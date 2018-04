Sony Ericsson má nový Bluetooth headset

Výrobce mobilů Sony Ericsson (jde o společný podnik Ericssonu a Sony) bude mít záhy ve své nabídce už tři headsety, které s mobilem komunikují prostřednictvím technologie Bluetooth. Na začátku listopadu se totiž začne prodávat headset s označením HBH-20.

Sony Ericsson o HBH-20 říká, že použití headsetu bude stejně přirozené jako používání náhrdelníků nebo hodinek. HBH-20 byste si totiž měli na sebe oblékat. Nečekejte ale, že půjde o nějaký futuristický výrobek. Nejstarší Bluetooth headset Ericssonu HBH-10 (recenzi najdete zde) měl jeden problém - byl příliš velký pro praktické používání (o ceně ani nemluvě). Inovovaný HBH-15 je lehčí, ale potíže s velikostí, stabilitou na uchu a nezvyklým pocitem při telefonování přetrvaly.

Někdo z vývojářů Ericssonu (HBH-20 vznikal ještě v této firmě) však dostal jednoduchý a přitom velmi dobrý nápad - vezme klasickou bondovku a odstřihne z ní drát vedoucí od mikrofonu do mobilu. Na druhý konec drátu přidá čip Bluetooth a HBH-20 je na světě.

Ta část headsetu, která obsahuje čip s Bluetooth, je tak malá, že může být připnuta na límci košile, tričku nebo může být i na náhrdelníku. Když na čip Bluetooth přidáte ovládací tlačíka, přidáte už jenom tenký a lehký drátek, na jehož konci je klasický malý reproduktor pro zastrčení do ucha. S barevným vkusem uživatelů si taky nemusíte lámat hlavu - část s čipem Bluetooth má výměnné kryty, takže si každý může vybrat barvu podle svého gusta (nebo souladu s oblečením či make-upem).

Při hovoru vám stačí jenom nahmatat sluchátko a zastrčit ho do ucha. Je to rychlejší, než z pouzdra za opaskem vytahovat starší headset. A oproti klasické bondovce se vám nezamotá sluchátko do drátu - je tam jenom ten jeden, na kterém sluchátko visí. Na připnuté jednotce s Bluetooth a mikrofonem je standardní tlačítko pro příjem hovoru a spuštění hlasového vytáčení. Navíc zde ale najdete tlačítko pro odmítnutí hovoru - nemusíte tak jako s jinými bondovkami a headsety hovor nejprve přijmout a okamžitě ho zavěsit.

Parametry HBH-20: