je umístěná na zadní straně mobilu. Je možné ji použít i pro pořizování fotografíí (s maximálním rozlišením 640 x 480 bodů). Není nám dost jasné, proč se Sony Ericsson rozhodl pro dvě kamery (a tím pádem pro pořízení dvou optických jednotek) a nikoliv pro jednu otočnou. Sice by Z1010 měl umožňovat kombinovat snímaný obraz z obou kamer (příjemce uvidí obličej volajícího i to, co vidí), ale pokud tato funkce nebude uspokojivě fungovat, jsou dvě kamery zbytečné a navíc nákladnější než jedna otočná. Ta navíc uspokojí většinu potřeb svých majitelů.

Pokud by Sony Ericsson Z1010 byl plně funkční již dnes, šlo by o velmi dobrý a zajímavý mobil. Stejná charakteristika by platila v případě skutečného zahájení prodeje na začátku léta. Jestli se ale švédsko-japonskému výrobci mobilů nepodaří termín dodržet a s prvními funkčními mobily pro UMTS přijde až v druhé polovině roku nebo v závěru roku, bylo by lepší, kdyby Z1010 řádně přepracoval a přišel na trh rovnou s několika designovými a funkčními variantami. Jinak mu hrozí, že si jenom "trhne ostudu" a jako obvykle utopí velké peníze ve vývoji technicky dokonalého mobilu, o který nebude na trhu příliš velký zájem vinou různých uživatelských nešvarů a nedotažeností.