Sony Ericsson mění fotomodul u modelu K750i!

Všechny existující vzorky přitom měly snímač typu CMOS. Ruský server Mobile-review náhlou změnu těsně před zahájením masové produkce vysvětluje tím, že během vývoje K750i ještě neexistoval CCD snímač, který by byl dost malý, aby se do telefonu vešel. Nyní se zdá, že první modely vyrobené do července budou mít starší CMOS snímač a od srpna přejde výrobce na novější CCD. Ten by se měl stát novým standardem pro celou produktovou řadu výrobce.

CCD fotomodul by se měl pochlubit lepším autofocusem a nižší úrovní šumu za zhoršených světelných podmínek. Také dokáže vykreslit více detailů u předmětů vzdálených do pěti metrů. Jiné algoritmy pro zpracování fotografie by měly zajistit sytější barvy, ale na oplátku stoupne spotřeba fotomodulu o 5 - 10 %. Zvýší se také doba potřebná pro ukládání fotek.



Nejedná se o oficiální informace. Pokusíme se je ověřit přímo u výrobce. Jeho vyjádření popř. do článku doplníme. Většina současných fotomobilů používá CMOS snímače, CCD najdete například u telefonů Sagem nebo Sharp. Okem mezi oběma moduly žádný rozdíl nepoznáte.

Zatím bohužel není jasné, kdy se k nám první kusy tohoto modelu dostanou. Pořízené fotografie si můžete prohlédnout v článku: Co umí král fotomobilů Sony Ericsson K750i?