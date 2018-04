Sony Ericsson Mobile bude Nokii tvrdým konkurentem

Od 1. října existuje nový výrobce mobilů - společnost Sony Ericsson Mobile. A jak nová firma vznikla? Výrobce především spotřební elektroniky Sony a výrobce především telekomunikační infrastruktury Ericsson vyčlenili zrovna nepříliš obchodně úspěšné divize vyrábějící mobilní telefony a sestavily z nich společnosti. V pondělí večer pak posvětil fúzi i antimonopolní úřad Evropské Unie, který už v minulosti zablokoval vznik několika společných podniků v hodnotě až desítek miliard korun. Nový souboj o největšího výrobce mobilů tak může začít.

Nová firma nemluví švédsky ani japonsky, ale anglicky

Obě společnosti, Sony i Ericsson, mají v nové firmě stejný podíl. Sony Ericsson Mobile sídlí v Londýně; dalších 3500 především vývojových pracovníků pracuje v Německu, Švédsku, Japonsku a USA. Prezidentem společnosti je zástupce Sony Katsumi Ihara; za Ericsson dohlíží na chod nového podniku z pozice viceprezidenta Jan Wäreby. Anglie se zřejmě stane příštím centrem výrobců mobilů - vedle Sony Ericsson Mobile zde sídlí mladé, ale dynamické Sendo, evropskou centrálu zde má i Panasonic a Motorola.

Sony Ericsson Mobile se zaměřuje především na vývoj a prodej mobilních telefonů. Samotná výroba je outsourcovaná do levných, převážně asijských továren. Důvod je jednoduchý - při stejné kvalitě výroby je výsledný mobil levnější. Ze stejného důvodu postupně převádějí samotnou výrobu na specializované firmy, jako je Flextronics nebo Celestica, i ostatní přední výrobci mobilů.

Nové telefony, které vyvine Sony Ericsson Mobile, budou k dispozici na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku - tedy nejdříve za půl roku. Do té doby se budeme setkávat se značkou Sony i Ericsson zvlášť. Mobilní telefony obou společností už ale bude prodávat Sony Ericsson Mobile.

Změní se něco u nás?

V České republice přebírá aktivity Sony Ericsson Mobile bývalá mobilní divize českého Ericssonu. Není to v podstatě žádná změna - společnost Sony Czech se totiž o podporu mobilních telefonů v podstatě nestarala, a tak jedinými autorizovanými dovozci byli mobilní operátoři, kteří pro tyto telefony také zajišťovali servis. Obchodní a servisní síť Ericssonu je u nás naopak poměrně slušně rozšířená. To by jako klad měli pocítit budoucí majitelé mobilů se značkou Sony Ericsson Mobile.

Dá se totiž předpokládat, že nové mobily Sony Ericsson Mobile budou příbuzné více s Ericssony než se Sony - už kvůli výrazně větší vývojářské základně Ericssonu. Uživatelé tak ušetří hlavně na příslušenství, zatímco výrobce nebude muset budovat novou prodejní a servisní síť.

Velké ambice

Zatím není jasné, pod jakou značkou se budou nové mobily skutečně prodávat - označení Sony Ericsson CMD-T99m si totiž mnoho uživatelů nezapamatuje, a tak je zřejmé, že v Sony Ericsson Mobile budou muset vymyslet nějakou lepší značku pro telefony.

Ambice nové společnosti sahají přinejmenším po druhé příčce mezi výrobci mobilů (ta nyní patří americké Motorole). První místo Nokie se v tuto chvíli zdá neotřesitelné, nicméně Sony Ericsson Mobile je chce získat do pěti let. Představené mobily ještě z dílen Ericssonu a Sony mají co do funkcí před Nokiemi pořádný náskok a pokud se nové společnosti podaří přesvědčit uživatele i o tom, že tyto mobily jsou prakticky použitelné a stylové, bude to mít finský výrobce pořádně těžké.

Ostatně hned druhý den po vzniku Sony Ericsson Mobile se na firemním webu objevily informace o čtyřech nových modelech Sony (CMD J16, J26, Z18, Z28). Oba mobily řady J (jde o jinak označené J5 a J6) se na asijských trzích prodávají už téměř rok. Všechny tyto verze telefonů z řady J však ve své kategorii v Evropě patří stále k absolutní technologické špičce. Totéž se dá prohlásit o nových Ericssonech řady T nebo dalších modelech Sony, o kterých píšeme v jiném článku.

Uvidíme, jaké finanční a prodejní výsledky ohlásí Sony Ericsson Mobile za poslední čtvrtletí tohoto roku. Z toho už totiž bude možné usuzovat na budoucí tržní pozici tohoto mobilního gigantu (Ericsson je v tuto chvíli třetí, Sony se drží na konci první desítky). Pokud se podaří skloubit technologickou vyspělost Ericssonu a schopnost prodávat masám spotřebitelů elektroniku Sony, mohl by nový výrobce telefonů být velmi úspěšný.